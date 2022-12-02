AMD, Ryzen 7000 serisi (Mendocino) mobil işlemcilerinden en son mobil yonga serisini duyurmuştu. Şimdi şirket, yakın zamanda piyasaya sürülen belirli bütçeli dizüstü bilgisayarlarda RDNA 2 destekli grafiklerini sessizce piyasaya sürdü.

Farkında olmayanlar için RDNA 2 grafikleri, son nesil Zen 2 CPU çekirdekleri ile RDNA 2’yi birleştiren “günlük” dizüstü bilgisayarda sunuluyor. RDNA 2 mimarisi; PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S gibi bazı çok yetenekli donanımlara güç sağlayan bir platform. Şimdi, bu grafik teknolojisi bazı uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modellerine de geliyor. Yonga üreticisi devinin RDNA 2 ile yeni Ryzen 7000 serisi sadece bazı Acer Aspire 3 serisi dizüstü bilgisayarlarda duyurulmuştu.

Ancak şimdi en yeni ve en harika mobil CPU ve GPU kombinasyonu, Lenovo’nun dizüstü bilgisayarlarında da yerini alıyor. Resmi web sitesine göre Lenovo, Mendocino destekli bu dizüstü bilgisayarları henüz ABD pazarına sunmadı, ancak bunlar Güney Kore ve hatta Hong Kong gibi diğer bölgelerde bulundu.

Bu RDNA 2 destekli dizüstü bilgisayarlar, yapılandırmaları nedeniyle birinci sınıf oyun performansı sunmayacak olsa da, bunlar yine de bu dizüstü bilgisayarları en rekabetçi oyunları çalıştırabilir hale getirecektir.