Amerika, şimdi de SMIC için yaptırım uygulayabilir!

ABD hükümeti, Çin’e başlattığı ticaret savaşında yaptırım uyguladığı firmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak adı Huawei ile anılan yarı iletken üreticisi SMIC, yakın zamanda ABD’nin kara listesine girebilir!

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ABD hükümetinin gözü SMIC firmasının üzerinde!

Bilindiği üzere Huawei’nin pek çok büyük donanım üreticisiyle çalışabilmesi, ABD Ticaret Bakanlığı’nın son kısıtlamaları ile engellenmiş durumda. Çinli marka farklı çözümler üzerinde çalışırken, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi olan SMIC firması ön plana çıkmıştı. Bunun üzerine Trump yönetiminin, aralarında SMIC’in de bulunduğu bazı Çin şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulayabileceği öne sürüldü.

Reuters’ın haberine göre, ABD Sanayi ve Güvenlik Dairesi ile SMIC arasında olası ticaret yaptırımları hakkında bir ön görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede SMIC’in Amerikalı yetkililere “Çin ordusu ile bağlantıları olmadığına dair” çeşitli belgeler sunulduğu ifade ediliyor. Ayrıca şirket üzerinde uygulanacak ticaret kısıtlamalarının üretim ve işletme sürecinde olumsuz etkisi olacağı da bildirilmiş.

Bazı iddialar ise ABD hükümetinin SMIC için kısıtlama başlattığı yönünde birleşiyor. Şirketin bazı iş ortaklarına Sanayi ve Güvenlik Dairesi tarafından bilgilendirme yapıldığı, bunun sonucunda ise yarı iletken hammaddesi için kısıtlamaların başladığı belirtiliyor.

Öte yandan, SMIC’in kullandığı en güncel üretim teknolojisi 14 nm üzerine şekillendiği için şirketin uzun vadede amiral gemisi işlemci üretmesi beklenmiyordu. Ancak şirketin Huawei’nin işlemci ihtiyacını karşılamak adına 5 ve 7 nm üretim teknolojisine yönelik litografi ekipmanları arayışında olduğu bildiriliyor. Bu nedenden dolayı Amerika tarafından karşı bir hamle gelebileceği tahmin ediliyor..