Mesh’ teknolojili Wi-Fi menzil arttırıcı: TP-Link RE300 inceleme

TP-Link RE300 inceleme videomuzda, bünyesinde OneMesh teknolojisini barından Wi-Fi menzil arttırıcı modeline yakından bakıyoruz.

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TP-Link RE300 özellikleri

Evimizde veya iş yerimizde, kablosuz ağın erişemediği ölü noktalar olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldıran cihazların başında ise Wi-Fi menzil arttırıcılar geliyor.

TP-Link RE300‘ü modeminize veya yönlendiricinize bağlamak için tercih edebileceğiniz üç farklı seçenek var. Bunlardan ilki Tether mobil uygulamasını kullanarak bağlantıyı gerçekleştirmek. Ancak dilerseniz WPS tuşu yardımıyla da tek tuşla bu bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Son olarak ise web arayüzüne bağlanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Beyaz renkli sade bir görünüme sahip ürünün üzerinde LED aydınlatmalar yer alıyor. Bu sayede Wi-Fi durumu ve 2.4 GHz ile 5 GHz bantlarının durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca akıllı sinyal göstergesi özelliği sayesinde, eğer RE300’ü konumlandırdığınız yer Wi-Fi açısından iyi bir yer değilse kırmızı yanarak sizi bilgilendiriyor.

Ürünün en önemli özelliklerinden biri OneMesh teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde model, destekli TP-Link modem veya router modelleriyle Mesh ağı kurarak çalışabiliyor. Bu sayede örneğin salondan arka odaya geçtiğinizde, herhangi bir Wi-Fi değişikliğine gerek kalmadan telefonunuz otomatik olarak en yakın cihaza bağlanarak en verimli Wi-Fi ağını kullanmanızı sağlıyor. Eğer OneMesh teknolojisini destekleyen bir modem veya router’ınız yoksa, Mesh’ten bağımsız olarak bu ürün tüm yönlendiriciler ve modemler ile çalışabiliyor. Çift bant destekleyen ürün 2.4 GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbit hız sağlayabiliyor.