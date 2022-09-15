Amazon’a İş Güvenliği ve Sağlığı İnceleme Komisyonu’ndan 2019 yılında katılan Heather MacDougall, Amazon’un operasyon başkanı John Felton’ın çalışanlara yazdığı bir nota göre 7 Ekim’de şirketten ayrılıyor.

Felton, “Liderlik ekibimizin önemli bir üyesi olarak üç yılı aşkın bir süredir bizimle birlikte çalıştıktan sonra Amazon dışında başka fırsatların peşine düşmeye karar verdi. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve yolculuğunun bir sonraki adımında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

MacDougall, çok önemli bir dönemde Amazon’un 1,5 milyondan fazla çalışandan oluşan küresel iş gücünün sağlık ve güvenliğini denetledi. 2020’nin başlarında, Covid-19 hızla yayılarak işletmelerin ve ofis binalarının geçici olarak kapanmasına neden olurken, Amazon’un depo ve teslimat çalışanları, hızlı teslimat için tüketici talebi arttıkça çalışmaya devam etti.

Çalışanlar, işyerinde onları korumak için yeterince çaba göstermediğini savunarak şirketi eleştirdi. Ve Amazon, depolarındaki yaralanma oranları konusunda yaygın bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.

İşçiler, işçi grupları ve kanun koyucular, şirketin güvenlik yerine hıza öncelik verdiğinden ve bu da çalışanları rakiplerinden daha fazla yaralanma riskine maruz bıraktığından şikayet ediyor. İşyeri güvenliği endişeleri, Amazon depolarındaki son örgütlenme dalgasının arkasındaki önemli bir itici güç.

Amazon, güvenli olmayan çalışma koşulları raporlarına itiraz etti. MacDougall’ın görev süresi boyunca şirket, olay oranlarını azaltma planı, yaralanma ve hastalıkları kapsayan bir OSHA ölçümü dahil 2025 yılına kadar yaralanmaları azaltmak için iddialı hedefler belirledi. Geçen yıl Amazon, “Dünyanın En İyi İşvereni” olma taahhüdünde bulundu. İşçi huzursuzluğu yoğunlaşırken bile bunu kurumsal değerler listesine ekledi.

MacDougall ayrıca Amazon’un güvenlik imajını parlatmak için yüksek profilli güvenlik kuruluşlarıyla ilişkiler kurdu. Haziran 2021’de Amazon ve Ulusal Güvenlik Konseyi, depo çalışanlarının yaygın olarak maruz kaldığı burkulma ve incinmelerin azaltılmasını hedefleyen bir ortaklık duyurdu.

Küresel uzmanlık yerine getirme başkan yardımcısı olarak görev yapan Becky Gansert, MacDougall’ın yerini alacak. Gansert ayrıca, diğer görevlerin yanı sıra, depo ve teslimat çalışanlarının “günlük deneyimlerini iyileştirmekle” görevli Amazon’un öğrenme ve geliştirme ekiplerini de denetleyecek.

Felton, “Güvenlik ve genel ortak deneyimi, karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olan önceliklerdir ve Becky, bizi her ikisinde de ileriye taşımak için benzersiz niteliktedir.” dedi.