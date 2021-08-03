Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk gösterim tarihi açıklandı!

Netflix, görünüşe göre pandemi nedeniyle yaşadığı içerik sıkıntısından sonra bu yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Şirket, sektöre son dönemde eklenen Disney+ gibi yeni oyuncularla girdiği rekabetin zorluklarının üzerine, bir de pandeminin içerik üretme konusunda yarattığı sıkıntılarla baş ediyordu. Zira, ünlü dijital yayın platformunun bu sene yayımladığı içerik sayısı geçtiğimiz senelere kıyasla bir hayli düşmüştü. Hatta, uzmanlar bu trendin önümüzdeki seneye kadar devam etmesini bekliyordu. Ancak görünen o ki, Netflix bu sıkıntıyı yavaş yavaş aşmaya başladı bile. Platform, bugün yaptığı duyuruda 2021 yazı için planlarını açıkladı. Buna göre, Netflix yazın her hafta en az bir film yayımlayacak. İşte o planın detayları ve 2021 yazı Netflix yeni filmleri takvimi…

Netflix yeni filmlerini duyurdu

Pandemi yorgunluğunun tam anlamıyla çöktüğü ve yeni kısıtlamaların açıklandığı bu günlerde, Netflix tam da ihtiyacımız olan güzel haberleri bizimle paylaştı. Zira, şirketin bugün duyurusunu yaptığı 2021 yazı film takvimi dolu dolu. Şirketin şu an için açıkladığına göre, bu yaz yayımlanması kesinleşen 21 adet filmi mevcut. Netflix’in söylediğine göre, bu sayı sadece kesinleşen projeleri kapsıyor ve önümüzdeki zamanlarda artabilir. Ünlü yayın platformunun bugünkü duyurusunda açıkladığı diğer önemli bir detay ise bu 21 filmin 13’ünün çıkış tarihi oldu. Paylaşılan diğer önemli bir bilgi ise yazın için her hafta yeni bir film sözüydü. Aslında, Netflix bu sözü 2021 yılının başında yıl geneli için vermişti ve şimdiye kadar sözüne sadık kalabildi. Görünüşe göre bu tempo yazın da devam edecek.

Bu yazın kataloğunun kalitesine gelirsek de, açıkcası, hiç de kötü olmadığını söyleyebiliriz. Yeni animasyon yapımlarından Zack Synder’ın yeni filmine kadar yapımlar barındıran katalog gerçekten de heyecan verici. İşte tüm bu filmleri gösteren 2021 Netflix yaz filmleri resmi trailer’ı:

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İşte o filmlerden öne çıkanlar

Netflix yeni filmler listesini açıklayınca, bize de listeyi sizler adına incelemek düştü. İşte o listeden sizler için özenle seçtiklerimiz:

#1- Army Of The Dead (21 Mayıs)

Zack Snyder hayranlarının beklediği gün çok yaklaştı ve artık o günü biliyoruz: 21 Mayıs. Ünlü yönetmeni birçok okuyucumuz tanıyordur ancak bilmeyenler için son günlerden gündemden düşmeyen Justice Leauge Synder’s Cut’ın arkasındaki isim diyebiliriz. Army Of The Dead de Snyder’in Netflix için yaptığı son işi. Film aksiyon türünde. Hatta daha doğrusu hırsızlık çerçevesinde aksiyon içeren bir zombi filmi diyebiliriz. John Wick 3: Parabellum’un arkasındaki yazarlar tarafından yazılan filmin oyuncu kadrosu da oldukça sağlam. Marvel’in Avangers’ından ve güreş ringlerinden tandığımız Dave Bautista Jr.’a Ella Purnell, Omari Hardwick gibi isimler eşlik ediyor.

Aslında, filmin hakları 2007 yılında Warner Bros tarafından alınmıştı ancak bir türlü prodüksiyon aşamasına girmedi. Bunun üzerine, Netflix 2019 yılında WB’tan filmin haklarını satın aldı ve işe koyuldu. Filmin konusuna gelirsek de, öncelikle yapımın yine bir Zack Snyder filmi olan 2004 çıkışlı Dawn Of The Dead’in devamı niteliğinde olduğunu söylemeliyiz. Film ,tıpkı Oceans filmleri gibi tuhaf karakerlerin bir araya gelip bir hırsızlık macerasına girişmesini konu alacak. Tabi ufak bir farklılıkla: bu hırsızlık macerası bir zombi istilası sırasında gerçekleşecek. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz!

