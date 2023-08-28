AMD, Gamescom 2023 etkinliğinde AMD Radeon RX 7800 XT ve Radeon RX 7700 XT modellerini tanıttı. Bu kartlar, zorlu AAA ve e-spor oyunlarının 1440p çözünürlükte oynandığı durumlar için üstün performans sunmak amacıyla özel olarak tasarlandı. AMD Radeon RX 7800 XT grafik kartı, 1440p oyunlar için güçlü bir oyuncu olma özelliği taşıyor. Bu kart, 60 adet AMD RDNA 3 birleşik bilgi işlem birimine sahip ve dolar başına %20 daha iyi bir performans sunarak rakiplerinin önünde yer alıyor.

Diğer bir yandan, AMD Radeon RX 7700 XT grafik kartı da 1440p oyun deneyimi için özel olarak hazırlandı. 54 adet AMD RDNA 3 bilgi işlem birimiyle donatılan bu kart, dolar başına performans oranında %20’lik artış sunuyor. Bu yeni grafik kartları, önceki nesil kartlara sahip kullanıcılar için mükemmel bir yükseltme seçeneği sunuyor.

Bu kartların arkasında yatan güç, AMD’nin gelişmiş RDNA 3 mimarisinde yatıyor. Yeniden tasarlanmış bilgi işlem birimleri, birleşik ışın izleme ve AI hızlandırıcılarını içeriyor. Ayrıca, ikinci nesil AMD Infinity Cache teknolojisi ve ışın izleme teknolojisi de bu kartların özellikleri arasında yer alıyor.

Yapay zeka hızlandırma da önemli bir yeniliktir. Bu kartlar, en yeni yapay zeka görevleri için optimize edilmiş yapay zeka hızlandırıcıları içeriyor. Bu sayede, AMD RDNA 2 mimarisine kıyasla %200’e varan daha iyi performans elde edilebilir.

Ayrıca, geliştirilmiş yayın kalitesi ve performansı da vurgulanıyor. Daha iyi görsel kalite için yükseltilmiş AMD kodlayıcıları ve düşük bit hızlarında daha keskin metinler sağlamak için yapay zeka destekli teknoloji bu kartların özellikleri arasında bulunuyor.

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Ultra yüksek çözünürlüklü kodlama da unutulmamış. Gelişmiş medya motoru sayesinde tam AV1 kodlama/kod çözme desteği sunulurken, geniş renk gamı ve yüksek dinamik aralık geliştirmeleriyle olağanüstü multimedya deneyimleri yaşanabilir.

AMD Radiance Görüntü Motoru da dikkat çekiyor. Bu özellik, 12 bit HDR ve REC2020 Renk Alanı desteği ile yüksek çözünürlük ve yenileme hızlarını destekleyen DisplayPort 2.1 ve HDMI 2.1a ekranlar için doğru renkler sunuyor.

AMD ayrıca, görüntü kalitesini ve FPS’yi artıran FidelityFX Süper Çözünürlük 3 (FSR) teknolojisini de tanıttı. FSR 3, hareket vektör verilerini kullanarak oyunlarda performans artışı ve görüntü kalitesinin iyileştirilmesini sağlıyor.

Son olarak, AMD Software tarafında da geliştirmeler mevcut. Adrenalin Edition uygulamasının yeni sürümü, AMD Radeon Süper Çözünürlük, Anti-Lag ve Boost teknolojilerini optimize eden AMD HYPR-RX teknolojisini içeriyor. Ayrıca oyun bazında giriş gecikmesini azaltmak için AMD Radeon Anti-Lag+ teknolojisi sunuluyor. Bu yeni sürümün 6 Eylül 2023’te yayınlanması bekleniyor.

AMD Radeon RX 7800 XT: 499 dolar

AMD Radeon RX 7700 XT: 449 dolar