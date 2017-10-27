AMD, Ultra İnce Notebooklar İçin Yeni İşlemciler Geliştirdi!

AMD, Ryzen 7 2700U ve AMD Ryzen 5 2500U işlemcileri, AMD SenseMI Teknolojisini barındıran ödüllü “Zen” x86 çekirdeği ile Radeon “Vega” mimarisini birleştirerek, üstün performans vadediyor.

Ayrıca AMD Ryzen 7 2700U, yüzde 44’e kadar daha fazla çoklu iş parçacıklı işlemci performansı ve yüzde 161’e kadar daha fazla grafik performansıyla, ultra ince notebook’lar için en hızlı işlemci konumunda.

Güçlü Performans

4 çekirdek ve 8 iş parçacığına kadar barındıran AMD Ryzen mobil işlemciler, AMD SenseMI Teknolojisi’ni barındırır ve ince bir form faktörde üstün performans için tasarlanmış. Buna ek olarak AMD Ryzen mobil işlemciler, önceki AMD mobil işlemci nesline göre yüksek performans sunuyor:

3 kata kadar daha fazla işlemci performansı

2.28 kata kadar daha fazla GPU performansı

Yüzde 58’e kadar daha az güç tüketimi

İş yüklerini bir veya daha fazla işlemci çekirdeğine yönlendirerek işlemci performansını hızlandıran yeni Precision Boost 2 teknolojisi

Üstün soğutma çözümlerine sahip olan ve “Ultimate XFR Perofmansı” için sertifikalandırılmış notebook’larda performansı artıran Mobil Genişletilmiş Frekans Menzili (mXFR)

Verimli Tasarım

Ryzen 7 2700U işlemcinin, 25X20 girişimi başlangıcından bu yana sağladığı 5,86 kat enerji verimliliğini mümkün kılmasıyla Advanced Micro Devices, girişimin hedefine doğru olması gerekenden daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Radeon Grafikli Ryzen İşlemci, önceki nesle göre 2 kat daha uzun pil ömrünü hedefliyor.

Gelecek haftalarda Radeon Grafikli Ryzen İşlemcilerle güçlendirilen ilk sistemler, içerisinde Acer, HP ve Lenovo gibi lider üreticiler tarafından piyasaya sürülecek, ayrıca 2018’de de platform güncellemeleri sunulacak.