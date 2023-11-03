Google, performans ve kararlılık açısından en son hata düzeltmeleri ve optimizasyonları içeren Android 14 QPR1 Beta 2.2 güncellemesini uygun cihazlar için sunmaya başladı. Bu güncelleme, geçen ay Android 14 QPR1 Beta 2’nin piyasaya sürülmesinin hemen ardından geliyor.
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Android 14 QPR1 Beta 2.2, U1B2.230922.013 düzeltme ekini kullanan ve hala Ekim 2023 güvenlik düzeltme paketini içeren bir şekilde 34 hata düzeltmesi içeriyor. Google, Android Beta for Pixel programına kayıtlı tüm uygun cihazlar için (Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold ve Pixel Tablet serisi cihazlar), Beta 2.2 güncellemesini kablosuz olarak (OTA) alabileceklerini bildirdi. Güncellemeyi hemen almak istiyorsanız, Android Geliştirici sitesinden indirebilirsiniz. Ayrıca, Google cihazınızın otomatik olarak 5 gün içinde Android 14 QPR1 Beta 2.2 sürümüne güncelleneceğini belirtti.
İçindekiler
Android 14 QPR1 Beta 2.2 neler getiriyor?
- Bazen cihazların çağrı almasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
- Hızlı Ayarlar kutucuğuna dokunulduğunda veya uzun basıldığında bazen ilgili uygulamanın veya ayarlar menüsünün başlatılamaması sorunu düzeltildi.
- Bazen sistem yazılımı güncellemelerini kontrol ederken Ayarlar uygulamasının çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Cihaz Aynalamanın Pixel Fold cihazlarıyla düzgün çalışmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
- Bazen büyük ekran kullanıcısı için uygulama başına geçersiz kılmalara ilişkin sistem ayarlarının yüklenmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.
- Bir uygulama belirli bir kamera modunu istediğinde bazen Kamera HAL’nin yanlış ayar profilini uygulamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
- Erişilebilirlik büyütme modunun hızlı bir şekilde değiştirilmesi durumunda bazen sistem kullanıcı arayüzünün veya cihazın çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Boş işaretçi istisnası nedeniyle bazen paket yükleyicinin çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Bazen boş işaretçi istisnası nedeniyle sistem başlatıcının çökmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Cihaz yeniden başlatılana kadar Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısına müdahale eden bir sorun düzeltildi.
- Yüz Tanıma Kilidi güvenilirliğiyle ilgili sorunlar düzeltildi.
- Bazen cihazın kilit açma animasyonunun kesintiye uğramasına neden olan bir sorun düzeltildi.
- Her zaman açık görüntüleme modundan kilit ekranına geçiş sırasında bazen ekranın titremesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Kullanıcı bildirim gölgesini açmak için işaret ettiğinde animasyonun hatalı görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Bazen sistem kullanıcı arayüzünün çökmesine veya gereğinden fazla bellek tüketmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
- Cihaz kilitlendikten ve kilidi açıldıktan sonra resim içinde resim penceresinin yuvarlatılmış köşelerle görüntülenmeyi durdurmasına neden olan sorun düzeltildi.
- Bazen cihazdan cihaza aktarım verilerinin yanlış bir hesaba kaydedilmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Aygıtın yazı tipi ölçeği artırıldığında bazı kullanıcı arayüzü öğelerinin hatalı şekilde oluşturulmasına neden olan sorun düzeltildi.
- Son uygulamaların listesi görüntülenirken bazen bir uygulama simgesinin iş profili rozetinin yanlış yerde görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Her zaman açık ekran özellikleri etkinleştirildiğinde bazı metinlerin yanlış renklerde görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Bazen bir cihazın çökmesine ve yeniden başlatılmasına neden olan sorunlar düzeltildi.
- Cihaz Wi-Fi’ye bağlandıktan sonra bile mobil ağ bağlantısı tarafından hâlâ ek güç tüketilmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Uyarlanabilir Ses etkinleştirildiğinde sesin oynatılamaması veya kesintiye uğraması sorunu düzeltildi.
- Uzamsal ses kullanılırken ses oynatmayla ilgili sorunlar düzeltildi.
- Bazen Wi-Fi hizmetinin kesilmesine ve cihaz yeniden başlatılana kadar bağlantı kurulamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.
- Durum çubuğundaki pil seviyesinin bazen geçici olarak %0 olarak görüntülenmesi sorunu düzeltildi.
- Pixel Fold ve Pixel Tablet cihazlarda, bir uygulamayı başlattıktan hemen sonra görev çubuğundaki “Tüm Uygulamalar” düğmesinin yavaş görünmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Pixel Fold cihazlarda, cihazın kilidi açıldığında ve aynı anda açıldığında kilit ekranının bazen hala görüntülenmesine neden olan sorun düzeltildi.
- Pixel Tablet cihazlarda, ikincil bir kullanıcı farklı bir canlı duvar kağıdı seçtikten sonra bazen birincil kullanıcının canlı duvar kağıdı seçiminin geçersiz kılınmasına neden olan sorun düzeltildi.
- Pixel Tablet cihazlarda, son uygulamalar listesinden bir uygulamaya dönmek için dokunulduğunda düzgün olmayan bir animasyona neden olan bir sorun düzeltildi.
- Pixel Tablet cihazlarda, kablolu bir kulaklık bağlıysa ses düzeyi ayarlanırken sesin çıkmasına neden olan sorun düzeltildi.
- Pixel Tablet’te, kullanıcının ekran koruyucu etkinken parmak izini kullanarak cihazın kilidini açması durumunda, cihaz kilitliyken açık olan uygulama yerine Ana ekrana dönmesine neden olan sorun çözüldü.
- Nadir durumlarda bellek bozulmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
- Sistem kararlılığını, performansını ve bağlantısını etkileyen çeşitli sorunlar düzeltildi.