Among Us Game Pass’e geliyor

Son dönemlerin hit oyunu Among Us, 2021 yılında Xbox’a geliyor. Yapılan açıklamaya göre sevilen oyun Game Pass’e dahil olacak.

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Microsoft, sevilen oyunları Game Pass servisine getirmeye devam ediyor. Son olarak Bathesda Softworks adındaki oyun stüdyosunu yedi milyar dolar karşılığında alan şirket, oldukça büyük oyunları makul fiyatlara oyunculara sunuyor. Geçen nesil konsol savaşlarında rakibi PlayStation 4’ün arkasında kalan Xbox, bu defa oyunu kazanmaya niyetli. En güçlü konsola sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını kavrayan şirket, oyunlara öncelik vermiş durumda. Bu durumun sonucu olarak Microsoft Xbox, Among Us oyununu popüler abonelik servisi, Xbox Game Pass için getiriyor.

Among Us 2021 başında geliyor

Among us, 2020 yılının en büyük bombası oldu. Çıkışını bir süre önce yapmış aslında yeni olmayan oyun, pandemi döneminde evde kalan insan sayısının çokluğu ve popüler yayıncıların etkisiyle inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Öyle ki, neredeyse adını duymayan kalmadı. Herkesin çevresindeki birileri, bir şekilde bu oyundan bahsetti. Microsoft tarafından atılan bir tweette, PC için Game Pass ‘e dahil olan oyun, 2021 yılında yeni ve eski nesil Xbox konsolları için çıkacak. Çıkar çıkmaz Game Pass’e dahil olacak oyunu konsolda oynamak isteyenler için bu durum oldukça sevindirici. Hali hazırda abonelik sistemi Game Pass kullanan oyuncular herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecek. Oyuna aynı zamanda 2021 yılı içinde pek çok yeni harita ve görev de eklenecek.

Game Pass geleceğin sistemi

Among Us gibi oyunları getiren Xbox Game Pass, uzun süredir üstünde çalışılan oyuncular tarafından oldukça sevilen bir sistem. Aylık ya da yıllık belli bir miktar para karşılığında içindeki 200 birinci ve üçüncü parti oyuna erişmenizi sağlayan sistem, özelikle ülkemiz gibi ekonomik anlamdan daha sorunlu ülkelerde büyük avantaj. Hali hazırda Electronic Arts ve Ubisoft gibi pek çok şirket de bu sistemi kendi oyunlarına entegre etmiş durumda. Oyun dünyasının geleceği aylık ödeme yapılan abonelik servisleri olacak gibi.

Gelişmeler için takipte kalın…