#2- The Ice Road (25 Haziran)

Aksiyon ve macera sevenler ekran başına! Bu tarz filmlerin ustası Liam Nesson yine en iyi yapığı tarzdan bir işle geri dönüyor. The Ice Road’ta, Nesson karlı yollarda iş yapan bir tırcıya hayat veriyor. Filmimizin konusu ise Kanada’da çöken bir madenin altında kalan işçilere düzenlenen kurtarma operasyonu. Tabi, operasyonun başında Liam Nesson’ın canlandırdığı karakter var. Eğer kar ve kış manzaralarını seviyorsanız veya bir Nesson hayranıysanız, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

3- Fatherhood (18 Haziran)

Listemizi sadece aksiyon filmlerinden oluşturma niyetinde değiliz. Bundan dolayı, listemizin son filmi Fatherhood. Komedi filmlerinden ve stand-up gösterilerinden tanıdığımız Kevin Hart bu sefer biraz alışılmışın dışına çıkıyor. Zira, gerçek bir hikayeyi konu alan bu film bir dram-komedi karışımı. Filmin yönetmenlik koltuğunda Amerikan Pastası serisinin mimarı Paul Weitz oturuyor. Two Kisses For Maddie kitabından uyarlanan filmde Kevin Hart’a Alfre Woodard eşlik edecek. Hikayemiz bir hayli yürek burkan cinsten. Öyle ki, Hart eşini doğum sırasında kaybediyor ve tek başına çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Tabi, dram olmasına rağmen, işin içinde Kevin Hart olunca filmde güleceğimiz sahneler de olması kesin. Bu yüzden, Netflix yeni filmleri içinde öne çıkan yapımlardan olan bu filmi kaçırmamanızı öneriyoruz.

Netflix 2021 yaz filmleri takvimi

Tabi bizim listemizin dışında da birçok film gelecek bu yaz Netflix’e. Dediğim gibi bunların 13’ünün çıkış tarihi bugün belli oldu ve 8 tane de henüz belli olmayan film mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan, bu yazın Netflix yeni filmleri full listesini sizlerle paylaşalım:

FEAR STREET TRILOGY

BOB ROSS: HAPPY ACCIDENTS, BETRAYAL & GREED

THE LOUD HOUSE MOVIE

VIVO

THINGS HEARD & SEEN ⬥ 4/29

THE MITCHELLS VS. THE MACHINES ⬥ 4/30

MONSTER ⬥ 5/7 ⬥

⬥ OXYGEN (OXYGÈNE) ⬥ 5/12

THE WOMAN IN THE WINDOW ⬥ 5/14

ARMY OF THE DEAD ⬥ 5/21

BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL (IL DIVIN CODINO) ⬥ 5/26

GHOST LAB ⬥ 5/26

BLUE MIRACLE ⬥ 5/27

CARNAVAL ⬥ 6/2 ⬥

⬥ AWAKE ⬥ 6/9 ⬥

⬥ WISH DRAGON ⬥ 6/11 ⬥

⬥ SKATER GIRL ⬥ 6/11 ⬥

⬥ JAGAME THANDHIRAM ⬥ 6/18 ⬥

⬥ FATHERHOOD ⬥ 6/18 ⬥

⬥ GOOD ON PAPER ⬥ 6/23 ⬥

⬥ THE ICE ROAD ⬥ 6/25 ⬥

⬥ AMERICA: THE MOTION PICTURE ⬥ 6/30 ⬥

⬥ THE HOUSE OF FLOWERS: THE MOVIE (LA CASA DE LAS FLORES: LA PELÍCULA)

RESORT TO LOVE ⬥ 7/29

THE LAST MERCENARY (LE DERNIER MERCENAIRE) ⬥ 7/30

BLOOD RED SKY

TROLLHUNTERS: RISE OF THE TITANS

THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER

SWEET GIRL ⬥ 8/20

HE’S ALL THAT

8/27 BECKETT

Kaynak: ScreenRant, Decider, NetflixNewsRoom