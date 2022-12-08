Disney yaptığı açıklamada, aylık 7,99 dolar tutarındaki reklam destekli yeni bir planı olan Disney+ Basic‘in ABD’de kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Bu katman, orijinal dizilerden Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic ve daha fazlasından filmlere kadar tüm Disney+ içerik kataloğunu içeriyor.

Buna ek olarak, Disney+ şimdi kardeş platformları Hulu ve ESPN+ ile üç paket sunuyor. Hulu’nun reklam destekli planı ve yeni Disney+ Basic paketini ayda sadece 9,99 dolar karşılığında birleştiren yeni bir paket de dahil.

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“Reklamlı Hulu “nun tek başına aylık 7,99 dolar olduğu düşünüldüğünde bu büyük bir tasarruf anlamına geliyor. Her üç hizmeti de reklamlarla birleştiren bir başka katman ise aylık 12,99 dolar.

Direct to Consumer Başkanı Michael Paull, “Bugünkü lansman Disney+ için bir dönüm noktasıdır ve tüketici seçimini ön plana çıkarmaktadır,” dedi. “Bu yeni reklam destekli tekliflerle, tüketicilerin The Walt Disney Company’nin inanılmaz hikaye anlatımının tüm genişliğinin ve derinliğinin keyfini çıkarması için daha fazla esneklik sunabiliyoruz.”

Disney ilk olarak Mart ayında reklam destekli bir katman sunacağını duyurdu ve bunu şirketin 2024 mali yılına kadar 230 milyon ila 260 milyon uzun vadeli aboneye ulaşma hedefinde “bir yapı taşı” olarak gördüğünü söyledi. Disney+’ın Kasım ayı itibariyle 164,2 milyon küresel abonesi bulunuyor.