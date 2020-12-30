Amazon podcast tarafını Wondery ile güçlendiriyor

Amazon, podcast pazarında Spotify gibi güçlü rakiplerine karşı avantaj sağlamak için Wondery şirketini satın aldı. Özellikle “Blook Ties” ve “Dying for Sex” gibi şovlarla öne çıkan Wondery şirketini satın aldığını duyuran Amazon anlaşmanın şartlarını henüz açıklamadı.

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Amazon podcast tarafında da söz sahibi olmak istiyor

Özellikle son zamanlarda Amazon Prime sistemiyle birlikte Netflix ve Apple TV+ gibi popüler yapımlara rakip olarak karşımıza çıkan Amazon, müzik servisi ile de pazarda varlığını devam ettiriyordu. Değişen trendler gösteriyor ki podcast yayın platformları için önemli bir konumda. Amazon Müzik Eylül 2020 tarihinde podcastleri başlatmıştı. Wondery satın alımıyla birlikte içerik oluşturucuları, sunucuları ve sürükleyici deneyimleri dünya çapında daha fazla insana ulaştırmayı amaçladıkları şirket yetkililerince belirtiliyor.

Wondery yayın hayatına bağımsız olarak devam eden bir podcast ağı şirketiydi. Daha önce Apple ve Sony gibi şirketlerle de görüştüğü iddia edilen Wondery, Amazon tarafına teslim olmuş görünüyor. Bu satın almayla birlikte Amazon, Spotify ile rekabette bir hamle daha yapmış olacak. Mevcut şovların değişmeyeceği ve işleyişe müdahale edilmeyeceği özellikle belirtiliyor. Bu sadece uygulamayı sevenler alışkanlıklarından bir şey kaybetmeyecekler. Amazon elinde bulundurduğu reklam ağı ve bütçesi ile birlikte Wondery’yi çok daha ileri seviyeye taşıyabilir.

Amazon yalnızca bir e-ticaret sitesi olarak kalmayıp birçok farklı sektörde adını duyurmaya devam ediyor. Bu satın almayla birlikte podcast pazarında ne şekilde ilerleyeceğini ve rakipleriyle nasıl bir mücadele içinde olacağını hep beraber göreceğiz.