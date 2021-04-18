Genel
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti!
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.
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Amazon Yüzüklerin Efendisi oyunundan vazgeçti!
Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.
Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!
Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 SE Google Play Console’a uğradı!
Vivo V21 SE modeli ile akıllı telefon dünyasına yeni bir yarışmacı kazandırmak istiyor. V serisinin yeni üyesi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birçok sertifika sitesine uğrayan akıllı telefonun son durağı Google Play Console oldu. Bazı teknik özellikleri konuşulmaya başlanan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ve RAM kapasitesi de kesinleşti. Orta seviye akıllı telefon 5G özelliği olmadan piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.
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Vivo V21 SE 5G özellikli olmayacak!
Çinli üreticiler her geçen gün akıllı telefon dünyasına yeni ürünler kazandırıyor. Özellikle fiyat performans cihazları ile önemli bir yere sahip olan akıllı telefon üreticileri, alt seviyelerde pek çok standardı değiştirmeyi başardı. Bu firmalar arasında yer alan Vivo da yeni serisi ile piyasayı hareketlendirecek gibi gözüküyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, V serisine yeni üyeler ekleyecek. V21 serisi için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, serinin üyelerine bir bir sertifikalar alıyor. Baz modelini birçok ülkede sertifikalandıran akıllı telefon üreticisi diğer modelleri de hafiften göstermeye başladı. V21 SE modelini de piyasaya çıkaracak olan firma, cihazı ile Google Play Console platformuna uğradı. Detaylı tüm teknik özellikleri belli olmayan cihazın bazı kilit özellikleri belli oldu. Akıllı telefon piyasadaki rakiplerinin aksine 5G özellikli olarak piyasaya çıkmayacak. Firma bu modelde 4G özellikli işlemci kullanıyor.
Vivo V21 SE Qualcomm yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. iQOO U3 modeline bazı açılardan benzeyen akıllı telefonun 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia ediliyor. Zira iki akıllı telefonun da model numaraları oldukça benzer. iQOO U3 V2061A model numarasına sahip. Öte yandan V2061 model numaralı V21 SE, Hindistan’da kayıtlı bir cihazla IMEI yönünden de eşleşiyor. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun bazı ekran özellikleri de ortaya çıktı. Ekran boyutu belli olmayan cihaz, 1080×2400 piksellik çözünürlük ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefonun piksel yoğunluğu ise 440ppi. Google Play Console listesinde akıllı telefonun tasarım detaylarına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Cihazın önden görünüşünün yer aldığı liste sayesinde ekran tasarımı belli oldu. Akıllı telefon günümüz rakiplerine nazaran yenilikçi olmadığı gibi biraz da eski sayılabilecek bir tasarım anlayışına sahip.
Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile geliyor!
Google Play Console ziyareti sırasında önden bir fotoğrafı da ortaya çıkan akıllı telefonun tasarım detayları bir nebze de olsa kesinleşti. Buna göre Vivo V21 SE damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun ekran boyunun 6 inçten fazla olacak olmasına kesin diyebiliriz. Bununla birlikte günümüz orta seviye akıllı telefonları daha çok delikli ekran ile piyasaya çıkarken, firmanın bu tercihi de oldukça ilginç olmuş. Firma çerçeve konusunda da bonkör davranmışa benziyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, kamera özellikleri henüz belli değil. Ayrıca cihazın arka tarafında da ikili kamera kurulumu olacağı iddia ediliyor. Ancak iddialarda kameraların özelliği ile alakalı bir bilgi yer almıyor. Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon ile alakalı daha fazla bilgi henüz yer almıyor. Tanıtım tarihi yakın olan cihazın, ilerleyen zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması da kuvvetle muhtemel.
Vivo V21 serisi, 27 Nisan tarihinde yapılacak etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Çok fazla detayı ortaya çıkmayan akıllı telefon serisinde gözler tabi ki de baz model olan V21‘in üzerinde olacak. Zira firma V21 modeli ile kullanıcılara RAM kapasitesini arttırma imkanı verecek. 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon “sanal RAM” özelliği ile depolama alanından ilave 3 GB daha ekleyebilecek. Böylelikle kullanıcılara 11 GB‘lık RAM kapasitesi imkanı veriliyor. Bununla birlikte baz model 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun Snapdragon 765G işlemciyle piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Birde Pro modeli olan akıllı telefon baz model ile benzer özelliklere sahip olacak. Bakalım firma yeni serisi ile bekleneni karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
Epic Games, üç oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 236,00 TL olan Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz yaptı.
Deponia: The Complete Journey
Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Deponia: The Complete Journey, macera, komedi ve bulmaca unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir oyun. Rufus, Deponia’dan kaçma denemelerinden birinde Goal ile tanışır. Elysiumlu güzel kıza delicesine aşık olan Rufus, yanlışlıkla onu konforlu yıldız gemisindeki koltuğundan eder ve terk edilmiş çöp gezegene düşmesine yol açar.
Bu kaza yeni ve dâhiyane bir planın fitilini ateşler: Rufus’un Goal’u uçan şehir Elysium’a geri götürmesi gerekmektedir ve Rufus bunu yaparken Goal’un Rufus’a hık demiş burnundan düşmüş kadar benzeyen pespaye nişanlısı Cletus’u taklit edebilir.
