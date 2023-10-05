Google, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’yu tanıttı. Akıllı telefonlarına ek olarak birtakım ekosistem ürünü de tanıtan Google lansman ile çok konuşuldu. Ancak bu lansmanda tüm Android dünyasını etkileyen bir şey daha vardı, o da Android 14 güncellemesi. Bazı kullanıcılar, Android 14’e geçmekten korkabilir. Bizler de bu yazımızda Android 14’e geçmek için 3 nedeni listeledik.

Android 14’e Yükseltmek İçin Üç Harika Neden!

Android 14, sonunda kullanıcılar için kullanılabilir hale geldi ve bu da Pixel cihazlarından başlayarak Google’ın en son işletim sistemini indirebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak Android 14’ü destekleyen bir telefonunuz varsa ve güncellemenin değip değmeyeceğini merak ediyorsanız, bu yazımız tam size göre.

1. Pil Ömrü İyileştirmeleri

Yeni Android işletim sistemleri sadece güvenlik güncellemelerini getirmekle kalmıyor, aynı zamanda pil ömrü üzerinde de çalışıyor. Android 14, kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunmak için bazı küçük ancak etkili iyileştirmeler getiriyor.

Google, işletim sistemini daha verimli ve enerji dostu hale getirmek için bazı değişiklikler yapmış durumda. Ayrıca, son tam şarjdan sonra ne kadar ekran süresi kullandığınızı takip etmenizi sağlayacak bir özellik eklemiş durumda. Bu, hangi uygulamaların pilinizi ne kadar kullandığını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

2. Özel Kilit Ekranları

Android’in kişiselleştirilebilirliği, Android 14 ile bir adım daha ileriye gidiyor. Artık Android 14’te kilit ekranınızı özelleştirmenize izin veren temel ayarlar bulunuyor. Bu, One UI veya ColorOS gibi özel bir Android sürümü sunan telefonlar almak zorunda kalmadan kilit ekranınızı özelleştirmenize olanak tanıyor.

Saat tasarımını değiştirebilir, ekran renklerini özelleştirebilir ve hatta QR tarama gibi kullanışlı kısayollar ekleyebilirsiniz. Bu küçük bir özellik gibi görünebilir, ancak kilit ekranınızı kişiselleştirmek istiyorsanız Android 14’e yükseltmek için harika bir neden.

3. Daha Fazla Dosya Kontrolü

Android 14’ün getirdiği en önemli değişikliklerden biri daha fazla dosya erişim kontrolü sunması. Artık uygulamaların telefonunuzun dosyalarına nasıl erişeceği konusunda daha fazla kontrole sahipsiniz. Android 13, uygulamalara telefonunuzun fotoğraf ve videolarına ya tam erişim ya da hiç erişim seçeneği sunuyordu. Ancak şimdi, hangi dosyalara erişebileceklerini daha ayrıntılı olarak kontrol edebilirsiniz. Bu, özellikle özel fotoğrafları kötü amaçlı uygulamalardan korumak istiyorsanız önemli.

Elbette, Android 14’e yükseltmek için daha fazla neden de bulunuyor. Google ayrıca uydu desteği ekleyerek acil durum desteğini geliştirecek, ancak henüz bu konuda daha fazla detay mevcut değil. Her durumda, Android 14’ü kullanmaya başlamak, daha iyi pil ömrü, özelleştirilebilir kilit ekranları ve daha fazla dosya erişim kontrolü gibi avantajlar sunabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android 14’e yükseltecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmınd belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!