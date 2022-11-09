Amazon’un Amazon Fotoğraflar uygulaması tam bir yıl önce yenilenen tasarımıyla güncellenmişti. Amazon aynı tasarımı Android için bugün sundu.

Yeni uygulama eskisine göre çok daha modern bir görünüme sahip. Fotoğraflar ön planda tutulmuş. Bunun dışında arama ve filtrelere hızlı erişim sağlayan bir kontrol paneli de bulunuyor. Burada aynı zamanda anılara da ulaşabilirsiniz.

Sol üstteki kayan Amazon logosu düğmesi, yazdırma hizmetlerine, hesabınıza ve uygulamanın ayarlarına erişmenizi sağlarken, sağ üstteki kağıt uçak düğmesi, grafiğin de belirttiği gibi, fotoğrafları insanlarla hızlı bir şekilde paylaşmanıza olanak tanıyor.

Eğer Amazon Prime abonesiyseniz Amazon size fotoğraflarınız için sınırsız depolama alanı da sunuyor. Ancak aynısı videolar için geçerli değil. Toplamda 5 GB video depolama alanınız var. Videolar için daha fazla alana ihtiyacınız varsa, 100 GB depolama alanından başlayan planlar da bulunuyor.

Amazon yeni güncellemesini yayınladı ancak tüm kullanıcılara gelmesi biraz zaman alabilir. Siz Amazon Fotoğraflar uygulamasının yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.