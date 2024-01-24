Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra düşme testi videolarında karşımıza çıktı. S24 Ultra, dayanıklılık konusundaki iddiasını ortaya koymak için PBKreviews tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Değerlendirme, cihazın günlük kullanımda karşılaşabileceği düşme ve çizilmelere karşı direncini ölçmeyi amaçlıyordu. Galaxy S24 Ultra düşme testi herkesi şaşırttı. Bu telefon betondan daha sağlam.

Galaxy S24 Ultra Düşme Testi Başarıyla Sonuçlandı: Titan Gibi Telefon

Galaxy S24 Ultra, dayanıklılığıyla bilinen Corning Gorilla Glass Armor camını kullanıyor. Corning’in laboratuvar testleri, Gorilla Armor’un benzer alüminosilikat kapak camına kıyasla dört kat daha dayanıklı olduğunu gösterdi. Cihazın titanyum çerçevesi çizilmelere karşı etkileyici bir direnç gösterirken, ekranın düşme testlerinde zorluklarla karşılaştığı gözlendi.

Bel hizasından yüz üstü düşürüldüğünde, Galaxy S24 Ultra’nın ekranının köşesinde küçük bir çatlak oluştu. Tekrar eden testlerle bu kırıklar biraz daha büyüdü, ancak ekran çalışmaya devam etti. İlginç şekilde, Galaxy S23 Ultra benzer testlerde daha iyi performans göstermişti. Ancak, ekranın cam kenarlarının kavisli olmaması, çatlakların ciddi olmamasını ve düşmelere karşı daha iyi bir koruma sağladığını gösteriyor.

Öte yandan, cihazın arkası zarar görmedi, arka panelde veya kamera lensinde çatlak oluşmadı. Test metodolojisinin test başına yalnızca bir düşüş içerdiğini söyleyelim. Yani bilimsel olarak bu testin bir bağlayıcılığı yok. Her seferinde yeni bir cihazın yere atılması ve bu testin en az 100 kere gerçekleştirilmesi ancak bilimsel bir sonuç verebilir.

Ekrandaki çatlaklara rağmen Galaxy S24 Ultra, çizilmelere karşı direnç ve arka bileşenlerin korunması açısından dikkat çekiyor. Galaxy S24 Ultra düşme testi sonrası bazı çatlaklar oluşsa da, cihazın kasasında ve ekranında bir çizik olmaması dikkat çekiyor. S24 Ultra dayanıklılık konusunda gerçekten de iyi bir cihaz olmuş.,

Ekranın kırılmasının sebebi, cihazın tam olarak ekranı kıracak bir açıyla düşmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ne yazık ki, en dayanıklı ekranlar bile kırılmaya karşı tamamen korunamıyor. Yeni bir telefon aldığınızda, camın her yerde cam olduğunu ve kırılabileceğini unutmayın.

Benzer sonuçlar iPhone 15 Pro düşme testi videolarında da karşımıza çıkmıştı. Bazı testlerde ilk düşmede ekran kırılırken, bazı testlerde ekran çizik bile almamıştı. Ancak testlerin büyük bir çoğunluğunda tesadüfi şekilde daha ucuz değişim ücreti olan arka kapak kırılıyordu. Samsung Galaxy S24 Ultra bu konuda daha başarılı gibi görünüyor.

Bu bulgular, cihazın günlük senaryolarda çizilmelere karşı dayanabileceğini ve kazara düşmelere karşı sağlam bir koruma sunarak genel olarak esnek bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Samsung Galaxy S24 Ultra, dayanıklılık testinde sergilediği performansla kullanıcılarına güven veriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzu kılıfsız kullanmayı tercih eder misiniz? Galaxy S24 Ultra düşme testi sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!