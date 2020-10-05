Haber
Amerika, şimdi de SMIC için yaptırım uygulayabilir!
ABD hükümeti, Çin’e başlattığı ticaret savaşında yaptırım uyguladığı firmalara her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Son olarak adı Huawei ile anılan yarı iletken üreticisi SMIC, yakın zamanda ABD’nin kara listesine girebilir!
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ABD hükümetinin gözü SMIC firmasının üzerinde!
Bilindiği üzere Huawei’nin pek çok büyük donanım üreticisiyle çalışabilmesi, ABD Ticaret Bakanlığı’nın son kısıtlamaları ile engellenmiş durumda. Çinli marka farklı çözümler üzerinde çalışırken, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi olan SMIC firması ön plana çıkmıştı. Bunun üzerine Trump yönetiminin, aralarında SMIC’in de bulunduğu bazı Çin şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulayabileceği öne sürüldü.
Reuters’ın haberine göre, ABD Sanayi ve Güvenlik Dairesi ile SMIC arasında olası ticaret yaptırımları hakkında bir ön görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede SMIC’in Amerikalı yetkililere “Çin ordusu ile bağlantıları olmadığına dair” çeşitli belgeler sunulduğu ifade ediliyor. Ayrıca şirket üzerinde uygulanacak ticaret kısıtlamalarının üretim ve işletme sürecinde olumsuz etkisi olacağı da bildirilmiş.
Bazı iddialar ise ABD hükümetinin SMIC için kısıtlama başlattığı yönünde birleşiyor. Şirketin bazı iş ortaklarına Sanayi ve Güvenlik Dairesi tarafından bilgilendirme yapıldığı, bunun sonucunda ise yarı iletken hammaddesi için kısıtlamaların başladığı belirtiliyor.
Öte yandan, SMIC’in kullandığı en güncel üretim teknolojisi 14 nm üzerine şekillendiği için şirketin uzun vadede amiral gemisi işlemci üretmesi beklenmiyordu. Ancak şirketin Huawei’nin işlemci ihtiyacını karşılamak adına 5 ve 7 nm üretim teknolojisine yönelik litografi ekipmanları arayışında olduğu bildiriliyor. Bu nedenden dolayı Amerika tarafından karşı bir hamle gelebileceği tahmin ediliyor..
Akıllı TV
2020 model Philips Performans Serisi TV’ler, satışa sunuldu
2020 yılı Philips Performans Serisi TV’ler kullanıcıların beğenisine sunuldu. Üst düzey görüntü ve ses vadeden yeni Philips TV modelleri, 4K UHD çözünürlük, Ambilight, Android TV, Google Asistan, Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi teknolojileri barındırıyor.
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Yeni Philip Performans Serisi TV’ler, ses ve görüntü kalitesiyle öne çıkıyor
Ses tarafında Philips’in Yeni Performans Serisi TV’lerinde bulunan Play-Fi bağlantısıyla, zahmetsiz bir şekilde sesi artırabilmek mümkün. Tek bir soundbar veya ev tipi hoparlör sistemine bağlayarak telefondan kontrol edilebilen Play-Fi sayesinde herhangi bir ekstra kablo kullanmanıza da gerek yok.
Görüntü tarafına gelince ise, dünyanın en iyi görüntü işlemcisi olarak görülen P5* sayesinde net ve titreşimsiz video akışları sağlanmış durumda. Ayrıca film yapımcıları tarafından kullanılan ve piksel bazında kusursuzluk ve 3D ses sunan Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleri de yeni Philips Performans Serisi’nde mevcut. Philips TV’lerde bulunan Netflix tuşu sayesinde de birçok film ve diziye hızlı bir erişim sağlanabiliyor.
Android TV’yle navigasyon, içerik ve oyunların yanı sıra Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol sağlanıyor. Yer aldığı odayı, ekrandaki harekete bağlı olarak ışıkla dolduran Ambilight özelliği sayesinde, ev ortamınız rengarenk bir ambiyansa sahip oluyor. Televizyon ekranındaki renklerin dışarı taşması ve Ambilight’ın ekranı olduğundan daha da büyük göstermesi sayesinde, seyir zevkiniz artırılmış durumda. Yeni nesil konsolların yakın zamanda çıkacağı dönemde, Philips TV’lerle oyunlar daha keyifli olacak gibi görünüyor.
Yeni Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’te içerik tüketmek isteyen kullanıcılar için birkaç öneri
Philips Performans Serisi TV’ler ile Netflix’ içerikleri tüketmek isteyen kullanıcılar için önerebileceğimiz birkaç yapımı, sizlerle paylaşıyoruz. Dilerseniz bu film ve dizilere, yeni Philips Performans Serisi TV’ler üzerinden, tek bir tuşla ulaşabilirsiniz.
Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate)
Başrolünde Keanu Reeves’in rol aldığı 1997 yapımı unutulmaz filmde genç bir avukatın hukuk şirketinde işe girmesi ve patronunun tuhaf davranışlarıyla gelişen olaylar anlatılıyor.
Good Morning Veronica (Bom Dia, Verônica)
Suç ve gerilim filmi dizisi Good Morning Veronica, bu ay Netflix’te yayınlanan en etkileyici içeriklerden biri. Raphael Montes ve Ilana Casoy’un aynı isimdeki romanından uyarlanan yapımın hikayesi, bir kadın polis memurunun ihmal edilen iki vakayı soruşturmaya başlamasıyla gelişen olaylara odaklanıyor.
