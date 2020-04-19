Amazon, depolarında termal kamera kullanıyor!

Amazon, depolarında işçilerin ateşini ölçebileceği termal kameralar kullanmaya başladı. Termal kameralar, COVID-19‘un ilk semptomlarından olan vücut ısısı artışını saptamada şirketin kullandığı klasik termometrelerden daha hızlı bir sonuç sağlıyor.

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Termal kameralar ne gibi kolaylıklar sağlıyor?

Amazon, depolarında işçilerin sağlığını güvence altına almak için, işçilerini her gün dijital termometreler ile kontrol ettiğini açıklamıştı. Bu işlemin uzun sürmesi ile beraber bütün işçilerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Termal kameralar sayesinde bütün işçilerin vücut ısıları, kameraları izleyen kişinin ekranın aktarılacak. İzleyen kişi herhangi bir artış gözlemlediğinde veya belli değerlerin üzerinde olduğunda müdahale edilebilecek.

Amazon‘un sözcüsü Kristen Kish “Toplumumuza kritik bir hizmet sunmaya devam eden çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini desteklemek için, operasyon noktalarımızdaki günlük vücut ısı kontrollerimize ek bir önlem uyguladık” dedi.

İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar evlerinden çıkamıyorken gıda ve ev aletlerinin siparişleri bir hayli artmış durumda. Amazon şu ana kadar 100,000 işçi almış durumda ve siparişlerin daha da artması durumunda tekrar alım yapacağını bildirdi.

Amazon‘un 50′den fazla deposunda (ortalama 300 işçide) virüs teşhis edildikten sonra birbirinden farklı tesislerin işçileri, Amazon depolarının belli bir süreliğine kapatılması ve temizlenmesi için protesto ettiler. Fransız mahkemesinin, “Amazon‘un tıbbi malzeme, hijyen ürünü veya gıda malzemeleri ile doğrudan ilgisi olmayan ürünlerini göndermesi durumunda, ürün başına 1 milyon Euro para cezasına çarptırılacağı” kararından sonra Amazon, Fransa’daki 6 deposunu kapattı.