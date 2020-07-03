Amazon Studios Fallout dizisini duyurdu!

Amazon Studios, yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Firma, sevilen oyun serisi Fallout için çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.

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Sevilen oyun serisi Fallout dizi oluyor!

Amazon Studios, dizi çalışmalarına devam ediyor. Firma sevilen oyun serisi Fallout için yeni bir dizi çıkaracağını hayranlarına duyurdu. Bethesda yapımı sevilen oyun serisi Fallout dizisinin yapımcılığını Kilter Films üstlenirken dizi Amazon Prime platformunda yayınlanacak. Öte yandan Westworld dizisinin yaratıcı ekibinde yer alan Lisa Joy ile Jonathan Nolan, Fallout dizisi içinde ekipte yer alacak. Dizinin yapımında Bethesda firmasından Todd Howard ve James Altman da uyarlama sırasında ekibe yardımcı olmak amacı ile projesinin içerisinde yer alacaklar. Lisa Joy ve Jonathan Nolan yaptıkları açıklama ile, kendilerine eğlenceli saatler geçirten bu serinin dizisini yapacak olmaktan oldukça heyecan duyduklarını belirttiler.

Westworld dizisinin başarısının arkasında yer alan iki önemli ismin bu dizi içinde yetkili kadroda olması hayranların beklentilerinin yükselmesine neden oldu. Bethesda ekibi de Lisa Joy ve Jonathan Nolan isimlerinin bu yapımda yer almasının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti. Tam olarak Twitter duyurusu dışında başka bilgiler içermeyen dizinin serinin hangi dönemini işleyeceği de merak konusu. Son dönemlerde artan oyun uyarlamaları arasına katılan Fallout dizisi de bakalım hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.