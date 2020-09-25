İşlemci
Amazon AZ1 Neural Edge işlemcisiyle Alexa’yı güçlendirecek
Amazon, AZ1 Neural Edge işlemcisini resmi olarak tanıttı. İşlemci, şirketin kişisel asistan servisi Alexa’nın gücüne güç katacak.
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Amazon, Alexa’nın sorguları ve komutları yüzlerce milisaniye daha kısa sürede cevaplayabilmesini sağlayacak yeni AZ1 Neural Edge işlemcisini duyurdu. Firmanın MediaTek ortaklığıyla beraber geliştirdiği bu işlemci, Alexa’nın basit sorguları artık buluta bağlanmaya gerek kalmadan cevaplayabilmesine de olanak sağlıyor.
AZ1 Neural Edge ile Alexa çok daha güçlü
AZ1 Neural Edge işlemciye sahip olmayan ürünler normalde sesi ve kullanıcının diğer etkileşimlerini işlemek ve cevap vermek için verileri buluta gönderiyor. AZ1 işlemci ise bu derdi ortadan kaldırarak, yer aldığı akıllı asistanın direkt olarak cihaz üzerinden etkileşimlere cevap verebilmesini mümkün kılıyor. Bu imkan da doğal olarak beraberinde Alexa’nın yanıt süresinde ciddi oranda bir iyileştirme getiriyor.
Konuyla ilgili olarak Amazon, yaptığı açıklamada AZ1 Neural Edge işlemcinin, makine öğrenimi uygulamalarını hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış tamamen yeni bir silikon modülü olduğunu kaydetti. Ek olarak AZ1′in 20 kata kadar daha az enerji kullanımı, 2 kat daha hızlı konuşma işleme ve %85 daha düşük bellek kullanımıyla sınıfının en iyisi enerji verimliliği sunduğunu da ifade eden şirket, sorgulara verilen yanıtlarda da yüzlerce milisaniyelik bir iyileştirme yaptıklarının altını çizdi. Temel olarak AZ1 Neural Edge sayesinde Alexa, ışıkların kapatılması gibi basit sorguları doğrudan cihaz üzerinde işleyebilecek.
Amazon’un yeni AZ1 Neural Edge işlemcisi, Alexa ile desteklenen Echo ve Echo Show 10 gibi yeni Echo cihazlarda kullanılacak. Yapılan iyileştirmelere ise ilk olarak İngilizce, sonrasında ise daha fazla diller için hayata geçmeye başlayacak.
Donanım
AMD Ryzen 3000C serisi işlemciler tanıtıldı
AMD, Chromebook odaklı yeni Ryzen 3000C serisi işlemcilerini tanıttı. Ryzen 3000 serisi ile iyi işler başaran AMD, bu başarısını Chromebook tarafına taşımak istiyor. AMD’nin Zen ve Zen+ mimarisini kullanan işlemciler, uygun fiyatı hedefliyor.
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AMD Ryzen 3000C serisi neler sunuyor?
Chromebook ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlara can verecek Ryzen 3000C serisinde 3 işlemci yer alıyor. Bu işlemcilerin yanı sıra iki adet Athlon 3000C serisi işlemci duyuruldu. İşlemciler, esasında AMD’nin dizüstü bilgisayarlarda kullandığı 3000U serisi işlemcilerden temelleniyor. Bu işlemcilerin 2 tanesi Zen+ mimarisine sahipken, 3 tanesi Zen mimarisine sahip. 15W TDP değerine sahip yeni işlemcilerde düşük güç tüketimine odaklanılmış. İşlemciler TSMC tarafından 12nm ve 14nm üretim süreçlerinden geçerek üretiliyor. AMD, işlemcilerin dahili grafik birimlerinde kullanılan Vega grafik çekirdeklerinin rekabetçi oyunlar için yeterli güce sahip olduğunu söylüyor. İşlemciler Wi-Fi 6 ve Bluetooth desteğine de sahip.