Halloween
Cadılar bayramı konulu Halloween filminde, akıl hastanesinden kaçan ve etrafa ölüm saçan Michael Myers isimli ana karakterin maceraları izleyiciye sunuluyor.
Familiar Wife
Güney Kore yapımı aşk dizilerinden biri olan Familiar Wife dizisinde, tesadüfen zamanda geriye gitme şansı elde eden bir adamın (Ji Sung), geçmişe döndüğünde farklı bir tercih yapması sayesinde yaşadığı aşk ve hayat anlatılıyor.
Mesajınız Var (You’ve Got Mail)
Filmin adı, Amerikan şirketi olan AOL’in kullanıcılarının o yıllarda yeni e-posta aldıkları zaman işittikleri sesten esinlendi. 1998 yapımlı, klasikler arasında yer alan Amerikan romantik komedi filminde Meg Ryan ve Tom Hanks başrollerde.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 ve S20 için Ekim 2020 güvenlik yamasını dağıtıyor
Samsung, Ekim 2020 Android güvenlik yamasını içeren güncellemeyi Galaxy S20 serisi için dağıtmaya başladı. Galaxy S20 serisine ek olarak, geçen yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisi de Ekim 2020 Android güvenlik yamasını almaya başladı. Güncelleme, güvenlik yaması haricinde yeni bir özellik ve iyileştirme içermiyor.
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Samsung, ekim ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor
Güncelleme, SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre; Galaxy S10 serisi için ‘G97xFXXS9DTI8’, Galaxy S20 serisi için ‘G98xxXXS5BTU’ sürüm adlandırmaları ile geliyor. Söz konusu güncellemeler henüz az sayıda kullanıcı için sunuluyor fakat iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip modelleri için de Ekim 2020 Android güvenlik yamasının birkaç gün içerisinde dağılmaya başlanması bekleniyor.
Android 11 tabanlı One UI 3.0 hazırlıkları hızlanıyor
Samsung, Galaxy S20 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 arabiriminin beta programına çok yakında başlaması bekleniyor. Henüz şirket tarafından onaylanmış bir tarih yok. Şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S10 serisi için Android 10 tabanlı One UI 2.0 arabiriminin beta programını Ekim 2019’un ortalarında başlatmıştı. One UI 2.0’ın kararlı sürümü ise Kasım 2019’un sonlarında Galaxy S10 serisi kullanıcılarına sunulmuştu.
Halihazırda Galaxy S10 veya Galaxy S20 serisi bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar menüsünden güncelleştirmeleri kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, telefonlar için RAMDISK özelliğini duyurdu!
Hızlı okuma ve yazma oranları sunan RAM disklerin telefonlarda kısmi ROM olarak kullanılması için ilk adım Xiaomi’den gelmiş görünüyor. Xiaomi akıllı telefonlar için tanışmış olduğu RAMDISK ile mobil oyuncuları hedefliyor.
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Artık günümüzde normal telefonlarda dahi 6 ya da 8 GB RAM seçeneklerini görebilmek mümkün. Konu oyun ve çoklu işlemlere yönelik cihazlara geldiğinde ise 16 GB RAM bulunduran akıllı cihazlarda piyasada halihazırda bulunuyor. Xiaomi ise bu yüksek kapasitedeki RAM’lerden daha fazla faydalanmak istiyor. Halihazırda bazı bilgisayar sistemlerinde bulunan RAMDISK teknolojisini mobil cihazlara getiren şirket, oyun ve uygulamaları hızlandırmayı hedefliyor.
Xiaomi ilk olarak, Mi 10 Ultra kullanıcılarına özelliği sunuyor
Xiaomi, bilgisayarlarda bulunan bu teknolojiyi ilk olarak deneme modunda kullanıcılara sunuyor. LPDDR5 16GB RAM‘e sahip Mi 10 Ultra kullanıcıları, RAMDISK teknolojisini deneyimleyebilecek. RAM belleğin belirli bir kısmını ROM gibi kullanmak için ayıran RAMDISK teknolojisi, oyunların daha hızlı kurulup çalışmasına yarayacak. LPDDR5 RAM bellek teknolojisine ve UFS3.1 depolama birimine sahip Mi 10 Ultra, RAM bellekte 44GB/s okuma yazma hızı sunarken UFS depolamada ise bu hızı 1700MB/s ve 750 MB/s. GizmoChina’da yer alan habere göre aradaki farkın performans açısında fayda sağlayacağı kesin ancak iki depolama biriminin çalışma prensipleri bakımında bazı avantaj ve dezavantajları da bulunuyor.
Birçok popüler, oyun destek kapsamında
Mi 10 Ultra kullanıcıları Game Center üzerinden ‘Hızlı Kurulum‘ bölümüne giderek RAMDISK deneme uygulamasına erişip, kullanabilecekler. Şirketin teknolojiyle alakalı açıklamaları arasında Peace Elite oyununun 10 saniye gibi kısa bir sürede kurulduğu yer alıyor ki bu normal kuruluma göre yüzde 100 daha hızlı demek oluyor. Peace Elite haricinde QQ Speed, Glory of the King vb. 10 popüler oyun da bu teknolojiyi kullanılabiliyor.
Ancak RAM hafızasına yazılan oyunların ve verilerin cihaz yeniden başlatıldığında kaybolacağını unutmamak gerek. Xiaomi, bu dezavantajı da kapatmak adına önemli verilerin ROM tarafından depolandığını ifade ediyor. Bu şekilde kullanıcılar telefonu açıp kapatsa bile önemli veriler telefonda bulunmaya devam edebilecek.