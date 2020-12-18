Oyun
Among Us Game Pass’e geliyor
Son dönemlerin hit oyunu Among Us, 2021 yılında Xbox’a geliyor. Yapılan açıklamaya göre sevilen oyun Game Pass’e dahil olacak.
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Microsoft, sevilen oyunları Game Pass servisine getirmeye devam ediyor. Son olarak Bathesda Softworks adındaki oyun stüdyosunu yedi milyar dolar karşılığında alan şirket, oldukça büyük oyunları makul fiyatlara oyunculara sunuyor. Geçen nesil konsol savaşlarında rakibi PlayStation 4’ün arkasında kalan Xbox, bu defa oyunu kazanmaya niyetli. En güçlü konsola sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını kavrayan şirket, oyunlara öncelik vermiş durumda. Bu durumun sonucu olarak Microsoft Xbox, Among Us oyununu popüler abonelik servisi, Xbox Game Pass için getiriyor.
Among Us 2021 başında geliyor
Among us, 2020 yılının en büyük bombası oldu. Çıkışını bir süre önce yapmış aslında yeni olmayan oyun, pandemi döneminde evde kalan insan sayısının çokluğu ve popüler yayıncıların etkisiyle inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Öyle ki, neredeyse adını duymayan kalmadı. Herkesin çevresindeki birileri, bir şekilde bu oyundan bahsetti. Microsoft tarafından atılan bir tweette, PC için Game Pass ‘e dahil olan oyun, 2021 yılında yeni ve eski nesil Xbox konsolları için çıkacak. Çıkar çıkmaz Game Pass’e dahil olacak oyunu konsolda oynamak isteyenler için bu durum oldukça sevindirici. Hali hazırda abonelik sistemi Game Pass kullanan oyuncular herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecek. Oyuna aynı zamanda 2021 yılı içinde pek çok yeni harita ve görev de eklenecek.
Game Pass geleceğin sistemi
Among Us gibi oyunları getiren Xbox Game Pass, uzun süredir üstünde çalışılan oyuncular tarafından oldukça sevilen bir sistem. Aylık ya da yıllık belli bir miktar para karşılığında içindeki 200 birinci ve üçüncü parti oyuna erişmenizi sağlayan sistem, özelikle ülkemiz gibi ekonomik anlamdan daha sorunlu ülkelerde büyük avantaj. Hali hazırda Electronic Arts ve Ubisoft gibi pek çok şirket de bu sistemi kendi oyunlarına entegre etmiş durumda. Oyun dünyasının geleceği aylık ödeme yapılan abonelik servisleri olacak gibi.
Gelişmeler için takipte kalın…
Genel
The Callisto Protocol en korkunç yapım olmayı hedefliyor!
The Callisto Protocol oyunu gündemde kalmaya devam ediyor. Dead Space serisinin yapımcılarının geliştirdiği oyun en korkutucu yapım olmayı hedefliyor.
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Glen Schofield The Callisto Protocol için en korkunç oyun ünvanı almak istiyor!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Game Awards 2020 etkinliği ile birlikte hem ödüllerin dağıtıldığı hem de yeni oyunların duyurulduğu şu günlerde gözler özellikle bir yapıma dikkatle çevrildi. Efsane Dead Space serisinin eski yapımcıları tarafından geliştirilen ve serinin ruhani devamı olması beklenen The Callisto Protocol ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şekilde PUBG ile aynı evrende geçeceği öğrenilen oyun yapımcıların hedefine göre en korkutucu oyun olmayı hedefliyor. Discord üzerinden soru cevap yapan Glen Schofield, yapımın insanları korkutabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtmesi hayranların beklentilerini yükselmesine neden oldu.
Oyunu geliştirirken Dead Space serisinde başardıklarını unutmadıklarını belirten Glen Schofield, oyunun kesinlikle eşli oynamaya açık olmayacağını belirtti. Eşli oyunlarda oyuncuların hikaye dışına çok çıktığını belirten Schofield, hikaye deneyimini tam olarak yaşatmak istediklerinin altını çizdi. PUBG ile olan bağlantıya da açıklık getirilirken, oyuncuların iki oyun arasında derin bir ilişki kurmalarına gerek olmadığı öğrenildi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen oyun bakalım Dead Space‘in yakaladığı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Oyunun yapımcılarının dahil olduğu Discord grubuna girmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Oyun
Cyberpunk 2077 PS Store’dan kaldırılıyor! Sony’den iade sözü
Cyberpunk 2077, PS4’teki düşük kalitesi ve diğer platformlardaki buglarıyla gündeme geçtiğimiz hafta hızlı bir giriş yapmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan oyuncular, sosyal medya platformlarında şikayetlerini yoğun bir şekilde dile getirip, oyunun yapımcısı olan CD Red Projekt’i çeşitli yamalar çıkarmaya mecbur bırakmıştı. Yamalara rağmen tam olarak düzelmeyen oyun, CD Red Projekt’i para iadesi sözü vermeye itti. CD Red Projekt henüz bu sözü tutmuş değil ama görünen o ki Sony Interactive Entertainment (SIE) kullanıcıların imdadına yetişmeye hazırlanıyor.
