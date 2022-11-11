Amazon, 10 Kasım 2022 Perşembe günü, depo görevlerinde özellikle işin rutin yönlerini kolayca yapabilecek yeni bir robot tanıttı. Şirket, yeni robotik, ulaşım ve son kilometre teslimat teknolojilerini sergilediği Boston yakınlarındaki Delivering the Future konferansında, farklı şekil ve boyutlardaki milyonlarca ürünü toplayabilen Sparrow isimli bir robot kolunu sahnede tanıttı.

Sparrow, Artık Amazon Depolarında Çalışmaya Başlayacak

Amazon, Sparrow’un ürünleri paketlenmeden önce taşımak için bilgisayar görüşü ve yapay zeka kullandığını söylüyor. Yeni robot için çekilen bir videoda robotik kolun birbirinden farklı nesneleri paketleyip, ustalıkla kasalara yerleştirdiği görülüyor.

Robotun yüzeyine takılan vantuzlar, eşyaları sıkıca kavramasını sağlıyor. Daha önceki robot kollar, sadece şekilleri tek tip olan, boyutları değişebilen kutuları alabiliyordu. Ancak Amazon Robotics’in yeni cihazları ile sorumlu teknik ürün müdürü Jason Messinger, Sparrow’un farklı eğrilik ve boyutlara sahip öğeleri de taşıyabildiğini söyledi. Messinger, “Bu teknoloji, önceki robotlarda gördüğümüz gibi sadece aynı şeyleri alıp yüksek hassasiyetle hareket ettirmek değil” dedi. Ayrıca şirket yaptığı açıklamada, robotik kolun Amazon’un ürün envanterinin yaklaşık %65’ini tanımlayabildiğini söyledi.

Robotların depoya girmesi genellikle insan işlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine dair soruları gündeme getirirken, Amazon Sparrow’un “tekrarlayan görevleri üstleneceğini” ve çalışanları başka şeylere odaklanmaları için serbest bırakacağını söyleniyor. Bu açıklamanın biraz fazla olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bazı uzmanlara göre Sparrow seri üretime geçip, Amazon depolarında çalışmaya başladığında çoğu çalışan işinden olabilir.

Sparrow, İş Güvenliğini Artırabilir Mi ?

Şirket ayrıca teknolojinin işyerinde güvenliği artırabileceğini de söyledi, ancak bazı insanlar böyle düşünmüyor. Center for Investigative Reporting’den Reveal tarafından yapılan bir araştırma, robotlu depolar ve çalışma alanlarında, otomasyonsuz tesislere göre daha yüksek yaralanma oranları olduğunu ortaya koydu. Amazon, on yıl önce Kiva Systems’ı 775 milyon dolara satın aldığından bu yana depo robotları filosuna sürekli olarak yenilerini ekledi. Kiva firması, şu anda şirket robotik teknoloji merkezi Amazon Robotics’e dönüştü. Kiva’nın yaptığı güncelleme ve araştırmalar ise yeni robotun iş güvenliği için birebir olduğunu iddia ediyor. İlerleyen zamanlarda bu sorunun cevabını gerçekte almayı umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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