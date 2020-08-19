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Kamera Kıyaslama

Realme 6i nasıl fotoğraf çekiyor? Kuzguncuk’ta 1 gün!

Realme 6i modeliyle Kuzguncuk’ta bir gün geçirdik ve cihazın kamera performansını test ettik. Bakalım Realme 6i modeli hem gündüz hem de gece şartlarında nasıl fotoğraf çekiyor?

Videoda çektiğimiz tüm fotoğrafların tam çözünürlüklü halleri için: https://hwp.to/2QaHzsM

Bu arada videoda kullandığımız Realme 6i modeli ülkemizde yeni satışa çıkan ve yaz aylarının tüm heyecanlarını yansıtan Soda Mavisi rengi. Realme 6i’nin yeni Soda Mavisi rengini Teknosa, Vatan ve MediaMarkt mağazalarından satın alabilirsiniz:

17 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında hepsiburada.com üzerinde ilk fan festivalini gerçekleştiren realme, bu festival kapsamında Ağustos sonuna kadar hepsiburada.com’ müşterilerine özel kampanyalı fiyatlar sunuyor. Realme 6i kamera özellikleri neler Arka tarafında 4’lü bir kamera kurulumu gördüğümüz cihazda F/1.8 diyafram değeri sunan 48 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP B/W sensörü yer alıyor. Cihaz, yaptığımız denemelerde hem gündüz şartlarında keskinlik ve netlik anlamında hem de gece performansında uzun pozlama ile fiyatına göre iyi sonuçlar aldı.

Realme 6i kamera özellikleri neler?

Arka tarafında 4’lü bir kamera kurulumu gördüğümüz cihazda F/1.8 diyafram değeri sunan 48 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP B/W sensörü yer alıyor. Cihaz, yaptığımız denemelerde hem gündüz şartlarında keskinlik ve netlik anlamında hem de gece performansında uzun pozlama ile fiyatına göre iyi sonuçlar aldı.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Akıllı Telefon

GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!

18 Ağustos 2020

Yazan:

GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!

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Yazan:

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Kamera Kıyaslama

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Yazan:

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