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Cyberpunk 2077 şimdilik PlayStation Store’a veda ediyor
Sony yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation Store’dan kaldırıldığını duyurdu. Bu süreçte PlayStation oyuncuları oyunu satın alamayacaklar. Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’a ne zaman döneceği konusu ise henüz netlik kazanmış değil. Sony’nin bu konudaki açıklamalarını takip etmeye devam edip bir gelişme olduğunda sizi anında bilgilendireceğiz.
Sony, PlayStation oyuncularına para iadesi yapmaya hazırlanıyor
Oyuncuların hayal kırıklıklarını giderip gidermeyeceği bilinmez ama, Sony yaptığı aynı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununu alan bütün oyunculara ödemelerinin iadesini yapacacağını da duyurdu. Sony, bu kararı almasındaki en önemli etkenin, şirket politikası ve felsefesi olarak müşteri memnuniyetine verdikleri büyük önem olduğunu vurguladı.
Sony, iade için ilk önce satın alma yapıldığının doğrulaması için inceleme başlatacağını söyledi. Bu adımdan sonra iade işleminiz onaylanmış olacak. Açıklamada belirtilene göre, iadenin ne kadar sürede hesabınıza geçeceği ise tamamen kullandığınız ödeme yöntemi ve bankaya bağlı.
İadeniz hakkındaki detaylar için bu bağlantıya göz atabilirsiniz.
Oyun
Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır?
Cyberpunk 2077 için para iadesi alma aşamalarını bu rehberimizde anlatıyor olacağız. Cyberpunk 2077, PlayStation Store platformundan (PlayStation 4 ve PlayStation 5 dahil) kaldırılmıştı. Tartışmasız 2020’nin merakla beklenen heyecan verici oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, bünyesinde barındırdığı hatalar nedeniyle Sony’yi memnun edememiş gibi görünüyor.
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2020 yılının en çok beklenen video oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ama maalesef işler pek de iyi gitmiyor. Bulunduğu tüm platformlarda performans sorunları çıkarmasından dolayı oyun severlerin eleştiri oklarına maruz kalan oyun, Sony tarafından büyük bir darbe yedi.
Oyun sektörünün duayeni Sony, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununu PlayStation Store platformundan kaldırma kararı aldığını duyurdu. Cyberpunk 2077’nin kaldırması, PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarını da ekiliyor. Bu karardan dolayıysa Sony, oyunu satın alanlara kesin olarak para iadesi yapacağını söyledi.
Biz de, PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077 nasıl iade edilir onu açıkladık. Aşağıya eklediğimiz rehberi adım adım dikkatle takip edin ve tüm işlemleri eksiksiz bir biçimde gerçekleştirmeye özen gösterin.
Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır?
- Öncelikle bu sayfayı ziyaret edin: https://www.playstation.com/tr-tr/support/contact-us/contact-form/#contact-us-playstation-store-refunds-and-cancellations
- Bu sayfa, para iadesini başlatabilmeniz için ilk adımı atacağınız bir sayfa olacak. Sayfadaki kısımları aşağıda anlattığımız şekilde doldurmanız gerekiyor:
- Bir konu seçin: PlayStation Store para iadesi ve iptal işlemleri
- Adınız kısmına tam adınızı ve soyadınızı; Çevrimiçi Kimlik kısmınaysa PS Network’teki adınızı yazın.
- İletişim e-posta adresiniz: Buraya Sony’nin size geri dönüş yapacağı bir mail adresi yazın.
- Giriş Kimliği e-posta adresi: Buraya da e-posta hesabınızı yazın.
- İçeriğin türü: Oyun içeriği
- İçeriğin adı: Buraya Cyberpunk 2077 yazın.
- Neden: Bu kısma iade etme sebebinizi yazın. (“Oyun kaldırıldığı için iade etmek istiyorum” yazabilirsiniz.)
- Satın alma tarihi kısmına oyunu satın aldığınız tarihi; İşlem kimliği kısmına da Hesap Yönetimi > İşlem Geçmişi bölümünde görünen kimliği yazın.
- Ek bilgiler: Bu kısma aslında bir şey yazmanıza gerek yok ama yine de garanti olsun derseniz, Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’dan kaldırılması sebebiyle oyunu iade etmek istediğinizi yazabilirsiniz.
Yukarıda anlattığımız işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladığınızdan eminseniz, şimdi alttaki “Gönder” butonuna dokunduğunuzda Cyberpunk 2077 için para iadesi talebi başlamış olacak. Sony, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077’yi satın alanlara kesin olarak para iadesi yapacağının sözünü verdiği için, bu süreçten sonra yapmanız gereken başka bir şey yok. Arkanıza yaslanın ve Sony’den gelecek cevabı bekleyin.
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