Google, 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 konferansında Android 14 işletim sistemini ilk kez duyuracak. Geliştirme çalışmalarının haziran sonuna kadar devam etmesi ve ardından temmuz ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu yeni sürümü hangi Vivo modellerinin alacağı merak konusu. İşte detaylar!

Android 14 işletim sistemi duyurulduktan sonra Vivo, yeni sürümü kendi arayüzü FuntouchOS 14’e entegre etmek için çalışmalara başlayacak. Şu an için hangi Vivo modellerinin Android 14 güncellemesini alacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Vivo’nun geçmişteki güncelleme politikasına bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 alacak Vivo modelleri

vivo T2

vivo T2x

vivo Y11 (2023)

vivo iQOO Z7

vivo iQOO Z7i

vivo V27 Pro

vivo V27

vivo V27e

vivo iQOO Neo 7

vivo Y56

vivo Y100

Vivo X90 serisi

vivo S16 Pro

vivo S16

vivo S16e

Vivo X80 Pro

Vivo X80

vivo iQOO Neo7 Racing

vivo iQOO Neo7 Speed

Vivo X70 Pro+

Vivo X70 Pro

Vivo V25 Pro

Vivo V25

Vivo V23 Pro

Vivo V23 5G

Vivo V23e 5G

Vivo T1 Pro 5G

Vivo T1 5G

Vivo T1x

Vivo T1 Lite 5G

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75

Vivo Y75 5G

Android 14 ile gelen yenilikler

İşletim sistemi, dokunmatik hareket tabanlı navigasyon, cihazın teması veya duvar kağıdına uyum sağlayarak renklerini ayarlayan tasarımla güncellendi.

Android 14, içerik paylaşmak için dokunduğunuzda açılan yeni bir sistem paylaşım sayfası da sunuyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulama özelinde özel eylemleri paylaşım menüsünün üst kısmına ekleyebiliyor.

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Android 14 beta sürümündeki diğer güncellemeler arasında, şekil değiştirme efektleri gibi yeni grafik özellikler ve uygulamaların dil tercihlerini uygulama bazında otomatik olarak yapılandıran gelişmiş dil ayarları da var.

Google I/O 2023 geliştiriciler konferansı 10 Mayıs’ta düzenlenecek. Google’ın etkinlikte Android 14 özelliklerini detaylıca tanıtması bekleniyor.