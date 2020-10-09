Amazon Prime Day indirimleri belli oldu!

Amazon Prime üyeleri için, Amazon Prime Day indirimleri 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat boyunca devam edecek. Bu yıl, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan Amazon Prime Day için birçok kategorideki indirimler şimdiden belli oldu.

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Amazon Prime Day indirimleri, hangi markaları ve hangi kategorileri içeriyor

Popüler markaların elektronik, ev ve mutfak, moda, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik, spor ve outdoor, evcil hayvan ürünleri ve oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde “Bitmeden Yakala!” ve “Flaş” adı verilen fırsatlar sunulacak.

Amazon Prime Day’de sunulacak indirimlerden bazıları:

Elektronik

– Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda %30’a varan indirim

– Jabra Kulaklıklarda %30’a varan indirimler

– Bose Ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirimler

– Belkin Aksesuarlarda %50’ye varan indirim

– Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim

– Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim

Ev ve Mutfak

– Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim

– Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim

– Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim

– Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim

Oyuncak ve Oyun

– Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim

– Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim

– LEGO’larda %30’a varan indirim

– Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim

Moda

– Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim

– Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim

– DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim

– Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim

Güzellik ve Kozmetik

– Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim

– Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim

– OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim

– Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Sağlık ve Kişisel Bakım

– Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim

– Seçili Oral Care ürünlerinde %50’ye varan indirim

Bebek Ürünleri

– Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim

– Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim

– Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim

Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyenler, buraya tıklayarak Prime aboneliklerini başlatabilirler. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!