Mishaal Rahman, Android 14‘ün kaynak kodunu inceledi. Gazeteci, işletim sisteminin yeni sürümünün Google Wallet’ı kullanmayı muhtemelen daha kolay hale getireceğini keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda bildirimlerin yapılandırmasını duruma göre değiştirmenize de izin verecek.

Android 13 tarafından sunulan yapılandırma olanakları halihazırda çok eksiksiz olsa da bazı uygulamalar tüm ekranı kaplayan bir bildirim görüntülüyor ve bu davranış ne yazık ki değiştirilemiyor. Bu “tam ekran modu hakkı” kurulum sırasında verildiği için geri alınamıyor.

İlginizi çekebilir: Google Pixel Telefonlara Android 14 Nasıl Kurulur?

Rahman’a göre Android 14’te uygulamaların tam ekranda çalışma niyetlerini bildiren bir bildirim göndermeleri gerekecek. Kullanıcı cihazda başka bir görev gerçekleştiriyorsa, tam ekran modundan çıkabilecek ve bildirimi durum çubuğunda görüntüleyebilecek.

Tam ekran bildirimleri normalde Google’ın kendi ifadesiyle “kullanıcının hemen dikkatini gerektiren” zamana duyarlı mesajlar için ayrılmıştır. Bu, Alarmlar ve diğer zamanlayıcılar ve gelen aramalar gibi uygulamaları içeriyor. Rahman Twitter’da yeni ayarın nasıl çalıştığını gösteren kısa bir video paylaştı.

Here's a before and after of what happens when you take away this permission from an app: pic.twitter.com/3Zhd8mNrSr

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023