Serini tepe modeli Ryzen 7 3700C, 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. Baz saat hızı 2.3 GHz olan işlemci, 4.0 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Grafik birimi ise 10 adet Radeon çekirdeğine sahip. Bu çekirdekler 1400 MHz saat hızında çalışıyor. Zen+ mimarisi kullanılan 12nm işlemci, 15W TDP değerine ve 6 MB belleğe sahip. 3500C ise temelde 3700C ile benzerken, biraz daha düşük saat hızlarına ve 10 yerine 8 Radeon grafik çekirdeğine sahip. Geri kalan işlemciler, Zen mimarisine sahip ve 14nm ile üretiliyorlar. Tamamı 2 çekirdeğe, 5 MB belleğe ve 15W TDP değerine sahipken izlek sayısı, Radeon çekirdeği sayısı ve saat hızlarıyla ayrışıyorlar.
Haber
5G destekli Qualcomm Snapdragon 750G tanıtıldı!
Qualcomm, orta-üst seviyede yer alan yeni mobil işlemcisi Snapdragon 750’yi resmi olarak duyurdu. Qualcomm Snapdragon 750G, mmWave 5G modem ve 120Hz ekran desteği sayesinde bütçe telefonlarının yeni vazgeçilmezi olabilir!
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Qualcomm Snapdragon 750G, orta seviye telefonları güçlendirecek!
Qualcomm’un yeni işlemcisi, geçtiğimiz yıl kullanıcılarla buluşan Snapdragon 730G’nin modernize edilmiş hali olarak dikkat çekiyor. mmWave 5G bantlarını da kapsayan Qualcomm X51 modeme sahip işlemci, bu sayede küresel anlamda 5G desteği sunmayı başarıyor. Bunun yanı sıra Full HD+ çözünürlükte 120Hz ekran desteği de güçlü işlemcinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.
Qualcomm Snapdragon 750G, çekirdek ve grafik birimi tarafında ise tamamen yeni bir paket sunuyor. 8 çekirdekli yapının iki performans çekirdeğini Kyro 570 Gold oluştururken, verimlilik odaklı kalan altı çekirdeği ise Cortex-A55 tamamlıyor. Grafik alanına bakıldığında da yeni Adreno 619 GPU karşımıza çıkıyor. 2.2 GHz frekansına çıkabilen işlemcinin Snapdragon 730G’ye göre %20 daha fazla performans sunabildiği belirtiliyor.
Yapay zeka konusunda da yeterli özellikler sunan Snapdragon 750G, AI motoruna gürültü engelleme ve grafik hızlandırma desteği barındırıyor. 12 GB LPDDR4x çift kanal RAM, HDR10, Bluetooth 5.0 ve Quick Charge 4+ gibi detaylar ise işlemcinin öne çıkan diğer detayları oluyor. Yıl sonundan önce akıllı telefonlara gireceği açıklanan Qualcomm Snapdragon 750G’yi ilk kullanacak üreticinin ise Xiaomi olacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek
Qualcomm, amiral gemisi işlemcileri olan 800 serisinin yeni üyesi için hazırlıkları sürdürüyor. Aralık’ta çıkması beklenen, Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek. İki dev hali hazırda birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceden Snapdragon 800 serisi için de birliktelikleri bulunuyordu. Ancak Qualcomm, son işlemcileri için TSMC ile çalışmayı tercih etmişti
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Snapdragon 875 için Samsung devrede
Samsung, hali hazırda Qualcomm’un çeşitli işlemcilerinin üretimini üstlenmiş durumda. Geçmişte, 800 serisi işlemcilerin de üretimini üstleniyordu ancak son işlemcilerde bu birliktelik sona ermişti. Qualcomm, son Snapdragon 800 serisi işlemcileri için Tayvanlı üretici TSMC ile anlaşmıştı. Şimdi ise Samsung 800 serisi için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Qualcomm’a Samsung, TSMC’den daha iyi bir teklif sundu. Bu durumda, Snapdragon 875 Samsung tarafından üretilecek.
Samsung Electronics bünyesindeki silikon üretim birimi son 20 yıldır dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Bu yeni anlaşmayla birlikte bu durum sürecek gibi gözüküyor. Söylentilere göre bu anlaşma için Qualcomm Samsung’a 850 milyon ile 1 milyar dolar arası bir ödeme yapması bekleniyor. Qualcomm IFA 2020’de yaptığı sunumda telefon üreticileri ile Snapdragon işlemciler için yaptığı anlaşmaları duyurmuştu. Bu anlaşmada Xiaomi ve Oppo başta geliyordu. Bu yüzden, Samsung tarafından üretilecek olan yeni Snapdragon 875’in ilk olarak Xiaomi’nin amiral gemilerinde kullanılması bekleniyor.