Dizi/Film/Kitap
Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk gösterim tarihi açıklandı!
Amazon’un en çok beklenen ve ismi henüz açıklanmayan Yüzüklerin Efendisi dizisinin çıkış tarihi ile ilgili resmi açıklama geldi. Çekimleri tamamlanan dizinin 2 Eylül 2022 Cuma günü Amazon’un Prime Video servisinde sahne alacağı duyuruldu.
Dizinin çıkış tarihinin yanında, çekimleri gerçekleştiren Amazon Stüdyoları tarafından resmi olarak diziden ilk kare de paylaşıldı. İlgili kare, çekimlerin yakın zaman önce Yeni Zelanda’da tamamlanmasının akabinde paylaşıldı. Hayranlar tarafından dikkatlice incelenen kareye dayanarak Valar ağaçlarının fark edilmesiyle dizinin Valar’da (Valinor) geçtiği ortaya atıldı.
On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA
— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021
Orta Dünya’nın ikinci çağında geçecek olan dizi, kronolojik sıraya göre J.R.R. Tolkien’ın Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi kitaplarından binlerce yıl önce gerçekleşen olayları konu alacak. Dizide yer alacak olan hem tanıdık hem de yeni karakterlerin Orta Dünya’da yeniden ortaya çıkan kötülüğe karşı mücadelesinin işleneceği söyleniyor.
İsmi henüz açıklanmayan proje büyük bir yatırım yapılarak Amazon bünyesine dahil edildi. Dizinin yalnızca ilk sezonunun yapım maliyeti de yaklaşık 465 milyon dolar tuttu. Bu projenin Amazon için öneminin daha iyi anlaşılması adına Game of Thrones’un son sezonunun bir bölümünün maliyeti, ayrılan bütçenin en fazla 5 milyon dolar olmasına rağmen en fazla 15 milyon dolar tuttu.
Dizinin açıklanan oyuncuları arasında Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani gibi isimler bulunuyor. Dizi sorumluları J.D. Payne ve Patrick Mckay ise dizinin idari yapımcılık görevini üstleniyor. Payne ve Mckay yaptıkları ortak basın açıklamasında şu cümlelere yer verdiler:
“Bilbo’nun dediği gibi ‘Sanıyorum şimdi bir başka yolculuğa çıkmak için hazırım,’”
“Aylarca Orta Dünya’yı yaşamak ve havasını solumak hayatta bir kez edinilebilecek bir macera. Hayranların da bizim gibi bunları bir an önce yaşayabilmesi için sabırsızlanıyoruz.”
Yapımcıların serinin hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarının ardından dizi için olan beklenti bir hayli yükselmişe benziyor. Yalnızca diziden paylaşılan bir kare üzerinden bile reddit postu altında bir çok teori hayranlar tarafından üretildi. Dizinin ilk gösterimi gelecek sene Prime Video üzerinden 240 farklı ülke ve bölgede yapılacak.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix yeni filmleri ile bu yaza damga vuracak! İşte 2021 yaz takvimi
Netflix, görünüşe göre pandemi nedeniyle yaşadığı içerik sıkıntısından sonra bu yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Şirket, sektöre son dönemde eklenen Disney+ gibi yeni oyuncularla girdiği rekabetin zorluklarının üzerine, bir de pandeminin içerik üretme konusunda yarattığı sıkıntılarla baş ediyordu. Zira, ünlü dijital yayın platformunun bu sene yayımladığı içerik sayısı geçtiğimiz senelere kıyasla bir hayli düşmüştü. Hatta, uzmanlar bu trendin önümüzdeki seneye kadar devam etmesini bekliyordu. Ancak görünen o ki, Netflix bu sıkıntıyı yavaş yavaş aşmaya başladı bile. Platform, bugün yaptığı duyuruda 2021 yazı için planlarını açıkladı. Buna göre, Netflix yazın her hafta en az bir film yayımlayacak. İşte o planın detayları ve 2021 yazı Netflix yeni filmleri takvimi…
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Netflix yeni filmlerini duyurdu
Pandemi yorgunluğunun tam anlamıyla çöktüğü ve yeni kısıtlamaların açıklandığı bu günlerde, Netflix tam da ihtiyacımız olan güzel haberleri bizimle paylaştı. Zira, şirketin bugün duyurusunu yaptığı 2021 yazı film takvimi dolu dolu. Şirketin şu an için açıkladığına göre, bu yaz yayımlanması kesinleşen 21 adet filmi mevcut. Netflix’in söylediğine göre, bu sayı sadece kesinleşen projeleri kapsıyor ve önümüzdeki zamanlarda artabilir. Ünlü yayın platformunun bugünkü duyurusunda açıkladığı diğer önemli bir detay ise bu 21 filmin 13’ünün çıkış tarihi oldu. Paylaşılan diğer önemli bir bilgi ise yazın için her hafta yeni bir film sözüydü. Aslında, Netflix bu sözü 2021 yılının başında yıl geneli için vermişti ve şimdiye kadar sözüne sadık kalabildi. Görünüşe göre bu tempo yazın da devam edecek.
