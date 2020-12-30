Müzik
Amazon podcast tarafını Wondery ile güçlendiriyor
Amazon, podcast pazarında Spotify gibi güçlü rakiplerine karşı avantaj sağlamak için Wondery şirketini satın aldı. Özellikle “Blook Ties” ve “Dying for Sex” gibi şovlarla öne çıkan Wondery şirketini satın aldığını duyuran Amazon anlaşmanın şartlarını henüz açıklamadı.
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Amazon podcast tarafında da söz sahibi olmak istiyor
Özellikle son zamanlarda Amazon Prime sistemiyle birlikte Netflix ve Apple TV+ gibi popüler yapımlara rakip olarak karşımıza çıkan Amazon, müzik servisi ile de pazarda varlığını devam ettiriyordu. Değişen trendler gösteriyor ki podcast yayın platformları için önemli bir konumda. Amazon Müzik Eylül 2020 tarihinde podcastleri başlatmıştı. Wondery satın alımıyla birlikte içerik oluşturucuları, sunucuları ve sürükleyici deneyimleri dünya çapında daha fazla insana ulaştırmayı amaçladıkları şirket yetkililerince belirtiliyor.
Wondery yayın hayatına bağımsız olarak devam eden bir podcast ağı şirketiydi. Daha önce Apple ve Sony gibi şirketlerle de görüştüğü iddia edilen Wondery, Amazon tarafına teslim olmuş görünüyor. Bu satın almayla birlikte Amazon, Spotify ile rekabette bir hamle daha yapmış olacak. Mevcut şovların değişmeyeceği ve işleyişe müdahale edilmeyeceği özellikle belirtiliyor. Bu sadece uygulamayı sevenler alışkanlıklarından bir şey kaybetmeyecekler. Amazon elinde bulundurduğu reklam ağı ve bütçesi ile birlikte Wondery’yi çok daha ileri seviyeye taşıyabilir.
Amazon yalnızca bir e-ticaret sitesi olarak kalmayıp birçok farklı sektörde adını duyurmaya devam ediyor. Bu satın almayla birlikte podcast pazarında ne şekilde ilerleyeceğini ve rakipleriyle nasıl bir mücadele içinde olacağını hep beraber göreceğiz.
Apple
Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor
Bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunan Tesla yazılım güncellemesindeki referanslara göre Tesla, yakında Apple Music için yazılım desteği eklemeyi planlıyor.
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Tesla, Apple Music için çalışmalarını sürdürüyor
Bilindiği üzere Spotify, bir süredir Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini kullanarak müzik dinlemenin temel yolu haline geldi. Bunun yanında platform Apple Music, Tidal ve Amazon Music gibi diğer müzik akış hizmetleri için destek sağlamadı. Tesla, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Battery Day sunumunda, özellikle Tidal dahil olmak üzere diğer müzik akış hizmetlerini destekleyeceğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
En son ortaya çıkan 2020.48.26 yazılım güncellemesinde Tidal için yapılan referansların yanı sıra, Apple Music ve Amazon Music için de seçenekler var gibi görünüyor.
Tesla’nın bir süredir Apple Music desteği üzerinde çalıştığı bildirilse de, yazılım güncellemesinde gizli olan seçenek henüz çalışmıyor. Buna rağmen, Tidal’ın Tesla’ya gelen ilk ek müzik akış hizmeti olması bekleniyor.
Bu güncelleme, otomobil sahiplerinin Apple’ın müzik akışı hizmetine, bir akıllı telefon bağlamadan otomobilin dokunmatik ekranı aracılığıyla direkt olarak erişebilmelerine olanak sağlıyor. Şimdiye kadar, Apple Music’i bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre eden tek otomobil üreticisi, tamamen elektrikli modeller arasında Porsche Taycan olmuştu. Bunun yanında başka hiç bir otomobil üreticisi bu çözüm yoluna gitmedi. Bunun yerine araçlarına Apple Car Play desteği getirmekle sınırlı kaldılar.
