Android 10 Go Edition duyuruldu!

Google, bütçe dostu akıllı telefonlar için Android 10 Go Edition sürümünü sunmaya hazırlanıyor. Bu sürüm, donanımsal özellikleri düşük olan akıllı telefonlara Android 10‘un özelliklerini sunuyor. Android 10 Go ile uygun fiyatlı akıllı telefonlarda karşımıza çıkan yavaşlık sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.

Android Go 10 Edition, özelleştirilmiş uygulamalarla da depolama alanını genişletiyor. Android 10 Go adına sahip olan bu sistem, RAM kapasitesi 1,5 GB’ın altındaki cihazları hedefleyip, yüksek güvenlik ve hız vadediyor. Android 10’un tüm özelliklerine sahip olmayan bu hafif sürüm, uygulamaları % 10 daha hızlı çalıştırıyor ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmanıza izin veriyor.

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Bu sürümde Adiantum isimli bir şifreleme altyapısı hayatımıza giriyor. Donanımdan bağımsız olup, yazılım tabanlı görev yapan ve performansı etkilemeden şifreleme yapabilen Adiantum, bu sayede güvenliği hatırı sayılır oranda artırıyor. Böylece ucuz cihazların da şifrelenmiş verilerle, güvenle çalışabilmesini sağlıyor.

Google’a göre Adiantum, bütçe dostu telefonlarda veri saklamayı amiral gemileri kadar güvenli hale getiriyor. Bununla beraber, bu sürüme özel tasarlanmış uygulamalar da geliştirildi. Bu sürüme özel tasarlanmış uygulamalar arasında YouTube Go gibi uygulamalar da yer alıyor. Android Go ilk olarak 2018’de Android Oreo sürümüyle yayınlanmıştı.

Google’ın verilerine göre 2018 yılından bu yana 180 ülkede 500 üreticiden toplamda 1600’den fazla Android 9 Go cihaz satışa sunuldu. Yeni giriş seviyesi akıllı telefonların % 80’inde bulunan işletim sistemi, düşük fiyatlı cihazların performansında ciddi bir artış sağladığı için genel kullanıcı memnuniyeti yükseliyor. Şirketin, Android 10 Go Edition sürümünü bu sonbaharda piyasaya sunması bekleniyor.