Uzun bir süredir Android 14 ile ilgili çeşitli sızıntılar duyuyoruz. Birçok akıllı telefon üreticisi de şu sıralar kararlı Android 14 sürümlerini hazırlıyor ve hatta bazıları yayınlanmaya hazır hale getirildi bile. Google ile beta sürümleriyle süreci uzattıkça uzatmıştı. Her ne kadar Beta 5’ten sonraki Beta 5.3 gibi sürümler genelde Google Pixel telefonlara özgü iyileştirmelerle gelmiş olsa da, bir türlü Android kararlı sürümü görememiştik. ABD’de bir operatör firması ise Android 14 alacak Google Pixel akıllı telefonları ve Android 14 kararlı sürümünün yayınlanma tarihini paylaştı! Belki yarın belki yarından da yakın!

Android 14 Kararlı Sürümü, 4 Ekim’de Google’ın Pixel 8 Lansmanıyla Aynı Gün Geliyor

Google, Android 14’ü Pixel 8 lansmanı ile aynı günde sunmayı planlıyor gibi görünüyor. Telus adlı operatör firmasına göre, “Android U” güncellemesi için yaklaşık tarih 4 Ekim Çarşamba olarak işaretlendi. Bu güncelleme, Google Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 4a (5G) ve Pixel 4a dahil olmak üzere bir dizi Pixel cihazına gelecek.

Pixel 4a dışındaki tüm cihazlar için bu güncelleme beklenen bir gelişme. Pixel 4a, artık işletim sistemi güncellemelerini almayıp Android 14 Beta’ya uygun değil. Ancak, operatör, güncellemenin dağıtım tarihlerinin yaklaşık olduğunu ve değişebileceğini belirtiyor.

Android 14’ün Eylül ayının başlarında kararlı bir sürüm olarak beklenmesine rağmen, Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’yu tanıttığı gün Android 14’ü sunmayı planlıyor gibi görünüyor. Bu, daha önce Android 12 ve Pixel 6 ile aynı şekilde gerçekleşmişti. Android 14, büyük değişiklikler getirmese de yeni özellikler ve iyileştirmeler sunacak.

Yeni telefonları ve yazılımı aynı gün duyurmak belirli zorluklarla gelse de mevcut kullanıcılara hızlı bir güncelleme fırsatı sunuyor. Android 14 Beta 5.3, Android 14 QPR1’i test etmeye başlamadan önce 6 Eylül’de yayınlanan son önizleme sürümüydü. Kararlı sürüm henüz piyasaya sürülmedi, ancak Google’ın elini çabuk tutması gerekiyor. Zira şirketin Aralık ayında Android 15 sürümünü test etmeye başlaması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 14 kararlı sürümü neden bu kadar gecikti? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!