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Amazon, depolarında termal kamera kullanıyor!
Amazon, depolarında işçilerin ateşini ölçebileceği termal kameralar kullanmaya başladı. Termal kameralar, COVID-19‘un ilk semptomlarından olan vücut ısısı artışını saptamada şirketin kullandığı klasik termometrelerden daha hızlı bir sonuç sağlıyor.
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Termal kameralar ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Amazon, depolarında işçilerin sağlığını güvence altına almak için, işçilerini her gün dijital termometreler ile kontrol ettiğini açıklamıştı. Bu işlemin uzun sürmesi ile beraber bütün işçilerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Termal kameralar sayesinde bütün işçilerin vücut ısıları, kameraları izleyen kişinin ekranın aktarılacak. İzleyen kişi herhangi bir artış gözlemlediğinde veya belli değerlerin üzerinde olduğunda müdahale edilebilecek.
Amazon‘un sözcüsü Kristen Kish “Toplumumuza kritik bir hizmet sunmaya devam eden çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini desteklemek için, operasyon noktalarımızdaki günlük vücut ısı kontrollerimize ek bir önlem uyguladık” dedi.
İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar evlerinden çıkamıyorken gıda ve ev aletlerinin siparişleri bir hayli artmış durumda. Amazon şu ana kadar 100,000 işçi almış durumda ve siparişlerin daha da artması durumunda tekrar alım yapacağını bildirdi.
Amazon‘un 50′den fazla deposunda (ortalama 300 işçide) virüs teşhis edildikten sonra birbirinden farklı tesislerin işçileri, Amazon depolarının belli bir süreliğine kapatılması ve temizlenmesi için protesto ettiler. Fransız mahkemesinin, “Amazon‘un tıbbi malzeme, hijyen ürünü veya gıda malzemeleri ile doğrudan ilgisi olmayan ürünlerini göndermesi durumunda, ürün başına 1 milyon Euro para cezasına çarptırılacağı” kararından sonra Amazon, Fransa’daki 6 deposunu kapattı.
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GitHub bütün geliştiriciler için artık ücretsiz!
Yazılımcılar için oldukça büyük kolaylıklar sağlayan GitHub, yine kullanıcıların işine yarayacak bir olaya imza attı. Kullanıcılar artık bütün çekirdek kodlara ücretsiz ulaşabilecek.
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Dünyada yer alan bütün geliştiricilere ücretsiz!
GitHub, yazılımcı ve geliştiriciler için oldukça önemli bir kaynak. İçerisinde milyonlarca kaynağın yer aldığı platform artık herkes tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Firma, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, platformun bireysel kullanıcılar ve şirketler için tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu. Ayrıca GitHub Team ve GitHub Pro abonelikleri de aylık 9 dolardan, 4 dolara düşürüldü. Ücretli üyeliklerle kurumsal özelliklerin ve daha kişisel müşteri desteklerinin sunulduğu planlarda da indirime gidilmesi kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Bireysel kullanıcıların artık istedikleri gibi kullanabileceği platform, kullanıcı sayısını bu hamle ile arttıracağa benziyor. Özellikle Corona virüs sebebiyle evinden çalışmak zorunda kalan kullanıcıların platforma akın etmesi bekleniyor.
Today we’re announcing free private repositories with unlimited collaborators for teams with GitHub Free, and reducing the price of our paid Team plan to $4 per user/month. All of the core GitHub features are now free for everyone.
Learn more: https://t.co/fQ3r2ABtTR pic.twitter.com/HHOyG5ypgU
— GitHub (@github) April 14, 2020
GitHub Free ile geliştiriciler artık, 2000 dakikalık aksiyon, sınırsız kod ve erişim imkanı ile 500 MB‘lık bulut desteğine sahip olacaklar. Ayrıca topluluk forumlarından da istedikleri gibi yararlanabilecekler. Artık ek ödemeye gerek kalmadan geniş imkanlara sahip olacak olan geliştiriciler şimdiden bu imkandan yararlanmaya başladı. Microsoft‘un sahip olduğu platform ileride yeni ne tür imkanları kullanıcılarına sunar biz de bilmiyoruz. Ancak bu son gelişmeler bir çok geliştiricinin derdine deva olmuştur gibi gözüküyor. Sizler de bu imkandan yararlanmak istiyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde GitHub‘a üye olabilirsiniz.
