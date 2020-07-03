Dizi/Film/Kitap
Amazon Studios Fallout dizisini duyurdu!
Amazon Studios, yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Firma, sevilen oyun serisi Fallout için çalışmalara başladığını sosyal medyadan duyurdu.
İlginizi çekebilir; Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan oyun dünyasını ilgilendiren talep
Sevilen oyun serisi Fallout dizi oluyor!
Amazon Studios, dizi çalışmalarına devam ediyor. Firma sevilen oyun serisi Fallout için yeni bir dizi çıkaracağını hayranlarına duyurdu. Bethesda yapımı sevilen oyun serisi Fallout dizisinin yapımcılığını Kilter Films üstlenirken dizi Amazon Prime platformunda yayınlanacak. Öte yandan Westworld dizisinin yaratıcı ekibinde yer alan Lisa Joy ile Jonathan Nolan, Fallout dizisi içinde ekipte yer alacak. Dizinin yapımında Bethesda firmasından Todd Howard ve James Altman da uyarlama sırasında ekibe yardımcı olmak amacı ile projesinin içerisinde yer alacaklar. Lisa Joy ve Jonathan Nolan yaptıkları açıklama ile, kendilerine eğlenceli saatler geçirten bu serinin dizisini yapacak olmaktan oldukça heyecan duyduklarını belirttiler.
#PleaseStandBy. @Fallout @BethesdaStudios #KilterFilms pic.twitter.com/IEDr7AkVvD
— Amazon Studios (@AmazonStudios) July 2, 2020
Westworld dizisinin başarısının arkasında yer alan iki önemli ismin bu dizi içinde yetkili kadroda olması hayranların beklentilerinin yükselmesine neden oldu. Bethesda ekibi de Lisa Joy ve Jonathan Nolan isimlerinin bu yapımda yer almasının kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti. Tam olarak Twitter duyurusu dışında başka bilgiler içermeyen dizinin serinin hangi dönemini işleyeceği de merak konusu. Son dönemlerde artan oyun uyarlamaları arasına katılan Fallout dizisi de bakalım hayranların beklentilerini karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Karakomik Filmler 2, resmen Netflix’e geliyor!
Türk sinemasının komedi dalında en başarılı isimlerden olan Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2 filmi için Netflix ile anlaştı. Ünlü komedyen duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı.
İlginizi çekebilir: Netflix, ilk Türk orijinal filmi “Yarına Tek Bilet”in fragmanını paylaştı!
Cem Yılmaz’ın iki farklı konuya odaklanan ve 2020’nin başında sinemaseverlerle buluşan filmi Karakomik Filmler 2, Netflix’e geliyor. Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara göre Netflix kullanıcıları, Karakomik Filmler 2’yi kısa bir süre içinde izleyebilecekler.
GORA, AROG ve Yahşi Batı filmleriyle büyük başarılara imza atan Cem Yılmaz, kara-mizah temalı iki yeni filmini 2019 yılında izleyici beğenisine sunmuştu. Cem Yılmaz’ın son filmleri, bugüne kadar alıştığımız filmlerden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Öyle ki Cem Yılmaz, bu Karakomik filmlerde bir değil iki farklı hikayeye odaklanmış ve ilgi çekici bir yapım ortaya çıkarmış.
İlginizi çekebilir: The Witcher : Nightmare of The Wolf animasyon filmi duyuruldu!
Ünlü komedyenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Karakomik Filmler 2, 26 Haziran’da Netflix aboneleri ile buluşacak. Ocak ayında vizyona giren film, ilk haftasında 139 bin 849 kişi tarafından izlendi. Cem Yılmaz filmleri arasında en kötü açılışı yapan Karakomik Filmler 2‘nin kadrosunda Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özge Özpirinçci, Emin Gürsoy, Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor.
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği serinin devam filmi Karakomik Filmler 2, Deli ve Emanet adında iki filmde oluşuyor. Bu filmlerden Deli, sevdiği kızın karşısında oturmak isteyen bir taksicinin başına gelenleri, Emanet ise yetenek yarışmalarına koşan bir dansçının hikayesini konu ediyor.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, ilk Türk orijinal filmi “Yarına Tek Bilet”in fragmanını paylaştı!
Netflix, ilk Türk orijinal filmi Yarına Tek Bilet’in resmi fragmanını paylaştı. Film, iki yabancının arasında geçen aşk hikayesini anlatacak.
İlginizi çekebilir: Oppo Enco W31 inceleme | 600 TL’ye alınır mı?
Başrollerini ilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in üstlendiği filmin yapımcılığında OG Medya ve PToT film yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise son dönemlerin başarılı isimlerinden Ozan Açıktan yer alıyor.
Yarına Tek Bilet, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger & Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir.
“Yarına Tek Bilet” tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran’da Netflix üzerinde yayında olacak. Bakalım, Türk dizileriyle başarıya ulaşan firma, filmiyle ne kadar başarı yakalayacak. Hep birlikte, izleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Marvel Unlimited, mayıs ayına kadar ücretsiz!
Marvel‘ın dijital çizgi roman platformu Marvel Unlimited mayıs ayına kadar ücretsiz oldu. Ancak erkenden sevinmemekte fayda var çünkü bu fırsat sınırlı içerikler için geçerli.
İlginizi çekebilir; NASA, Mars helikopterinin yapımını tamamladı!
Klasik Marvel çizgi romanlarını ücretsiz okuyabilirsiniz.
Marvel, günümüz şartlarına uyarak kendi çizgi roman platformu Marvel Unlimited ile bizleri tanıştırdı. Fiziksel kopya istemeyen ve çıkan çizgi romanı hemen okumak isteyen kitle için oldukça önemli bir uygulama olan Marvel Unlimited, paralı abonelik sistemi sayesinde okurlarına hizmet etmekteydi. Corona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan ve çizgi roman alamayan aynı zamanda uygulamaya abone olmayan kullanıcılar içinde bir müjde geldi. Marvel Unlimited sınırlı kaynaklar içerisinde bu ay ücretsiz! Tam 12 adet klasikleşmiş serilere ait çizgi romanları ücretsiz okuyabileceğiz. Bu sayede hem daha fazla kullanıcı ile buluşmak isteyen Marvel aynı zamanda, salgın yüzünden evinde kalmak zorunda kalan insanlar için bir zaman geçirme sebebi olmayı planlıyor.
Corona virüsü sebebiyle evlerimizde kalmak zorunda kaldığımız şu günler de firmanın böyle bir harekette bulunması hayranları tarafından oldukça olumlu karşılandı. Ayrıca Marvel, fiziksel kopya alamayacak olan okuyuculara da uygulama üzerinden abone oldukları serileri çıktı alarak okuyabilecekleri müjdesini de verdi. İnternet üzerinde ki kütüphanesini herkese açan ünlü çizgi roman firması Marvel, bakalım bu sürprizini uzatacak mı. Sizler de bu sistemden yararlanmak için akıllı cihazlarınıza App Store veya Google Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz.