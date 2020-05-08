Amerika’dan Huawei’ye 5G izni çıkıyor! ABD Ticaret Bakanlığı’nın çıkaracağı yeni kanunla, ABD’li şirketlerin 5G konusunda Huawei ile beraber çalışmasına izin vermesi bekleniyor.

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ABD’deki bazı şirketlerde çalışan mühendisler, devletin Huawei şirketini kara listeye alması sonrası, Huawei ile olan etkileşimi kesmişlerdi. Bu yasak sonrası şirketler de oluşan belirsizlik nedeniyle zor duruma düştü. Aynı zamanda ülkenin de bu belirsizlik ve iletişim sorunları nedeniyle zorluk çektiği hem şirketler hem de devlet görevlileri tarafından dile getirildi.

Çıkarılacak yeni yasanın henüz kesinliği yok ve değişebileceği de söylenmekte, ancak temel olarak bu yasa ile ABD şirketlerinin iletişim standartlarını görüşebilmek için Huawei’den bilgi almaları için izin verilecek. Bu yasa sayesinde ABD’li şirketler, Huawei ile 5G standartları konusunda beraber çalışabilecek. Kısıtlı imkanlar sunan bu yasa Çinli şirketlerden sadece Huawei için çıkarılıyor. Ambargo koyulan diğer Çinli şirketler için herhangi bir izin şuan için söz konusu değil.

5G’nin gücü ile yüksek hızda video aktarımı mümkün olacak ve yeni iletişim standardı kendi kendini sürebilen arabalar için önemli bir imkan oluşturacak. Bu durum da ABD’nin attığı geri adımı açıklıyor, çünkü 5G konusunda geri kalma gibi bir durumda birçok şirketin milyarlarca dolar zarara uğrayabileceği öngörülüyor.