Bu yazın kataloğunun kalitesine gelirsek de, açıkcası, hiç de kötü olmadığını söyleyebiliriz. Yeni animasyon yapımlarından Zack Synder’ın yeni filmine kadar yapımlar barındıran katalog gerçekten de heyecan verici. İşte tüm bu filmleri gösteren 2021 Netflix yaz filmleri resmi trailer’ı:
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İşte o filmlerden öne çıkanlar
Netflix yeni filmler listesini açıklayınca, bize de listeyi sizler adına incelemek düştü. İşte o listeden sizler için özenle seçtiklerimiz:
#1- Army Of The Dead (21 Mayıs)
Zack Snyder hayranlarının beklediği gün çok yaklaştı ve artık o günü biliyoruz: 21 Mayıs. Ünlü yönetmeni birçok okuyucumuz tanıyordur ancak bilmeyenler için son günlerden gündemden düşmeyen Justice Leauge Synder’s Cut’ın arkasındaki isim diyebiliriz. Army Of The Dead de Snyder’in Netflix için yaptığı son işi. Film aksiyon türünde. Hatta daha doğrusu hırsızlık çerçevesinde aksiyon içeren bir zombi filmi diyebiliriz. John Wick 3: Parabellum’un arkasındaki yazarlar tarafından yazılan filmin oyuncu kadrosu da oldukça sağlam. Marvel’in Avangers’ından ve güreş ringlerinden tandığımız Dave Bautista Jr.’a Ella Purnell, Omari Hardwick gibi isimler eşlik ediyor.
Aslında, filmin hakları 2007 yılında Warner Bros tarafından alınmıştı ancak bir türlü prodüksiyon aşamasına girmedi. Bunun üzerine, Netflix 2019 yılında WB’tan filmin haklarını satın aldı ve işe koyuldu. Filmin konusuna gelirsek de, öncelikle yapımın yine bir Zack Snyder filmi olan 2004 çıkışlı Dawn Of The Dead’in devamı niteliğinde olduğunu söylemeliyiz. Film ,tıpkı Oceans filmleri gibi tuhaf karakerlerin bir araya gelip bir hırsızlık macerasına girişmesini konu alacak. Tabi ufak bir farklılıkla: bu hırsızlık macerası bir zombi istilası sırasında gerçekleşecek. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz!
#2- The Ice Road (25 Haziran)
Aksiyon ve macera sevenler ekran başına! Bu tarz filmlerin ustası Liam Nesson yine en iyi yapığı tarzdan bir işle geri dönüyor. The Ice Road’ta, Nesson karlı yollarda iş yapan bir tırcıya hayat veriyor. Filmimizin konusu ise Kanada’da çöken bir madenin altında kalan işçilere düzenlenen kurtarma operasyonu. Tabi, operasyonun başında Liam Nesson’ın canlandırdığı karakter var. Eğer kar ve kış manzaralarını seviyorsanız veya bir Nesson hayranıysanız, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.
3- Fatherhood (18 Haziran)
Listemizi sadece aksiyon filmlerinden oluşturma niyetinde değiliz. Bundan dolayı, listemizin son filmi Fatherhood. Komedi filmlerinden ve stand-up gösterilerinden tanıdığımız Kevin Hart bu sefer biraz alışılmışın dışına çıkıyor. Zira, gerçek bir hikayeyi konu alan bu film bir dram-komedi karışımı. Filmin yönetmenlik koltuğunda Amerikan Pastası serisinin mimarı Paul Weitz oturuyor. Two Kisses For Maddie kitabından uyarlanan filmde Kevin Hart’a Alfre Woodard eşlik edecek. Hikayemiz bir hayli yürek burkan cinsten. Öyle ki, Hart eşini doğum sırasında kaybediyor ve tek başına çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Tabi, dram olmasına rağmen, işin içinde Kevin Hart olunca filmde güleceğimiz sahneler de olması kesin. Bu yüzden, Netflix yeni filmleri içinde öne çıkan yapımlardan olan bu filmi kaçırmamanızı öneriyoruz.
