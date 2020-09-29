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Amazon One sayesinde avuç içiyle ödeme yapma devri başlıyor!
Amazon, avuç içi kullanılarak ödeme yapmayı sağlayan Amazon One sistemini bugün resmi olarak duyurdu. Bugüne kadar hep parmak iziyle veya kredi kart çiplerini tanımlayan cihazlarla temassız ödeme yöntemlerini kullanıyorduk. Artık Amazon One sayesinde temassız ödeme sistemleri yeni bir boyut kazanacak.
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Amazon, bugün yayınladığı duyuruda, kendi fiziksel perakende mağazalarında kullanacağı temassız ödeme sisteminden bahsetti. Amazon One olarak duyurulan yeni teknoloji, kullanıcıların parmak izini veya kredi kartını değil, sadece avuç içini tarayarak kişisel bir dijital imza oluşturuyor. Bu teknoloji, imzayı oluşturmak için kişinin avuç içindeki damar desenlerinin yanı sıra çizgiler ve sırtlar gibi yüzey alanı ayrıntılarının bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede her kişiyi ayrı ayrı tanımlayabiliyor.
Amazon One ile temassız ödemeler yeni bir boyut kazanıyor!
Amazon One teknolojisi, ilk başta şirketin ABD’deki fiziksel Go mağazalarında kullanılacak. Sonraki dönemlerde ise firma, Amazon One’ı diğer Amazon mağazalarına eklemeyi planlıyor. Ayrıca Amazon, yeni avuç içi ödeme sistemini sadece kendi mağazalarında değil, farklı perakendecilere de sunacağını söyledi. Şirketin fiziksel perakende mağazalarından sorumlu yetkilisi Dilip Kumar, yaptığı açıklamada Amazone One’ın mağazaların yanı sıra stadyumlar ve ofis binalarında da kullanılabileceğinin altını çizdi.
“Amazon One hizmetinin perakende mağazalarımızın ötesinde geniş bir uygulanabilirliğe sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hizmeti perakendeciler, stadyumlar ve ofis binaları gibi diğer taraflara da sunmayı planlıyoruz. Böylece daha fazla insan bu kolaylıktan daha fazla yerde faydalanabilir.”
Ek olarak Amazon, bazı gizlilik avantajları nedeniyle yüz tanıma gibi diğer teknolojileri bırakıp avuç içi tanımayı seçtiğini söylüyor. Dilip Kumar, bunun sebebini ise şu ifadelerle açıkladı:
“Bunun nedenlerinden biri, avuç içi tanımanın bazı biyometrik alternatiflerden daha özel kabul edilmesi. Çünkü bir kişinin kimliğini avuç içi görüntüsüne bakarak belirleyemezsiniz. Ayrıca, bu teknolojide cihazı kullanmak isteyen kişinin, avuçlarını cihazın üzerinde tutarak baskın bir hareket yapması gerekiyor.”
Amazon hesabına ihtiyaç duymayacak
Amazon One, avuç içi tanıma işlemini yapmak ve şifrelemek için özel bir algoritmadan faydalanan görüntü tarama donanımını kullanıyor. Üstelik bu hizmeti kullanmak için bir Amazon hesabına bile ihtiyacınız olmayacak, sadece bir telefon numarası ve kredi kartı yeterli oluyor. Bunun dışında kullanıcılar, hizmeti artık kullanmak istemezlerse şirketin çevrim içi portalından biyometrik verilerini de silebilme imkanına sahip olacak.
Amazon One’ın tanıtım videosu
Genel
2021 Audi A3, 67 km elektrik menzilli plug-in hibrit ile geliyor!
Audi, elektrikli ürün gamını, A3 Sportback 40 TFSI e modelini ekleyerek genişletiyor. Bu model, eski A3 e-tron‘un yerine getirildi.
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A3 Sportback 40 TFSI e modeli, hibrit bir araç. 1.4 litre hacmindeki benzinli motoru 148 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip. Bu motora ise 107 beygir güç ve 330 Nm tork değerlerine sahip bir elektrik motoru eşlik ediyor. Bu iki ünitenin toplam çıkışı ise 201 beygir güç ve 350 Nm tork şeklinde.
0-100 km/s hızlanmasını 7.6 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 227 km/s olarak açıklandı. Tamamen elektrikli moddaki ise maksimum hız ise 140 km/s seviyesinde. Eski NEDC döngüsüne göre 1.4 l/100 km gibi bir ortalama tüketim değeri olan A3 Sportback 40 TFSI e’nin CO2 salınımı ise 32 g/km şeklinde.
NEDC döngüsüne göre 78 km veya WLTP döngüsüne göre 67 km olan saf elektrikli menzil, önceki modele göre 20 km artmış. 13 kWh değerindeki pil, arka koltukların altında konumlandırılmış. En fazla 2.9 kWh güçle şarj edilebilen bataryanın tam dolu hale gelmesi içim 4 saatin üzerinde bir zaman gerekiyor.
