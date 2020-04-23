SENA, yeni interkom modellerini satışa sundu

Ülkemizde de faaliyet gösteren Çin menşeili üretici SENA, yeni interkom modellerini A.B.D.’de satışa sundu. Bildiğiniz üzere, interkom cihazları; kaskınızın içinden navigasyon bilgerini almanız, arama yapmanız, müzik dinleyebilmeniz ve diğer interkom kullanıcıları ile sohbet edebilmeniz gibi imkanları sağlayan bir teknoloji.

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SENA 50R ve 50S interkom modelleri neler sunuyor ve fiyatları ne

Ülkemizde interkom denilince akla gelen 3 markadan biri konumunda olan SENA, geçtiğimiz seneki interkom modelleriyle birçok ödül de toplamıştı. Yeni modelleri ile pazardaki elini güçlendirmek isteyen SENA, 50R ve 50S modellerini de satışa sundu. Bluetooth 5.0 teknolojisini barındıran bu cihazlar; SENA’nın Mesh 2.0 teknolojisinin yanı sıra daha iyi ses kalitesi ve kararlı bağlantı vadediyor.

Cihazların tasarımına baktığımızda ise, tipik SENA çizgilerini görüyoruz. İki model de kaskın sol tarafına monte edilebilmek için tasarlanmış. 50R modelinde tuşlu bir kullanım sunulurken; 50S modelinde daha farklı bir kullanım amaçlanmış.

SENA yetkililerinin belirttiğine göre, yeni modeller, USB Type-C bağlantısı kullanarak çok daha hızlı şarj oluyor; ayrıca hoparlörlerde bazı iyileştirmeler yapılmış. Sesli komut teknolojisi ile Google Asistan veya Siri’ye de, temassız olarak ulaşabiliyorsunuz.

Eski SENA interkom modelleri de Mesh 2.0 güncellemesi alacak

50R ve 50S modellerinin çıkışıyla beraber ortaya çıkan Mesh 2.0 teknolojisi, eski SENA interkom modellerine de ücretsiz olarak tanımlanacak. Bu sayede eski interkomlarını ücretsiz güncelleyebilecek olan kullanıcılar, yeni özelliklerin bir kısmından para ödemeden yararlanabilmiş olacak. Mesh 2.0 güncellemesi alacak modeller ise, SENA 30K, SENA Momentum EVO ve SENA +Mesh modelleri olacak. Güncellemenin 1 Mayıs 2020 tarihinde gelmesi bekleniyor. Biz SENA’nın ek ücret talep etmeyerek güncellemeleri eski kullanıcılara sunmasını takdir ediyoruz.

50R ve 50S modellerinde fiyat nedir?

A.B.D.’de SENA 50R ve 50S için belirlenen fiyat, standart tekli paketler için 339 Dolar. Eğer artçınız ile beraber kullanmak istiyorsanız ise; çiftli interkom paketine 599 Dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. SENA’nın yeni interkom modelleri ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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