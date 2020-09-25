Amazon AZ1 Neural Edge işlemcisiyle Alexa’yı güçlendirecek

Amazon, AZ1 Neural Edge işlemcisini resmi olarak tanıttı. İşlemci, şirketin kişisel asistan servisi Alexa’nın gücüne güç katacak.

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Amazon, Alexa’nın sorguları ve komutları yüzlerce milisaniye daha kısa sürede cevaplayabilmesini sağlayacak yeni AZ1 Neural Edge işlemcisini duyurdu. Firmanın MediaTek ortaklığıyla beraber geliştirdiği bu işlemci, Alexa’nın basit sorguları artık buluta bağlanmaya gerek kalmadan cevaplayabilmesine de olanak sağlıyor.

AZ1 Neural Edge ile Alexa çok daha güçlü

AZ1 Neural Edge işlemciye sahip olmayan ürünler normalde sesi ve kullanıcının diğer etkileşimlerini işlemek ve cevap vermek için verileri buluta gönderiyor. AZ1 işlemci ise bu derdi ortadan kaldırarak, yer aldığı akıllı asistanın direkt olarak cihaz üzerinden etkileşimlere cevap verebilmesini mümkün kılıyor. Bu imkan da doğal olarak beraberinde Alexa’nın yanıt süresinde ciddi oranda bir iyileştirme getiriyor.

Konuyla ilgili olarak Amazon, yaptığı açıklamada AZ1 Neural Edge işlemcinin, makine öğrenimi uygulamalarını hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış tamamen yeni bir silikon modülü olduğunu kaydetti. Ek olarak AZ1′in 20 kata kadar daha az enerji kullanımı, 2 kat daha hızlı konuşma işleme ve %85 daha düşük bellek kullanımıyla sınıfının en iyisi enerji verimliliği sunduğunu da ifade eden şirket, sorgulara verilen yanıtlarda da yüzlerce milisaniyelik bir iyileştirme yaptıklarının altını çizdi. Temel olarak AZ1 Neural Edge sayesinde Alexa, ışıkların kapatılması gibi basit sorguları doğrudan cihaz üzerinde işleyebilecek.

Amazon’un yeni AZ1 Neural Edge işlemcisi, Alexa ile desteklenen Echo ve Echo Show 10 gibi yeni Echo cihazlarda kullanılacak. Yapılan iyileştirmelere ise ilk olarak İngilizce, sonrasında ise daha fazla diller için hayata geçmeye başlayacak.