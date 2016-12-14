AMD, Ryzen işlemcileriyle ile ilgili ilk duyuruyu yaptı. New Horizon etkinliğinde açıklanan tüm özellikler bu yazımızda.

Zen mimarisi adı altında dört yıldır geliştirilen yeni nesil AMD Ryzen işlemciler hakkındaki ilk bilgiler Türkiye saatiyle 13 Aralık’ı 14 Aralık’a bağlayan gece düzenlenen bir etkinlikte paylaşıldı. Ryzen işlemcileri DDR4 destekli AM4 platformu üzerine inşa edilen bir işlemci serisi olarak hem mobil hem de masaüstü işlemciler olarak kullanıma sunulacak.

Performans ilerliyor

AMD’nin tepe işlemci modeli piyasaya süremediği uzunca bir dönem mevcuttu. Bu dönemde Intel piyasayı, hem masaüstü, hem dizüstü hem de sunucu tarafında, yüksek performanslı işlemcilerle çok da zorlanmadan ele geçirdi. İşlemcideki performansa rağmen tümleşik grafik işlemcisi (AMD burada APU olarak anılan farklı bir mimari kullanıyor) tarafında Radeon grafik işlemcilerinden gelen inanılmaz bir üstünlükle AMD bir şekilde yolunda devam etti. Şimdi ise, elimizdeki bilgiler ışığında hiç de fena olmayan işlemcilere tümleşik grafik birimleri görebileceğimiz AMD Ryzen modelleri bizleri bekliyor.

Ryzen işlemcilerle ilgili elimizdeki genel bilgiler ise şu şekilde:

DDR4 destekli olacaklar.

AM4 isimli tek bir soketi kullanacaklar (sunucu tarafıyla ilgili bir bilgi henüz yok).

Çekirdek (core, C) başına iki izlek (thread, T) sunacaklar.

8 çekirdek / 16 izlek modelleri bulunacak.

3,4 GHz saat hızı ve üstünde çalışabilecekler.

AMD SenseMI teknolojisiyle gerçek zamanlı ayrıntılı silikon yönetimi yapıyorlar.

20 MB toplam L2 ve L3 önbelleğe sahip olacaklar.

USB 3.1 Gen 2, SATA Express, NVMe destekleriyle geliyor.

AMD Ryzen için SenseMI

AMD Ryzen işlemcileri için geliştirilmiş gerçek zamanlı tahmin, tetkik ve denetim sağlayan SenseMI isimli bir teknolojik sistem kullanıyor. SenseMI beş farklı bileşenden oluşuyor ve işlemcinin performansıyla ilgili gerçek zamanlı yönetimsel kararlar almasını sağlıyor. Pure Power ve Precision Boost beraber çalışan iki teknoloji: Pure Power işlemcinin sıcaklık durumuna göre en iyi saat hızını belirleyen ve voltaj ayarı yapan denetim sistemi olarak karşımızda çıkıyor. Precision Boost ise performansın talebe göre şekillendiği zamanlarda 25 MHz aralıklarla işlemci hızını ayarlıyor (artırıyor).

AMD Ryzen işlemcilerde bulunan SmartMI teknolojisini oluşturan bileşenler.

XFR veya uzun hâliyle Extended Frequency Range ise daha iyi soğutucu sistemleri ödüllendiren bir başka denetim sistemi. Eğer sıvı soğutma, sıvı azot veya çok daha gelişmiş hava soğutma sistemleri kullanıyorsanız işlemci frekansınız Precision Boost’un da sağladığı hızların üzerinde çalışabiliyor. Bu şekilde daha verimli soğruma sistemleri otomatik olarak devreye giren bu sistemle daha iyi performans sağlıyor.

Neural Net Prediction sistemi işlemci içinde bulunan bir yapay sinir ağı gibi çalışıyor. Bu sistem çalışan yazılımların kodlarını tarayarak işlemci içinde izleyebilecekleri en iyi rotayı çiziyor ve bu şekilde işlemci mimarisinin daha verimli kullanılmasına imkân sağlıyor. Smart Prefetch de geniş L2 ve L3 ön belleklerin çalışan yazılımlardan “öğrenmesini” sağlayarak komut ve veriler için daha isabetli önbellekleme yapılmasını sağlayan bir başka teknoloji.

Ryzen ne zaman çıkıyor?

AMD’nin başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su‘nun yaptığı açıklamalara göre, 2017’nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı uzun süredir söylenilen Ryzen modellerinde herhangi bir gecikme yok. Şu an için ürünlerde ufak tefek iyileştirmeler yapıldığı da genel bilgiler arasında. Fiyatlar, modeller ve en önemlisi AMD’ye mobil pazarda biraz olsun güç verebilecek mobil işlemciler konusunda daha ayrıntılı bilgiler elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Yalnızca masaüstü veya dizüstü değil, sunucu üreticileri de AMD’nin Zen mikro mimarisiyle geri dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Sağlıklı teknoloji ilerleme penceresinden baktığımızda seçeneksizlik kötü, sağlıklı rekabet iyidir; çok seçeneğe sahip olmak çok kısıtlı seçeneğe mahkum olmaktan da evlâdır.