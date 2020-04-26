Amazfit X, 28 Nisan’da tanıtılacak

Geçtiğimiz Ağustos ayında Çinli şirket Huami, yeni akıllı saati olacak olan Amazfit X ile ilgili sinyalleri vermişti. Şimdi ise beklenen gün geldi; ve firma 28 Nisan’da Amazfit X modelini Indiegogo üzerinden tanıtacağını duyurdu.

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Amazfit X, kullanıcılara neler vadediyor

Amazfit X sadece spor veya sadece iş odaklı olmaktansa iki alandaki ihtiyaçlarınızı birden karşılayabilecek özelliklere sahip. Huami’nin yeni akıllı saatinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kavisli ekrana sahip olması. Tasarım olarak göze hoş gözüken bu ekran, 2.07 inç boyuta sahip AMOLED bir panelden oluşuyor. 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, bir akıllı saat için iyi bir boyutta ve tatmin edici renk doygunluğuna sahip. Ekranın kalınlığı ise sadece 12.5 mm.

Huami’nin yeni akıllı saati, 220 mAh bataryaya sahip. Huami’nin belirttiği kadarıyla ise cihaz, tam şarjda 7 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Bunların dışında Amazfit X’in barındırdığı özellikler ise; bildirimlerinizi saat ekranına yansıtma, birçok kullanım modu desteği, BioTracker™ PPG sensörü ile kalp ritminizi takip etme ve kayıt altına alma vb. Henüz Amazfit X’in detayları ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı olsa da; lansman sonrasında tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.

Siz Huami’nin yeni akıllı saatiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!