Google, performans ve kararlılık açısından en son hata düzeltmeleri ve optimizasyonları içeren Android 14 QPR1 Beta 2.2 güncellemesini uygun cihazlar için sunmaya başladı. Bu güncelleme, geçen ay Android 14 QPR1 Beta 2’nin piyasaya sürülmesinin hemen ardından geliyor.

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Android 14 QPR1 Beta 2.2, U1B2.230922.013 düzeltme ekini kullanan ve hala Ekim 2023 güvenlik düzeltme paketini içeren bir şekilde 34 hata düzeltmesi içeriyor. Google, Android Beta for Pixel programına kayıtlı tüm uygun cihazlar için (Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold ve Pixel Tablet serisi cihazlar), Beta 2.2 güncellemesini kablosuz olarak (OTA) alabileceklerini bildirdi. Güncellemeyi hemen almak istiyorsanız, Android Geliştirici sitesinden indirebilirsiniz. Ayrıca, Google cihazınızın otomatik olarak 5 gün içinde Android 14 QPR1 Beta 2.2 sürümüne güncelleneceğini belirtti.

Android 14 QPR1 Beta 2.2 neler getiriyor?