Amerikan hükümeti kimsenin Huawei ürünü kullanmasını istemiyor!

Amerikan hükümeti müttefik olduğu ülkelerin Huawei’nin hiçbir ürününü kullanmamalarını istiyor. Hükümet, daha önce de casusluk yaptıkları iddiasıyla Huawei ve ZTE ürünlerinin Amerika’ya ithal edilmesini yasaklamıştı.

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Amerikan hükümeti hangi ülkelere çağrı yaptı?

Yetkililerden gelen bilgiye göre Amerikan hükümeti; Almanya, İtalya ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülkeyle temasa geçti. Bu Huawei’ye Amerika dışındaki ülkelerden gelen ilk tepki değil. Avustralya hükümeti de birkaç ay önce Çinli teknoloji devinin ürünlerini yasaklamıştı.

FBI’ın başındaki Christopher Wray, Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei’nin eskiden komünist Çin Halk Kurtuluş Ordusu için çalıştığını öne sürdü. Böylece şirketin kullanılan cihazlar üzerinden casusluk yaptığı iddiaları da güçlendirilmeye çalışılıyor.

Son yıllarda akıllı telefon sektöründeki payını hızla artıran ve Çin’in dışına açılan Huawei’nin bu tepkiler karşısında neler yapacağı merak ediliyor.