Deponia: The Complete Journey oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8
- İşlemci: 2.5 GHz Single Core İşlemci veya 2 GHz Dual Core İşlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu 256 MB RAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ken Follett’s The Pillars of the Earth
Bu haftanın bir diğer ücretsiz oyunu ise The Pillars of the Earth. Ken Follett’in ‘Bir Katedralin Öyküsü’ romanından uyarlanan The Pillars of the Earth, 12. yüzyılda geçen ve hayali bir kasabaya kurulan bir katedralin etrafında dönen olayları ele alıyor. Eğer gerçekçi ve tarihi kurguları seviyorsanız, 22 Nisan tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan The Pillars of the Earth’e şans verebilirsiniz.
Ken Follett’s The Pillars of the Earth oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10, 32/64-bit
- İşlemci: Quad Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD R7 200 series, GeForce GTX 500 series
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 13500 MB kullanılabilir alan
The First Tree
İki paralel hikayeyi merkezine alan üçüncü şahıs keşif oyunu olan The First Tree, Alaska’da, kayıp ailesini bulmaya çalışan bir tilkinin ve ona yabancı babasına yeniden bağlanan bir oğlun hikayesini konu alıyor.
Oğlun hikâyesi tilkinin The First Tree’ye doğru uzanan yolculuğu ile bütünleşirken, oyuncular yolculuk boyunca oğlun hayatından nesneleri ve hikâyeleri açığa çıkaracaklar.
The First Tree oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP2+
- İşlemci: 2.4GHz CPU Dual Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X with 1GB Memory
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını henüz indirmediyseniz 22.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94 5G resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A94 5G modelini akıllı telefon dünyasına tanıttı. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da lansman sayesinde kesinleşti. 5G özellikli orta seviye akıllı telefonlar arasında yerini alan cihaz önümüzdeki ay Avrupa‘da satışa çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu. Cihaz rakipleri ile neredeyse aynı seviyede fiyat etiketine sahip.
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Oppo A94 5G resmen ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında orta seviye cihaz sayısı artmaya devam ediyor. Günümüzde birçok firma bu kategoriye ürün çıkartıyor. Dünya genelindeki kur fiyatları nedeniyle bazen oldukça tercih edilen bu akıllı telefonlar da git gide yeteneklerine yenilerini ekliyor. Son olarak 5G‘nin de yaygınlaşması ile, bu seviyede rekabet yeni bir boyut kazandı. Android işletim sistemli cihaz geliştiricileri arasında önemli bir yere sahip olan Oppo da yeni akıllı telefonu ile kullanıcılarına merhaba dedi. A94 5G modelini tanıtan Çinli teknoloji devi, piyasadaki yerini sağlama almak istiyor. Bununla birlikte Avrupa için satışa çıkacak akıllı telefon, aslında tamamen baştan yapılmış bir cihaz değil. Firma geçtiğimiz haftalarda Singapur’da tanıttığı Reno5 Z 5G modelini bir nevi yeniden düzenledi. Akıllı telefon, Reno5 Z 5G modelinden farklı herhangi bir yenilik sunmuyor. Firma aynı akıllı telefonu başka isimle başka pazarlara sunmayı tercih etmiş görünen o ki. Gerçi bu yöntem özellikle Çinli üreticilerin sıkça başvurduğu bir yol.
Teknik özellikleri açıklanan Oppo A94 5G, Reno5 Z 5G modeli gibi MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans ürünü orta seviye akıllı telefonlarda Dimensity serisi sıkça tercih ediliyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonda microSD kart desteği bulunmamakta. Ancak 128 GB depolama alnı uzun bir süre kullanıcılara rahatça yetecek gibi gözüküyor. Öte yandan akıllı telefonun grafik biriminde ise Mali-G57 yer alıyor. Akıllı telefon 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte cihaz 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir rakip olmak isteyen akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Cihaz tasarımsal anlamda önemli bir yeniliğe sahip değil.
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Oppo A94 5G tasarım detayları
Akıllı telefon Reno5 Z 5G modeli ile birebir aynı. Akıllı telefonda 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran yer alıyor. Bununla birlikte cihazda delikli ekran teknolojisi mevcut. Bir adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 MP‘lık sensör kullanılmış. Öte yandan akıllı telefonda dört adet arka kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası şeklinde sıralanmakta. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alıyor. Ayrıca cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. USB-C girişi bulunan akıllı telefonda Bluetooth 5.1 teknolojisi yer alıyor. Genel hatları ile akıllı telefon günümüz orta seviye modellerine benzer anlamda tasarım detaylarını üzerinde taşımakta.
Oppo A94 5G modeli iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon siyah ve açık mavi renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 tabanlı, ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkıyor. Fiyatı da belli olan akıllı telefon, rakiplerine yakın bir etikete sahip olacak. Akıllı telefon 430 dolardan satışa çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun Türkiye‘ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şu an için ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ile ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. 3 Mayıs tarihinde satışların başlayacağı akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Oppo A94 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.43 inç Full HD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB (microSD kart desteği yok)
- Batarya: 4310 mAh
- Şarj teknolojisi: 30W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Port: USB-C
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