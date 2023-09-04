Google, Mayıs 2023’teki Google I/O etkinliğinde Android 14’ün fotoğraflar ve videolar için Ultra HDR formatını destekleyeceğini duyurdu. Bu yeni format, Android 14 Beta 2 sürümünde tanıtıldı ve 10 bit HDR görsellerini destekliyor. Ayrıca, standart JPEG görsellerle tam uyumlu çalışıyor. Bu, Ultra HDR görüntülerin hem HDR olmayan hem de HDR uyumlu ekranlarda görüntülenebileceği anlamına geliyor. HDR olmayan ekranlarda görüntüler SDR olarak görünecek, ancak HDR uyumlu ekranlarda daha zengin renkler ve yüksek kontrast sunacak.

Şu anda, Google’ın Google Fotoğraflar için Ultra HDR desteğini test ettiği bildiriliyor. Bu bilgi, Google Fotoğraflar’ın Ağustos ayı sonlarında tespit edilen v6.51.0.561138754 adlı yeni yapı kodu sürümünde bulunan kod içeriği ile ortaya çıktı. Bu kod sürümü, Google Fotoğraflar için Ultra HDR desteğine işaret eden bazı dize içeriği içeriyor.

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HDR veya yüksek dinamik aralık, daha geniş bir renk ve parlaklık aralığı sunarak SDR veya standart dinamik aralıktan daha iyi görüntü ve video kalitesi sağlıyor. Bu özellik, günümüzdeki akıllı telefon kameraları ve ekranları gibi cihazlar tarafından yaygın olarak destekleniyor.

Google’ın, Ultra HDR’ı kullanmak için çip üreticileri gibi Qualcomm gibi büyük oyuncularla işbirliği yaptığı söyleniyor. Ayrıca, Ultra HDR formatını Google Fotoğraflar’ın varsayılan formatı haline getirerek, kullanıcıların bu özelliği kolayca kullanmalarını sağlıyorlar. Bu sayede kullanıcılar, fotoğraflarını yedeklemek, düzenlemek, paylaşmak ve indirmek için Ultra HDR’ı tercih edebileceklerdir. Bu yeni özellik, telefon kameralarının ve ekranlarının potansiyelini en üst düzeye çıkararak kullanıcılara daha iyi bir görüntü deneyimi sunacak.