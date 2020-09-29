Amazon One sayesinde avuç içiyle ödeme yapma devri başlıyor!

Amazon, avuç içi kullanılarak ödeme yapmayı sağlayan Amazon One sistemini bugün resmi olarak duyurdu. Bugüne kadar hep parmak iziyle veya kredi kart çiplerini tanımlayan cihazlarla temassız ödeme yöntemlerini kullanıyorduk. Artık Amazon One sayesinde temassız ödeme sistemleri yeni bir boyut kazanacak.

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Amazon, bugün yayınladığı duyuruda, kendi fiziksel perakende mağazalarında kullanacağı temassız ödeme sisteminden bahsetti. Amazon One olarak duyurulan yeni teknoloji, kullanıcıların parmak izini veya kredi kartını değil, sadece avuç içini tarayarak kişisel bir dijital imza oluşturuyor. Bu teknoloji, imzayı oluşturmak için kişinin avuç içindeki damar desenlerinin yanı sıra çizgiler ve sırtlar gibi yüzey alanı ayrıntılarının bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede her kişiyi ayrı ayrı tanımlayabiliyor.

Amazon One ile temassız ödemeler yeni bir boyut kazanıyor!

Amazon One teknolojisi, ilk başta şirketin ABD’deki fiziksel Go mağazalarında kullanılacak. Sonraki dönemlerde ise firma, Amazon One’ı diğer Amazon mağazalarına eklemeyi planlıyor. Ayrıca Amazon, yeni avuç içi ödeme sistemini sadece kendi mağazalarında değil, farklı perakendecilere de sunacağını söyledi. Şirketin fiziksel perakende mağazalarından sorumlu yetkilisi Dilip Kumar, yaptığı açıklamada Amazone One’ın mağazaların yanı sıra stadyumlar ve ofis binalarında da kullanılabileceğinin altını çizdi.

“Amazon One hizmetinin perakende mağazalarımızın ötesinde geniş bir uygulanabilirliğe sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hizmeti perakendeciler, stadyumlar ve ofis binaları gibi diğer taraflara da sunmayı planlıyoruz. Böylece daha fazla insan bu kolaylıktan daha fazla yerde faydalanabilir.”

Ek olarak Amazon, bazı gizlilik avantajları nedeniyle yüz tanıma gibi diğer teknolojileri bırakıp avuç içi tanımayı seçtiğini söylüyor. Dilip Kumar, bunun sebebini ise şu ifadelerle açıkladı:

“Bunun nedenlerinden biri, avuç içi tanımanın bazı biyometrik alternatiflerden daha özel kabul edilmesi. Çünkü bir kişinin kimliğini avuç içi görüntüsüne bakarak belirleyemezsiniz. Ayrıca, bu teknolojide cihazı kullanmak isteyen kişinin, avuçlarını cihazın üzerinde tutarak baskın bir hareket yapması gerekiyor.”

Amazon hesabına ihtiyaç duymayacak

Amazon One, avuç içi tanıma işlemini yapmak ve şifrelemek için özel bir algoritmadan faydalanan görüntü tarama donanımını kullanıyor. Üstelik bu hizmeti kullanmak için bir Amazon hesabına bile ihtiyacınız olmayacak, sadece bir telefon numarası ve kredi kartı yeterli oluyor. Bunun dışında kullanıcılar, hizmeti artık kullanmak istemezlerse şirketin çevrim içi portalından biyometrik verilerini de silebilme imkanına sahip olacak.

Amazon One’ın tanıtım videosu