16 inçlik jantların standart geldiği A3 Sportback 40 TFSI e’nin bagajı, arka koltuklar dikken 280 litre, yatırılmış haldeyken 1100 litre hacme sahip. Batarya koruma ve batarya şarj etme şeklindeki iki farklı sürüş modu, MMI bilgi-eğlence sistemi üzerinden kontrol edilebiliyor. Ayrıca standart MMI sistemi, Android Auto, Apple CarPlay ve sürücünün telefonunu arabaya bağlayan myAudi uygulamasına da sahip. Panaromik cam tavan, spor koltuklar, head-up display ve Audi Virtual Cockpit gibi donanımlar ise opsiyonel olarak alınabiliyor.
Audi A3 Sportback 40 TFSI e’nin bu sonbaharda Avrupa‘da satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca bu modelin biraz daha sportif bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği belirtildi.
Kaynak: Carscoops
Google Haritalar karanlık mod güncellemesini almaya başladı!
Google Haritalar için karanlık mod desteği, bazı Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Karanlık mod sayesinde uygulamayı, koyu tonların hakim kılındığı bir görünüm eşliğinde kullanabileceksiniz.
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Bu ayın başlarından itibaren Google Haritalar uygulaması için karanlık modun ayak sesleri görülmeye başlanmıştı. Google anlaşılan bu çalışmalarında sona doğru yaklaşmış olacak ki, bazı Android kullanıcıları için karanlık temayı sunmaya başladı. Uygulamanın tamamını kapsayan karanlık mod, özellikle gece vakti kullanımlarda gözü yormayacak.
Google Haritalar için karanlık mod dağıtımı başladı
Google Haritalar’ın Ayarlar menüsüne eklenen yeni “Görünüm” bölümünde Açık tema, Koyu tema ve Varsayılan cihaz teması olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor. Karanlık mod desteği sizde de kullanılabilir olduğu takdirde, bu standart kullanım seçenekleriyle dilediğiniz şekilde ayarlayabileceksiniz. Ayrıca Google, uygulamadaki ana görünümün, gezinme modundan bağımsız olarak ayarlanabileceğinin de altını çizdi.
Google Haritalar uygulamasında karanlık mod etkinken, üstteki arama çubuğu ve alttaki menü çubuğu, karanlık moda sahip olan diğer uygulamalardan da aşina olduğumuz gibi standart bir gri tonlamaya kavuşuyor. Ayrıca üst kısımdaki beyaz renkli mikrofon simgesi ise, o anda hangi sekmeyi görüntülediğinizi belirtmek için daha pastel bir mavi tonu kullanıyor.
Gece kullanımlarda daha rahat olacak
Haritanın arka planı / tabanı en koyu tonlara sahipken, sokaklar ise daha açık bir gri tonlamaya sahip. Ek olarak metinler ve işaret simgeleri de daha parlak ve okunaklı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda Google Haritalar için sunulan karanlık mod desteğinin, hem gece kullanımlarında hem gözü yormayacak hem de kullanışlılığından ödün vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtebiliriz.
Google’ın kullanım deneyiminin olumsuz etkilenmeyeceğinden emin olmak adına uygulama üzerinde epey bir kafa yorduğu her haliyle belli oluyor.
Şu anda bazı Android 10 ve Android 11 kullanıcıları, Google Haritalar’da karanlık mod desteğini aldıklarını belirtiyor. Geri bildirimlere göre Google Haritalar’ın 10.51.1 sürümünde görülen karanlık mod, anlaşılan sunucu taraflı güncelleme olarak birkaç kullanıcıda test ediliyor. Önümüzdeki günlerde de hem Android hem de iOS için aynı anda kullanıma sunulması bekleniyor.
Genel
Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek
Google, video konferans platformu Meet’i her geçen gün yeni özellikler ekleyerek büyütmeye devam ediyor. COVID-19 salgınının başlangıç döneminde, Google Meet’in premium özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başlayan Google, 30 Eylül tarihi itibarıyla ücretsiz kullanıcılara günlük 60 dakikalık video konferans limiti getireceğini duyurmuştu. Şirket, Gmail hesabı ile Google Meet’i kullanan kullanıcıların sınırsız video konferans deneyimini gelecek yıla kadar uzatacağını açıkladı.
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Gmail kullanıcıları için yeni tarih: 31 Mart 2021
Mart ayı başında açıklama yapan şirket, Google Meet’in premium özelliklerinin G Suite müşterileri için ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Şirket, nisan ayında normal kullanıcılar için de Google Meet’i ücretsiz hale getirmiş ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir sınırlama getirmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.
Şirketin bu süreyi uzatmayacağı düşünülüyordu fakat gelen yeni haberler durumun değiştiğini gösterir nitelikte. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Gmail kullanıcılarının Google Meet’i bir süre daha limitsiz bir şekilde kullanabileceği belirtildi.
Google konu ile ilgili açıklama yaptı
“Tatil sezonuna yaklaşırken, Meet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda da iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. Taahhüdümüzün bir nişanesi olarak, Gmail hesapları üzerinden kullanılan ücretsiz sürümde, 31 Mart 2021 tarihine kadar sınırsız Meet görüşmeleri yapmaya devam edebileceksiniz.”
Şirketin 31 Mart 2021 tarihinden sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu.