Dijital sanat eserleri yaratma, doktorların sözlerini tercüme etme ve diğer başarıların ardından yapay zeka (AI) ilk kez avukat olarak görev yapacak. New Scientist tarafından yayınlanan habere göre, bu işlev için özel olarak eğitilen algoritma yakında Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyete geçecek.

DoNotPay tarafından geliştirilen yazılım, şubat ayında gerçekleşmesi planlanan bir duruşmada aşırı hız nedeniyle yargılanan bir sanığa yardımcı olacak. Şirket davayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Ancak kişinin aldığı cezaya itiraz etmek için mahkemeye gideceği bildirildi.

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Geleneksel bir profesyonelin yapacağı gibi doğrudan mahkemeye gitmek yerine, “robot avukat” sanıkla konuşacak. Programı çalıştıracak olan bir cep telefonu aracılığıyla teknoloji, sanığın sorgulandığında hâkime vermesi gereken cevapları sağlayacak, talimatları dinlemek için kulaklık takacak.

Geliştiriciye göre, yapay zekalı hukuk asistanı diğer benzer davaların veri tabanları kullanılarak eğitildi. Bu şekilde, araç, savcılık tarafından sorulabilecek farklı sorulara cevap verebilmek de dahil olmak üzere, müvekkilin savunmasını tam olarak hazırlayabilir.

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2015 yılında kurulan DoNotPay, hukuk uygulamaları için yapay zeka çözümleri geliştirme konusunda uzmanlaşmış durumda. Şirkete göre, insan profesyonelden daha ucuz ücret talep eden algoritma, diğer davaların yanı sıra haksız suçlamalar, otomatik rahatsız edici aramalar ve trafik cezalarıyla ilgili davalarda kullanılabilir.

Avukat robotun başkanı, yapay zekanın bir mahkemede avukat yardımcısı olarak ilk kez kullanılacak olması da dahil olmak üzere, bu teknolojiyi kullanarak çoğu davayı kazanmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ancak davayı kaybetmesi halinde şirket, müşteriye kesilen para cezasını ödeyeceğini açıkladı.