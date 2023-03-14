Yıllardan beridir Android telefonları daha hızlı hale getirdiğini iddia eden ama aslında arka plandaki işlemleri topluca öldürerek cihaz performansına yarardan çok zarar veren popüler uygulamalar var. Android 14 ile beraber Google nihayet bu konuya el atıyor ve telefon hızlandırma uygulamalarını tarihe gömüyor!

Android 14 ile Arkaplan İşlemleri Konusundaki Yetkiler Değişiyor!

Android 14 ile beraber uygulamaların kendilerine ait olmayan arka plan işlemlerini öldürmeleri engelleniyor. Google, “killBackgroundProcesses” API’sini kullanan uygulamaların artık “diğer uygulamaların işlemlerini etkileyemeyeceğini” söylüyor.

Firma zaten diğer uygulamaların işlemlerini öldürmek cihazda beklenmeyen sorunlara neden olabileceği için bu API’nin kullanılmamasını öneriyorduu. Android 14’ten itibaren “killBackgroundProcesses” API’si, başka bir uygulamaya ait işlemleri bitirme girişimlerinde bir hata döndürecek.

Bu son kullanıcı için oldukça sevindirici bir gelişme. Öyle ki, “Görev Öldürücü” uygulamaları, çoğunlukla daha sonra sistem tarafından yeniden başlatılması gereken işlemleri bitirerek cihazı hızlandırdığını iddia ediyor. Bu da sonuçta sistemin daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla pilin tükenmesine neden oluyor.

Google ayrıca Android belgelerinde 3. taraf bir uygulamanın bir Android cihazın belleğini, gücünü veya termal davranışını iyileştirmesinin mümkün olmadığını belirtiyor ve geliştiricilere uygulamalarının yanıltıcı iddialarla ilgili Google Play politikalarıyla uyumlu olup olmadığını tekrar gözden geçirmelerini öneriyor.

Bu değişikliğin Play Store’daki “hız artırıcı” ve “görev öldürücü” uygulamaların sonunu getirip getirmeyeceğini görmek kesinlikle ilginç olacak. Büyük Android telefon üreticilerinin Android 14 güncellemesinin dağıtımına çabucak başlaması bu uygulamaların bitirilmesinde büyük öneme sahip.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın Android 14 ile beraber telefonu hızlandırdığını iddia eden uygulamaları bitirmesi yerinde bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!