Ananas yaprakları kullanılarak drone parçaları üretildi

Malezya’daki araştırmacılar, ananas yaprakları içindeki fiber maddesini, drone gövdesi yapabilecek kadar sert bir maddeye çevirmeyi başardılar.

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Putra Üniversitesi’nden Profesör Muhammed Tarık Hamid Sultan, Reuters ile yaptığı konuşmada; ananas yaprakları kullanılarak elde edilen materyaller ile üretilen droneların, normal sentetik fiberle üretilenlere nazaran ağırlıklarına oranla güçlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Tabii ki aynı zamanda hem daha ucuzlar hem de daha hafifler.

Bununla birlikte zarar görmüş bir gövde gömülebiliyor ve sahip olduğu bio-bileşen maddesi araştırmacılara göre iki hafta içerisinde çözünüyor. Aynı şekilde bu materyal ile yapılan prototip cihazların yaklaşık 1000 metreye kadar uçtuğunu ve diğer dronelarda da olduğu gibi 20 dakikaya kadar havada kalabildiğini bildiriyorlar. Yine araştırmacılar daha ağır yükler taşıyabilen ve özellikle de tarımda kullanıma fayda sağlayabilecek daha büyük dronelar da geliştirmenin üzerinde çalışıyorlar. Konu ile alakalı paylaşılan videoya ise buradan ulaşabilirsiniz.

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Önceleri çiftçiler hasadın ardından yaprakları genellikle ya yakıyorlardı ya da atıyorlardı. Bu da hava kirliliğine neden olabiliyordu. Buna yönelik ilk olarak 2017 yılında başlayan proje ile ananas atıklarından devamlılık sağlanabilecek kullanışlı üretimler yapmak amaçlanıyordu.

Bu tip üretim çabaları tam da bu nedenle gerçekten takdire şayan. Çünkü atıkların bu şekilde satılması hem yetiştiricilerin gelirini yükseltebilme hem de çevreye yarar sağlama potansiyeline sahip.