Netflix 2021 yaz filmleri takvimi
Tabi bizim listemizin dışında da birçok film gelecek bu yaz Netflix’e. Dediğim gibi bunların 13’ünün çıkış tarihi bugün belli oldu ve 8 tane de henüz belli olmayan film mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan, bu yazın Netflix yeni filmleri full listesini sizlerle paylaşalım:
- FEAR STREET TRILOGY
- BOB ROSS: HAPPY ACCIDENTS, BETRAYAL & GREED
- THE LOUD HOUSE MOVIE
- VIVO
- THINGS HEARD & SEEN ⬥ 4/29
- THE MITCHELLS VS. THE MACHINES ⬥ 4/30
- MONSTER ⬥ 5/7 ⬥
- OXYGEN (OXYGÈNE) ⬥ 5/12
- THE WOMAN IN THE WINDOW ⬥ 5/14
- ARMY OF THE DEAD ⬥ 5/21
- BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL (IL DIVIN CODINO) ⬥ 5/26
- GHOST LAB ⬥ 5/26
- BLUE MIRACLE ⬥ 5/27
- CARNAVAL ⬥ 6/2 ⬥
- AWAKE ⬥ 6/9 ⬥
- WISH DRAGON ⬥ 6/11 ⬥
- SKATER GIRL ⬥ 6/11 ⬥
- JAGAME THANDHIRAM ⬥ 6/18 ⬥
- FATHERHOOD ⬥ 6/18 ⬥
- GOOD ON PAPER ⬥ 6/23 ⬥
- THE ICE ROAD ⬥ 6/25 ⬥
- AMERICA: THE MOTION PICTURE ⬥ 6/30 ⬥
- THE HOUSE OF FLOWERS: THE MOVIE (LA CASA DE LAS FLORES: LA PELÍCULA)
- RESORT TO LOVE ⬥ 7/29
- THE LAST MERCENARY (LE DERNIER MERCENAIRE) ⬥ 7/30
- BLOOD RED SKY
- TROLLHUNTERS: RISE OF THE TITANS
- THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER
- SWEET GIRL ⬥ 8/20
- HE’S ALL THAT
- 8/27 BECKETT
Kaynak: ScreenRant, Decider, NetflixNewsRoom
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Dizi/Film/Kitap
PlayStation Plus üyelerine müjde: Bedava filmler ve diziler gelebilir!
Playstation Plus, birçok Playstation sahibinin kullandığı bir servis. Abonelik bazlı servis aylık 20 TL ve 40 TL arası bir ücret karşılığı her ay ücretsiz oyunlar sunmakta. Buna ek olarak, eğer Playstation’ınızda online olarak oyun oynamak istiyorsanız, PS Plus aboneliğiniz olmak zorunda. Dolayısıyla, servisin Playstation kullanıcıları arasında bir hayli popüler olduğunu söylemek mümkün. Görünüşe göre, Sony PS Plus deneyimini geliştirmenin peşinde. Öyle ki, şirketin test aşamasında olduğu yeni bir uygulama, PS Plus abonelerine her ay ücretsiz olarak dizi ve filmler vermeyi amaçlıyor. Başka bir deyişle, PS Plus aboneliğinin fiyat/performans oranına bir hayli aratacak gibi. İşte Polonya’da test edilen yeni programın tüm detayları…
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PlayStatin Plus, ” Video Pass” ile ücretsiz filmler ve diziler sunacak
Geçtiğimiz günlerde Sony’nin PlayStation Plus sayfasında tespit edilen filmler kullanıcılarda heyecan yaratmıştı. Bu sızıntının kullanıcılar tarafından sisteme ücretsiz filmler ve diziler eklenmesi şeklinde yorumlanması üzerine, Sony sayfayı sitesinden kaldırmıştı. Ancak, Sony’nin işi resmiyete dökmesi çok uzun sürmedi. Sony Interactive Entertaiment global servisler Başkanı Nick Maguire’ın yerel bir Polonya kaynağına verdiği röportaja göre, Sony, “Video Pass” adını verdiği bu sistemi test etmeye başladı.
