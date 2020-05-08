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Amerika’dan Huawei’ye 5G izni çıkıyor!
Amerika’dan Huawei’ye 5G izni çıkıyor! ABD Ticaret Bakanlığı’nın çıkaracağı yeni kanunla, ABD’li şirketlerin 5G konusunda Huawei ile beraber çalışmasına izin vermesi bekleniyor.
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ABD’deki bazı şirketlerde çalışan mühendisler, devletin Huawei şirketini kara listeye alması sonrası, Huawei ile olan etkileşimi kesmişlerdi. Bu yasak sonrası şirketler de oluşan belirsizlik nedeniyle zor duruma düştü. Aynı zamanda ülkenin de bu belirsizlik ve iletişim sorunları nedeniyle zorluk çektiği hem şirketler hem de devlet görevlileri tarafından dile getirildi.
Çıkarılacak yeni yasanın henüz kesinliği yok ve değişebileceği de söylenmekte, ancak temel olarak bu yasa ile ABD şirketlerinin iletişim standartlarını görüşebilmek için Huawei’den bilgi almaları için izin verilecek. Bu yasa sayesinde ABD’li şirketler, Huawei ile 5G standartları konusunda beraber çalışabilecek. Kısıtlı imkanlar sunan bu yasa Çinli şirketlerden sadece Huawei için çıkarılıyor. Ambargo koyulan diğer Çinli şirketler için herhangi bir izin şuan için söz konusu değil.
5G’nin gücü ile yüksek hızda video aktarımı mümkün olacak ve yeni iletişim standardı kendi kendini sürebilen arabalar için önemli bir imkan oluşturacak. Bu durum da ABD’nin attığı geri adımı açıklıyor, çünkü 5G konusunda geri kalma gibi bir durumda birçok şirketin milyarlarca dolar zarara uğrayabileceği öngörülüyor.
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Redmi Note 9S nihayet geldi! (Kutu açılışı & ön inceleme)
Redmi Note 9S modeli ülkemizde satışa çıkmasının ardından bizim ofisimize de ulaştı. Bu videomuzda, telefonun kutu içeriğine yakından bakıyor ve cihazın bir ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. Bakalım Redmi Note 9S bizlere neler sunuyor?
Fiyat
Cihazın ülkemizde 4 GB RAM – 64 GB depolama ve 6 GB RAM – 128 GB depolama olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Xiaomi Türkiye garantili olarak cihazın fiyatı 2800 TL bandıydaydı. Ancak bir zam yapıldı ve baz model 3100 TL – üst model ise 3800 TL fiyatına ulaştı.
Redmi Note 9S kutusundan neler çıkıyor?
- Kullanım klavuzu
- USB Type-C kablosu
- 22.5 W hızlı şarj adaptörü
- Şeffaf kılıf
- SIM iğnesi
Redmi Note 9S özellikleri
Telefon gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Bize incelemeye gönderilen model mavi renkli. Tasarım noktasında önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunan cihazın yan çerçeveleri ise plastik. Ayrıca fiziksel parmak izi sensörü güç tuşuna entegre olarak sağ bölümde yer alıyor.
Oldukça büyük bir akıllı telefon olan modelde 6.67 inç IPS LCD panelli Full HD+ çözünürlüklü bir ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan modelde 4 GB veya 6 GB RAM ile birlikte 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri sıralanıyor. Ayrıca depolama biriminin UFS 2.1 standartını kullandığını belirtelim.
4’lü bir arka kamera sunan telefonda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir ön kamera mevcut.
Son olarak telefonda 5020 mAh batarya ile birlikte 18W’lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.
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Microsoft, Surface Book 3 laptopunu duyurdu!
Microsoft, uzun bir aradan sonra laptop tarafında yeni Surface Book 3 modelini duyurdu. Teknoloji devi yeni cihazının teknik özelliklerini ve fiyatını açıkladı.