Genel
Twitter kurucusu Jack Dorsey, Tidal şirketini satın almayı düşünüyor
Twitter kurucusu ve aynı zamanda dijital ödeme şirketi olan Square şirketinin de kurucusu olan Jack Dorsey, Tidal’i Square bünyesine katmayı planlıyor. Jack Dorsey’in Tidal için Jay-Z ile görüşmelere başladığı söyleniyor. 2015 yılında Tidal Jay-Z tarafından satın alınmıştı.
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Twitter patronu Square şirketini Tidal ile büyütecek
Bloomberg’de yayınlanan habere göre Square, Tidal satın alımıyla birlikte çeşitlenmeye gidecek. Bu satın alım hamlesi aslında Jack Dorsey’in Square şirketinin geleceğini nasıl yorumladığını bizlere gösteriyor. Bağımsız ve tamamlayıcı hizmetlerden oluşan bir şirket oluşturmayı hedefleyen Jack Dorsey, Square ile finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme hizmeti sağlıyor. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamakta ve küçük işletmelerin hizmetine sunuyor.
Bu satın almanın Square şirketini nasıl yönlendireceği merak uyandıran konular arasında. LinkedIn sayfasına göre Tidal, başlangıcından bu yana 120’den fazla konseri canlı yayınlamış. 2016 yılında Rihanna’nın yaz Fenty/ Puma koleksiyonunu yayınlamak gibi popüler işlere de ev sahiplihi yapmış. Özellikle pandemi döneminin yakın zamanda çözüme kavuşmayacağı düşünüdüldüğünde bu satın alma daha mantıklı hale gelebiliyor. Sqaure Tidal üzerinden herhangi bir konser, defile ya da alıştığımız diğer etkinlikleri bizlere sunmayı amaçlıyor olabilir.
Spotify ve Apple ile kıyaslandığında Tidal hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da rekabette hala geride. Ünlü bir patrona sahip olsa bile Jack Dorsey Tidal’i popüler servislerle rekabet edebilecek hale getirebilir.
Square ve Tidal arasındaki ilişki belirsizliğini korusa da Dorsey ve Jay-Z’nin son aylarda beraberken çıkan fotoğrafları aslında bu buluşmaların nedeniyle ilgili bize bir ipucu veriyor.
Dileriz yeni özellikler ve etkinlikleriyle Tidal kullanıcılarına çok daha fazlasını sunmayı başarabilir ve rekabeti bir üst boyuta taşıyabilir.
Genel
Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy Buds Pro modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Firmanın yakında tanıtacağı yeni kulaklığının satış fiyatı da ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri belli oldu!
Samsung gerçek kablosuz kulaklık piyasasına yeni ürünler sokmayı planlıyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin aktif olarak yer aldığı rekabette önemli bir konuma sahip olan firma, Galaxy Buds Pro ile kullanıcılarını karşılamayı planlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi serinin en güçlü modeli olması beklenen gerçek kablosuz kulaklık ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Twitter’da teknik özellikleri paylaşılan gerçek kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleyici özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu özelliğin Galaxy Buds Live modelinden daha farklı olacağı öğrenilirken, firmanın akıllı gürültü engelleyici teknolojisi Pro modelde bizleri bekliyor olacak.
Çift taraflı hoparlör desteğine sahip olacak olan Samsung Galaxy Buds Pro, IPX7 su geçirmezlik sertifikası ile piyasaya çıkacak. Tek seferde 8 saatlik müzik dinleme performansına sahip olacağı öğrenilen gerçek kablosuz kulaklığın, yine tek seferde tam 4.5 saat telefon görüşmesi yapabilme yeteneğine sahip olacağı öğrenildi. Ayrıca müzik dinleme süresi cihazın kutusu ile birlikte kullanıldığında 28 saate kadar ulaşabildiği ortaya çıktı. Aynı şekilde telefonla görüşme süresi de 15 saate yakın uzatılabilir olacak. 199 dolarlık fiyat etiketiyle serinin en pahalı üyesi olacak olan cihaz, Bixby sesli asistan desteğini de kullanıcılarına sunacak. 14 Ocak tarihinde firmanın en önemli markası olan Galaxy S serisi ile bizleri karşılayacak olan kulaklık bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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