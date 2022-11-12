Amazon Dünyanın açık ara en büyük kargo şirketi ve bünyesinde birçok kişi çalıştırıyor. Şirket uzun zamandır bu iş gücünü azaltacak yapay zekalar üzerine çalışmalar düzenliyor. Robot depo görevlileri, robot paketleyiciler derken sıra en büyük rüyalardan birine geldi. Şirketin CEO’su Jeff Bezos, 10 yıl önce yaptığı açıklamada Amazon’un bir gün drone uçaklarla beraber teslimat yapacağını söylemişti. Bu hafta Perşembe günü, şirketin yeni MK27-2 kod adlı teslimat uçağına ilk bakış gerçekleşti. Gelin hep beraber yeni cihazın ayrıntılarına inelim.

Amazon’un Yeni Teknoloji Harikası Teslimat Drone’u: MK27-2

E-ticaret devi, bu yıl ABD’nin Teksas ve Kaliforniya eyaletlerindeki bir şehirde drone ile teslimatlara başlamayı planlıyor. Şirket bu testlerde MK27-2 drone’unu kullanacak. Yeni teslimat görevlisi, paketleri havada 12 fitten düşürecek. Yeni drone ile alakalı birçok bilgi teknoloji severler ile paylaşıldı.

Üründen sorumlu yönetici Calsee Hendrickson yeni cihaz hakkında açıklamalarda bulundu;

“Drone sahip olduğu yapay zeka sayesinde uçarken başka bir uçakla karşılaşırsa, diğer uçağın etrafından dolaşacak. Teslimat yerine ulaştığında köpeğiniz drone’un altından geçerse paketi teslim etmeyiz,”

Hendrickson, drone’nun 2022 yılı sonuna kadar Lockeford, California ve College Station, Texas’ta teslimat yapmaya başlayacağını söyledi. Küçük bir kırsal kasaba olan Lockeford’un bazı sakinleri gizlilik ve güvenlikle ilgili endişelerini dile getirseler de sorumlu yönetici Amazon drone’larının güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.

“Drone’dan bağımsız olarak zaten güvenli bir yapıda. Yapay zekası sayesinde karar verme gücüne sahip. Test aşamalarında drone altında ısı izi olan bir nesne gördü ve paketi teslim etmeyip istasyona geri dönebildi. Bununla beraber cihazların başında tüm hava sahasını denetleyen bir operatör de olacak “

Hendrickson’a göre drone yaklaşık beş buçuk metre çapında ve 80 kilo ağırlığında. Şu anlık yalnızca beş kilodan daha hafif paketleri taşıyabiliyor. Drone gidiş-dönüş 12 kilometre uçabiliyor ve tamamen otonom. Drone’un kutuyu bırakmak için altında geniş bir boş alana ihtiyacı var. Ayrıca paketleme boyutlarının ağrılığı ne olursa olsun bir ayakkabı kutusu büyüklüğünde olması gerekiyor.

Drone altı pervane kullanarak bir helikoptere benzer şekilde dikey olarak havalanıyor. Havalandıktan sonra ileri pozisyona dönüyor. Hendrickson, teslimat uçağının saatte yaklaşık 50 mil hızla uçtuğunu söyledi. Teslimat yerine ulaştığında, MK27-2 dikey olarak alçalıyor, temiz olduğundan emin olmak için alanı tarıyor ve ardından kutuyu yerden 12 fit yükseklikten bırakıyor. Amazon, binlerce ürünün drone teslimatı için uygun olduğunu, bunun da pazarda bulunan geniş ürün yelpazesinin küçük bir yüzdesi olduğunu söylüyor.

Yeni Teslimat Uçakları Da Yolda

Prime Air 2013 yılında testlere başladığından beri yavaş ilerliyordu. 2016’da tek bir drone teslimatı yaptı ancak o zamandan beri yüksek ciro ve kazalar gibi büyük aksaklıklarla karşılaştı. Ağustos 2020’de Federal Havacılık İdaresi’nin Amazon’a drone’ları çalıştırma onayı vermesiyle önemli bir kilometre taşına ulaşıldı. Perşembe günü Amazon, 2024 yılında piyasaya sürüleceğini söylediği bir sonraki model olan MK30’u da duyurdu. Amazon, MK30’un daha küçük olduğunu, MK27-2’den %25 daha az gürültülü olacağını ve hafif yağmurda uçabileceğini söylüyor.

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