Mishaal Rahman, Android 14‘ün kaynak kodunu inceledi. Gazeteci, işletim sisteminin yeni sürümünün Google Wallet’ı kullanmayı muhtemelen daha kolay hale getireceğini keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda bildirimlerin yapılandırmasını duruma göre değiştirmenize de izin verecek.

Android 13 tarafından sunulan yapılandırma olanakları halihazırda çok eksiksiz olsa da bazı uygulamalar tüm ekranı kaplayan bir bildirim görüntülüyor ve bu davranış ne yazık ki değiştirilemiyor. Bu “tam ekran modu hakkı” kurulum sırasında verildiği için geri alınamıyor.

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Rahman’a göre Android 14’te uygulamaların tam ekranda çalışma niyetlerini bildiren bir bildirim göndermeleri gerekecek. Kullanıcı cihazda başka bir görev gerçekleştiriyorsa, tam ekran modundan çıkabilecek ve bildirimi durum çubuğunda görüntüleyebilecek.

İçindekiler Android 14 kullanıcılara bildirimlerin nasıl görüntüleneceği konusunda daha fazla seçenek sunacak

Android 14 kullanıcılara bildirimlerin nasıl görüntüleneceği konusunda daha fazla seçenek sunacak

Tam ekran bildirimleri normalde Google’ın kendi ifadesiyle “kullanıcının hemen dikkatini gerektiren” zamana duyarlı mesajlar için ayrılmıştır. Bu, Alarmlar ve diğer zamanlayıcılar ve gelen aramalar gibi uygulamaları içeriyor. Rahman Twitter’da yeni ayarın nasıl çalıştığını gösteren kısa bir video paylaştı.

Here's a before and after of what happens when you take away this permission from an app: pic.twitter.com/3Zhd8mNrSr — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 13, 2023

“Android 14 ile birlikte gelen özellikler arasında, ekranı işgal eden bildirimlerin sona ermesi de yer alıyor. Kullanıcılar artık daha rahat bir deneyim yaşayacak ve bildirimler daha doğal bir şekilde entegre edilecek.”

Android 14 Geliştirici Önizleme aşamasından çıktı ve Google ilk genel beta sürümünü kullanıma sunuyor. Tüm gözlemciler, işletim sisteminin nihai genel sürümünün Ağustos 2023’te piyasaya sürülmesi gerektiği konusunda hemfikir. Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümüyle devrim niteliğinde bir değişiklik yapmayacak, ancak zaten var olanı geliştirmeye odaklanacak. Bu, kullanıcılar için daha fazla yapılandırma özgürlüğü anlamına gelecek, ancak aynı zamanda parolalar için yerel destek veya pil olmasa bile cihazın konumu ile kullanıcıların verileri için daha fazla güvenlik anlamına gelecektir.