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Maguire’ın açıklamasına göre, Video Pass, tıpkı Netflix; Prime Video vb. gibi bir dijital yayın servisi olacak. Tabi, bu platformlardan farkı ise ekstra bir ücret ödenmeden PlayStation Plus aboneliğiyle gelecek olması. Buna ek olarak, sistemin ayrı bir uygulama şeklinde geleceğini de belirtelim. PlayStation Store’dan indirelebilecek bu uygulama, PS4 ve Ps5 cihazlarında çalışacak. Her ne kadar spesifik bir rakam vermese de, Maguire’ın söylediğine göre bu serviste sunulan içerikler “yüksek kalite” olacak.
Sistem Polonya’da test aşamasında
Video Pass’ten şu an için sadece Polonya’daki PlayStation Plus kullanıcıları faydalanabiliyor. Sony, test bölgesi olarak seçilen ülkenin PlayStation Store’unun ana sayfasında bugün haberi paylaştı. Bu resmi duyuruda servisle ilgili dikkat çeken detay ise Sony’nin yeni sistemi “PS Plus abonelerine özel ve ekstra ücret ödemenize gerek yok!” şeklinde tanımlaması. Açıkcası, PlayStation Plus’ın fiyatında bir yükselme olmadan böyle ekstra bir değer alacak olmak sevindirici ve aboneliği çok daha cazip kılıyor. Bunlara ek olarak, Maguire, Video Pass’in bir sene boyunca Polonya pazarında test edileceğini de söyledi. Ayrıca, sistemin global olarak diğer kullanıcılara sunup sunulmayacağı da henüz kesin değil. Bu konuda her şey Polonya’daki testin başarılı olmasına bağlı. Son olarak, test için neden Polonya’nın seçildiğine değinen Maguire konu hakkında “Polonya bu test için çok uygun bir market çünkü geniş bir oyuncu kitlesi var. Ayrıca, Polonya oyuncuları Playstation’da çok aktif ve çok sağlam bir topluluk ruhuna sahipler.” şeklinde konuştu.
Video Pass’te Sony Pictures yapımları yer alacak | İşte ilk ayın yapımları
Sony yetkilisi Maguire’ın diğer bir önemli açıklaması ise yeni sistemdeki film ve dizi seçkisiyle ilgiliydi. Zira, Video Pass için şimdilik düşünülen sadece Sony Pictures Entertainment yapımlarına yer vermesi. Tabi, bu da oldukça geniş bir katalog anlamına geliyor. Ancak sistemin PlayStation Plus’taki oyunlardan farkı ise yenilenme hızı olacak. Oyunlar gibi aylık bir yenilenme döngüsünün aksine, Video Pass film ve dizileri üç ayda bir yenilenecek. Her üç aylık dönemde sistemde kaç adet içerik yer alacağı ise henüz belli değil. Ancak görünüşe göre, yirmi civarı yapım beklemek gerçekçi olabilir çünkü Polonya’da ilk seçki bu şekilde. İşte Polonya PlayStation Store Video Pass’inin ilk dizi ve film seçkisi:
Filmler:
- Bloodshot
- Jumanji: The Next Level
- Zombieland 2: Double Tap
- Charlie’s Angels (2019)
- Venom (2018)
- The Equalizer 2
- Baby Driver
- Blade Runner 2049
- Underworld: Blood Wars
- Arrival
- Sausage Party
- Inferno (2016)
- American Hustle
- This is the End
- Bad Boys (1995)
Diziler:
- Future Man (sezon 1-3)
- SuperMansion (sezon 1-3)
- Community (sezon 1-6)
- Deadly Class (sezon 1)
- SWAT (sezon 1-2)
- Lost Girl (sezon 1-5)
Bu katalog, üç ay sonra bütünüyle yenilenecek. Bir dahaki seçki geldiğinde hem adet hem de yapımların kalitesi olarak Video Pass hakkında daha sağlıklı bir fikrimiz olabilir. Video Pass hakkında siz ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus üyesi değilseniz, böyle bir ekstra değer sunulması sizi üye olmaya ikna eder mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: MobileSyrup, GameRant, VideoGamesChronicle
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