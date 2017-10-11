Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre Apple ürünleri Amerikalıların evine girmekte son derece başarılı olmuş gibi gözüküyor.

CNBC’nin yaptığı All-America Economic Survey isimli araştırmaya göre Amerikalıların %64’ü en az bir Apple ürünü kullanıyor. Ev başına düşen ürün sayısı ise 2.6.

Bu sayı 2012 yılına göre oldukça artmış durumda. 2012 yılında yapılan araştırmada Amerikalıların %50’sinin en az bir cihaz kullandığı ve ev başına 1.6 cihaz düştüğü ortaya çıkmıştı. Sadece az çeşitte demografik grubu %50’yi oluşturdu. Bunların arasında 30.000$’dan az geliri olanlar, emekliler ve 50 yaş üstü kadınlar yer alıyor. Geliri 100.000$’ın üzerinde olanlarda en az bir Apple cihazı kullanma oranı ise %87.