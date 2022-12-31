Oceana tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Jeff Bezos’un şirketi 2021 yılında yaklaşık 321 Bin ton plastik ambalaj atığı üretti.

Rapor, 2020’de kaydedilen tahminlere göre yüzde 18’lik bir büyümeye işaret ediyor. O tarihte 271 bin ton üretmişti. Plastik miktarı o kadar fazladır ki, bu atıklarla Dünya’nın çevresini 800 kez dolaşmak mümkün olabilir.

Veri ayrıca, Amazon’un tonlarca plastiğin doğaya karıştığını bilmesine rağmen atık azaltma konusunda bir taahhüt oluşturmayı reddettiğine işaret ediyor. Amazon’un Mayıs 2022’deki Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda bile hissedarların yaklaşık yüzde 49’u şirketin plastik konusunda şeffaflık stratejisi lehinde oy kullandı.

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“Bilim nettir, Amazon’un ambalajlarında kullandığı plastik türü okyanuslar için bir tehdittir. Müşteriler ve hissedarlar şirketten harekete geçmesini istiyor.” Oceana Stratejik Girişimler Kıdemli Başkan Yardımcısı Matt Littlejohn yaptığı açıklamada, “Amazon’un iklim konusunda olduğu gibi plastik ambalaj kullanımında da adım atmasının ve küresel bir azaltma taahhüdünde bulunmasının zamanı geldi” dedi.

İçindekiler Amazon ve plastik ambalajlar

Amazon ve plastik ambalajlar

Ne yazık ki bu atıklar deniz kuşlarının, deniz memelilerinin ve deniz kaplumbağalarının yaşamlarını etkilemektedir. Genellikle plastik kalıntıları arasında sıkışıp kalan hayvanların görüntüleri yayınlanmaktadır. Bununla birlikte, plastiklerin yutulması artık olağan hale geldiğinden, insan sağlığı için de gerçek bir sorun söz konusudur.

Oceana’ya yanıt olarak Amazon, rapordaki rakamların gerçek olmadığını söyledi ve küresel operasyonlarında sadece 97 bin ton plastik ürettiğini iddia etti.

Amazon ambalajlarda kullanılan plastik miktarına ilişkin rakamları ilk kez açıklıyor, ancak STK bu bilgilerin gerçekle tutarlı olmadığını söylüyor. Amazon tarafından açıklanan veriler yalnızca Amazon’un dağıtım merkezlerinde yapılan sevkiyatları ifade etmektedir, ancak Oceana’nın raporu platformdaki tüm satışları temsil etmektedir.

Kaynak: Oceana, ZME Science