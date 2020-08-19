Kamera Kıyaslama
Realme 6i nasıl fotoğraf çekiyor? Kuzguncuk’ta 1 gün!
Realme 6i modeliyle Kuzguncuk’ta bir gün geçirdik ve cihazın kamera performansını test ettik. Bakalım Realme 6i modeli hem gündüz hem de gece şartlarında nasıl fotoğraf çekiyor?
Videoda çektiğimiz tüm fotoğrafların tam çözünürlüklü halleri için: https://hwp.to/2QaHzsM
Bu arada videoda kullandığımız Realme 6i modeli ülkemizde yeni satışa çıkan ve yaz aylarının tüm heyecanlarını yansıtan Soda Mavisi rengi. Realme 6i’nin yeni Soda Mavisi rengini Teknosa, Vatan ve MediaMarkt mağazalarından satın alabilirsiniz:
- Teknosa: https://hwp.to/3kS6waR
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- MediaMarkt: https://hwp.to/3g4AFA4
17 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında hepsiburada.com üzerinde ilk fan festivalini gerçekleştiren realme, bu festival kapsamında Ağustos sonuna kadar hepsiburada.com’ müşterilerine özel kampanyalı fiyatlar sunuyor. Realme 6i kamera özellikleri neler Arka tarafında 4’lü bir kamera kurulumu gördüğümüz cihazda F/1.8 diyafram değeri sunan 48 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP B/W sensörü yer alıyor. Cihaz, yaptığımız denemelerde hem gündüz şartlarında keskinlik ve netlik anlamında hem de gece performansında uzun pozlama ile fiyatına göre iyi sonuçlar aldı.
Realme 6i kamera özellikleri neler?
Arka tarafında 4’lü bir kamera kurulumu gördüğümüz cihazda F/1.8 diyafram değeri sunan 48 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP B/W sensörü yer alıyor. Cihaz, yaptığımız denemelerde hem gündüz şartlarında keskinlik ve netlik anlamında hem de gece performansında uzun pozlama ile fiyatına göre iyi sonuçlar aldı.
Akıllı Telefon
GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra elimize geçer geçmez farklı ışık ortamlarında kameranın tüm modlarını ve performansını denedik. İncelemesi de yakında kanalda olacak. Sizler de fotoğraf ve video performansı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.
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GALAXY NOTE 20 ULTRA FOTOĞRAF VE VİDEO PERFORMANSI!
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
Sony Xperia 1 II modelini diğer üst seviye telefonlar ile kıyaslıyoruz. Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 ile yaptığımız dörtlü kamera kıyaslaması ile cihazların ön ve arka video performanslarını ve aynı zamanda mikrofon kalitelerini videomuzdan görebilirsiniz.
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Sony Xperia 1 II, Huawei P40 Pro, OPPO Find X2 ve iPhone 11 video kıyaslama
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Poco F2 Pro, iPhone 11, OPPO Reno 3 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 video kıyaslaması
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda şimdi de Poco F2 Pro, iPhone 11, OPPO Reno 3 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 modelleri karşı karşıya geliyor. Bakalım Xiaomi’nin 4 popüler telefonu, birbirlerine karşı nasıl performans gösteriyor?