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NASA uyduları Çernobil yakınlarında orman yangını görüntüledi
Ukrayna‘da Çernobil‘e yakın bölgede gerçekleşen orman yangınının etkisi sürüyor. NASA‘nın paylaştığı görüntülere göre nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada duman yoğunluğu gözlemlendi.
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Radyasyon dağılımının artmasından endişeleniliyor.
Orman yangınlarının etkileri bir kez daha tehlike yaratmakta. Geçtiğimiz hafta Ukrayna Çernobil yakınlarında gerçekleşen orman yangını bilim adamlarında paniğe neden oldu. Kontrol altına alındığı bilgisi Ukrayna devleti tarafından açıklansa da, nükleer reaktöre oldukça yakın bir noktada gerçekleşen yangının etkileri büyüyebilir. NASA‘nın bölgeye ait paylaştığı son uydu görüntülerinde, yangın sonrası oluşan duman bulutunun Çernobil nükleer reaktörünün oldukça yakınında bulunması, radyasyonun bulutlar ile taşınma ihtimalini gündeme getirdi. 8 Nisan 2020 tarihinde uydudan alınan görüntüler yangına ait kalıntıların reaktöre çok yakın olduğunu göstermekte. Uzmanlar ise bu yangın sonucunda reaktörün yaydığı radyasyon miktarının dumanlar sayesinde daha fazla olabileceği düşünmekte. Ayrıca bu dumanların, radyasyonu olabildiğinden daha uzak noktalara taşıyabileceği de ihtimaller arasında. Ukrayna ülke sınırları içerisinde radyasyon seviyesinin normal seyrinde olduğunu açıkladı. Ancak tehlike net bir şekilde geçti tarzında bir açıklama henüz yapılmadı.
1986 tarihinde gerçekleşen Çernobil nükleer kazasının ardından bölgede hala yoğun miktarda radyasyon salınımının olduğu bilinmekte. Çeşitli önlemlerle minimuma düşürülen bu salınımın orman yangınları sonrası artma ihtimali bilim insanları arasında endişeye neden oldu. NASA, kendi sitesi olan EarthObservatory üzerinden yayınladığı yazı ve görüntülerle durumun ciddiyetini aktardı. Bölgede orman yangınlarının her zaman ihtimal dahilinde olduğunu belirten uzay ajansı, dumanların yayabileceği radyasyon salınımının ciddi olabileceğini de iletti. Neyse ki Ukrayna orman yangınını kontrol altına alınarak, daha büyük felaketlerin önüne geçmiş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu yangının etkilerini konuşmaya devam edecek miyiz.
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COBOL programcısı aranıyor!
COBOL programcısı aranıyor! Amerika’da artan işsizlik maaşı başvuruları sonrası, henüz yeni sisteme geçememiş eyaletlerde COBOL dilini bilen bilgisayar programcıları aranıyor.
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Dünyanın koronavirüs salgınıyla savaştığı bu dönemde, Amerka’da COBOL dilini bilen programcılar da aranan kişiler oldu. Amerika’da yeni sistemlere geçemeyen eyaletler, koronavirüs sonucu rekor kıran işsizlik maaşı başvurularına daha çabuk cevap verebilmek için COBOL bilen bilgisayar programcıları aramaya başladı. Kansas ve Connecticut eyaletleri bu sorunu yaşayan eyaletlerden. Sibergüvenlik uzmanı Joseph Steinberg, 1959’da geliştirilmiş olan COBOL hakkında açıklamalarda bulundu. Steinberg, 80’lere kadar çok yaygın olan programlama dilinin o tarihten sonra pek kullanılmadığını, Amerika’daki üniversitelerin de 1980’lerden sonra COBOL eğitimi vermediklerini vurguladı. Bu verilerin aksine COBOL, kullanılmaya devam edilen sistemlerde de varlığını sürdürüyor. Reuters’ın üç sene önceki raporuna göre, 220 milyar COBOL satırı hala kullanımda bulunuyor. Banka sistemlerinin yüzde 43’ü, pos cihazlarının ise yüzde 95’i COBOL kodlarına bağlı durumda. Steinberg, bu durumdan ders çıkarılması ve bir daha böyle zor durumlarda kalmamak için adımların atılması gerektiğini de belirtti.