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Microsoft, bir çok önceki modeli Surface Book 2 ile güçlü ve gerçekten yenilikçi bir ürün olarak büyük beğeni toplamıştı. Şirket şimdi de eski modelin tasarımını korurken donanım özelliklerinde iyileştirmeler yaparak oldukça güçlü bir cihaz ortaya çıkarmış.
Microsoft, yayınladığı basın açıklamasında, “Surface Book 3, şu ana kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarımız. Her yerde masaüstü seviyesinde performans isteyen profesyoneller için tasarlandı. Bu, güçlü bir iş istasyonu” ifadelerini kullandı.
13.5 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekran büyüklüğü seçeneği olan Surface Book 3 uzun batarya ömrüyle öne çıkıyor. Kullanıcılar yine tek bir dokunuşla ekranı yerinden çıkarabiliyor. Klavye bölümünün arkasına yerleştirilebilen bu ekran, tek başına da çok büyük bir tablet olarak kullanılabiliyor. Surface Book 3’te de Surface Pen desteği sürüyor.
Microsoft Surface Book 3, 10. nesil Intel Core Ice Lake işlemci ile geliyor. Böylece cihazın selefine göre yüzde 50 daha fazla performans sağlıyor. 32 GB RAM’e kadar destek sunan laptop, 1 TB ve 2 TB kapasitelerinde M.2 2280 SSD ile yüksek hızlar vadediyor.
Yeni laptop, bağlantı noktasında ise 2 adet USB 3.1 Gen 1 (Type-A), USB Gen 1 (Type-C), SDXC kart okuyucu, 3,5 mm kulaklık jakı, 2 Surface Connect portu yer alıyor. Ürünle birlikte duyurulan ancak ayrıca satılan Surface Dock 2 ise hızlı şarj, dört USB-C portu ve iki 4K 60 Hz monitör için destek ile geliyor.
Yeni Microsoft Surface Book 3 laptopun fiyatları da kesinleşti. 21 Mayıs tarihinde satışa çıkacak cihazların 10th Gen Intel Core i5 – 8GB RAM/256GB içeren modeli 1599 dolardan başlıyor. 10th Gen Intel Core i7 – 32 GB RAM/2TB/GTX 1660Ti ile gelen modeli ise 3499 dolarlık fiyat etiketine sahip.
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Lotus, motorsporları mirasını, özel Elise’lerle kutluyor!
Motorsporları tarihindeki efsane markalardan biri olan Lotus, ünlü yarış arabalarından dördüne ait renk-desen kombinasyonunu, sınırlı sayıda Elise ile geri döndürecek.
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Bahsi geçen dört renk seçeneği, Elise Sport 220 ile satışa sunulacak. Fakat bu araçlar, Classic Heritage Edition adında bir seri altında satışta olacak.
Söz konusu renk seçenekleri ise şu şekilde: 1972 Type 72D Formula 1 aracına ithafen, siyah-altın rengi; Graham Hill’in 1968 Tip 49B aracına ithafen kırmızı-beyaz-altın rengi; Nigel Mansell’in 1980 Tip 81‘inin mavi-kırmızı-gümüş rengi; Lotus’un 1960 Monaco Grand Prix ödüllü Tip 18‘ine benzeyen tasarımda iki tonlu mavi-beyaz renkli seçenekler olacak.
Bu araçlar sadece renkleriyle değil, her bir “Classic Heritage Editions” modelindeki numaralı plaka ile de özel bir hale gelecek. Bu araçlardan sadece 100 adet üretilecek ama renklerin dağılım oranı müşteri taleplerine göre değişecek.
Bu özel paketi satın almak için standart aracın yaklaşık 46 bin sterlinlik fiyatına ek, 6 bin sterlin civarında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Fakat bu paket aslında Elise Sport 220 üzerine eklenen 11 bin sterlin değerindeki ek donanımları da kapsıyor. Yani özel sürümü aldığınızda araç, tabiri caizse “full+full” hale geliyor ve sınırlı sayılı versiyonun ayrıcalıklarını da satın alıyorsunuz.