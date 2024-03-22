Google, Android işletim sisteminin en son sürümü olan Android 15 Developer Preview 2 ile karşımıza çıktı. Bu önizleme, Nisan ayındaki açık beta öncesi sunulan son yapı olarak dikkat çekiyor ve pek çok yeni özellik ve geliştirmeyi içeriyor.

İçindekiler Android 15 Developer Preview 2 özellikleri ile şaşırtıyor

Android 15 Developer Preview 2 özellikleri ile şaşırtıyor

Android 15 Developer Preview 2, geliştiricilere yönelik çeşitli yenilikler sunuyor. Bunlar arasında, uydu bağlantı desteği, kapak ekranı iyileştirmeleri ve ekran kaydı algılama gibi önemli özellikler bulunuyor.

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Uydu bağlantı desteği, Android 15’in artık resmi olarak uydu bağlantısını desteklediğini ve kullanıcı arayüzü öğeleriyle uydu ağlarında tutarlı bir deneyim sunacağını vurguluyor. Bu, özellikle ABD pazarının yanı sıra küresel olarak da uydu hizmetleri sunan sağlayıcılara kapı aralıyor.

Katlanabilir telefonlar için daha iyi kapak ekranı desteği de Android 15’in önemli bir özelliği olarak öne çıkıyor. Artık uygulama geliştiricileri, uygulamalarının desteklenen çevirmeli cihazların küçük kapak ekranlarında nasıl görüneceğini belirtebiliyorlar. Bu, kullanıcıların kapak ekranlarında uygulamaları daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

Ekran kaydı algılama özelliği ise, uygulamaların ekran kaydının yapıldığı durumları tespit etmesine olanak tanıyor. Bu özellik, özellikle hassas bilgilerle çalışan uygulamalar için güvenlik açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Android 15 Developer Preview 2 ayrıca, HDR içeriğini dengelemek için HDR boşluk payı kontrolü ve ses yüksekliği standardını destekleme gibi çeşitli geliştirmeler içeriyor. Bu özellikler, kullanıcıların içerik türlerine göre ses seviyelerini daha tutarlı bir şekilde deneyimlemelerini sağlayacak.

Diğer yandan, Android 15 Developer Preview 2, çeşitli değişiklikler ve sorun gidermeleri de içeriyor. Bunlar arasında, NFC API’lerindeki güncellemeler, PDFRenderer API’nin Google Play Sistem Güncellemeleri aracılığıyla güncellenmesi ve çeşitli uygulama sorunlarının giderilmesi gibi önemli adımlar yer alıyor.

Tüm bu yenilikler ve geliştirmeler, Android 15’in geliştirici topluluğu için ne kadar önemli bir güncelleme olduğunu gösteriyor. Android ekosisteminin her zamankinden daha güçlü ve kullanıcı dostu olması için Google’ın çalışmaları devam ediyor.