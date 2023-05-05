Google, 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 konferansında Android 14 işletim sistemini ilk kez duyuracak. Geliştirme çalışmalarının haziran sonuna kadar devam etmesi ve ardından temmuz ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu yeni sürümü hangi Vivo modellerinin alacağı merak konusu. İşte detaylar!
Android 14 işletim sistemi duyurulduktan sonra Vivo, yeni sürümü kendi arayüzü FuntouchOS 14’e entegre etmek için çalışmalara başlayacak. Şu an için hangi Vivo modellerinin Android 14 güncellemesini alacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Vivo’nun geçmişteki güncelleme politikasına bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.
İçindekiler
Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri
- vivo T2
- vivo T2x
- vivo Y11 (2023)
- vivo iQOO Z7
- vivo iQOO Z7i
- vivo V27 Pro
- vivo V27
- vivo V27e
- vivo iQOO Neo 7
- vivo Y56
- vivo Y100
- Vivo X90 serisi
- vivo S16 Pro
- vivo S16
- vivo S16e
- Vivo X80 Pro
- Vivo X80
- vivo iQOO Neo7 Racing
- vivo iQOO Neo7 Speed
- Vivo X70 Pro+
- Vivo X70 Pro
- Vivo V25 Pro
- Vivo V25
- Vivo V23 Pro
- Vivo V23 5G
- Vivo V23e 5G
- Vivo T1 Pro 5G
- Vivo T1 5G
- Vivo T1x
- Vivo T1 Lite 5G
- Vivo Y35
- Vivo Y53s
- Vivo Y75
- Vivo Y75 5G
Android 14 ile gelen yenilikler
İşletim sistemi, dokunmatik hareket tabanlı navigasyon, cihazın teması veya duvar kağıdına uyum sağlayarak renklerini ayarlayan tasarımla güncellendi.
Android 14, içerik paylaşmak için dokunduğunuzda açılan yeni bir sistem paylaşım sayfası da sunuyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulama özelinde özel eylemleri paylaşım menüsünün üst kısmına ekleyebiliyor.
İlginizi çekebilir: KANARYA ADALARI’NDA TELEFON FİYATLARI | SADECE %7 VERGİ VAR!
Android 14 beta sürümündeki diğer güncellemeler arasında, şekil değiştirme efektleri gibi yeni grafik özellikler ve uygulamaların dil tercihlerini uygulama bazında otomatik olarak yapılandıran gelişmiş dil ayarları da var.
Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtması bekleniyor.