Amazon, önümüzdeki ay başka bir Prime Day benzeri anlaşmaya ev sahipliği yapıyor. Şirket, aynı yıl içinde ilk kez bu tür iki etkinlik düzenleyeceğini işaret etti.

Amazon pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Prime Early Access Sale” adını verdiği etkinliğin 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi. Prime başkan yardımcısı Jamil Ghani bir röportajda, etkinliğin yalnızca Amazon’un Prime abonelik programının üyelerine açık olduğunu ve “yüz binlerce” tatil fırsatı sunacağını söyledi.

2015 yılında başlayan Prime Day, genellikle yaz aylarında yılda bir kez gerçekleşiyor. Ancak Amazon, Covid-19 pandemisi operasyonlarını zorladığı için etkinliğin zamanlamasını 2020 ve 2021’de değiştirdi. Şirket ayrıca giyim satışı, evcil hayvan odaklı etkinlik ve sonbahar güzellik etkinliği gibi diğer indirim etkinliklerini de denedi.

Ghani, Amazon’un Prime üyeleri için ilerleyen zamanlarda birden fazla satış etkinliğine ev sahipliği yapmayı planlayıp planlamadığını söylemeyi reddetti.

Amazon, ekim ayı için bir anlaşma etkinliği ayarlayarak, son yıllarda ivme kazanan bir trende giriyor. Büyük perakendeciler, büyük ölçüde çevrimiçi satışların artması nedeniyle Black Friday (Kara Cuma) ve Cyber Monday (Siber Pazartesi)’den çok önce promosyonları duyurmaya başladı.

Yeni satış etkinliğinin, şirket yavaşlayan e-ticaret satışlarını canlandırması muhtemel. Olası bir durgunluk, yükselen enflasyon, artan faiz oranları ve pandemi sırasındaki aşırı genişleme dahil olmak üzere bir dizi ekonomik zorluk şirketi yavaşlatırken Amazon için tatil alışverişinin erken başlamasına yardımcı olma ihtimali mevcut.

Tatil satışlarının geçen yıla göre artması bekleniyor ancak Bain & Co.’nun tahminine göre artışın büyük bir kısmı yüksek fiyatlardan kaynaklanacak. Alışveriş yapanlar, cüzdanlarında baskı hissettikçe muhtemelen normalden daha fazla indirim arayışına girecekler.