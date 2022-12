Amazon Hindistan’da sessizce ‘Prime Gaming’ hizmetini başlattı. Prime üyeliğine dahil olan bu hizmet, oyunlar için çok sayıda özel içeriğe ve her ay değişen bir PC oyunları koleksiyonuna erişim sunuyor.

Amazon Prime ve Video abonelerine ücretsiz olarak sunulan oyun hizmeti, kullanıcılara çeşitli mobil, PC ve Mac oyunlarının yanı sıra oyun içi ganimetlere de hiçbir ek ücret ödemeden erişim imkanı sunuyor.

Abonelik hizmeti tüm aktif Amazon Prime aboneleri tarafından kullanılabilir ve resmi Prime Gaming web sitesi üzerinden erişilebilecek.

Oyuncular artık Amazon Prime Gaming aracılığıyla çeşitli ücretsiz oyunlara, oyun içi öğelere ve para biriminin yanı sıra benzersiz paketlere erişebilecekler.

Şu anda oyuncular League of Legends, Quake, COD Season 1, EA Madden 23, FIFA 23, Brothers dahil olmak üzere çeşitli ücretsiz öğeler ve oyunlar talep edebilirler: A Tale of Two Sons, Destiny 2 ve Apex Legends. Hizmete her ay daha fazla oyun ve ücretsiz hediye eklenecek.

Kaynak: TechCrunch