AMD, gelecek yıldan itibaren Ryzen dizüstü bilgisayar işlemcileri için adlandırma kuralını değiştirecek. AMD’ye göre bu, modeller arasında ayrım yapmayı kolaylaştırıyor. Değişiklik sadece Ryzen dizüstü bilgisayar işlemcilerini kapsayacak.

AMD, eski model isim sisteminin artık yeni işlemci kategorilerinde işlemciler için yer sunmadığı için işlemcilerinin isimlerini değiştirdiğini söylüyor. Ryzen Mobile işlemciler, bir son ek ile dört haneli bir model adını tutacak, ancak sayıların anlamı değişecek. Örneğin, gelecek yıldan itibaren AMD, temel mimariye standart bir rakam tahsis edecek. Geçmişte bu her zaman net değildi. Örneğin AMD, Ryzen 5000 Mobile serisinde hem Zen 2 çekirdekli işlemcilere hem de Zen 3 tabanlı modellere sahipti.

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Gelecek yıldan itibaren, model adındaki ilk hane, işlemcinin piyasaya sürüldüğü yılı ifade edecek. AMD gelecek yıla 2023 anlamına gelen 7 sayısıyla başlayacak. 2024’te Ryzen 8000 ortaya çıkacak ve bu böyle devam edecek. Model adındaki ikinci sayı, bir çipin Ryzen 3, 5, 7 veya 9 serisine girip girmediğini belirleyen pazar segmentini belirtiyor. Athlon Silver ve Athlon Gold da bu şekilde sırasıyla ‘1’ veya ‘2’ ile belirtiliyor.

Üçüncü sayı, temel mimariyi gösterir; burada 4 sayısı, örneğin bir işlemcinin Zen 4 çekirdeğine sahip olduğu anlamına gelir. Dördüncü hane, yongalar arasındaki daha küçük performans farklarını gösterecek. Örneğin, nihai bir Ryzen 7 7945U, 7940U’dan biraz daha iyi performans gösterecektir. ‘U’ ve ‘HX’ gibi mevcut son ekler değişmeden kalacak ve bir işlemcinin tdp’sini gösterecek.

AMD, bu sistemi gelecek yıldan itibaren Ryzen 7000 dizüstü bilgisayar işlemcileriyle kullanacak. Örneğin 2023’te şirket, Zen 2 tabanlı 7020 serisi dizüstü bilgisayar işlemcileri, Zen 3 tabanlı iki Ryzen 7030 CPU serisi ve Zen 4 tabanlı iki Ryzen 7040 yongası piyasaya sürecek.