Giyilebilir Teknoloji
SENA, yeni interkom modellerini satışa sundu
Ülkemizde de faaliyet gösteren Çin menşeili üretici SENA, yeni interkom modellerini A.B.D.’de satışa sundu. Bildiğiniz üzere, interkom cihazları; kaskınızın içinden navigasyon bilgerini almanız, arama yapmanız, müzik dinleyebilmeniz ve diğer interkom kullanıcıları ile sohbet edebilmeniz gibi imkanları sağlayan bir teknoloji.
İlginizi çekebilir: Motosiklet üreticisi KTM, X-Bow modeliyle Hypercar sektörüne girdi!
SENA 50R ve 50S interkom modelleri neler sunuyor ve fiyatları ne
Ülkemizde interkom denilince akla gelen 3 markadan biri konumunda olan SENA, geçtiğimiz seneki interkom modelleriyle birçok ödül de toplamıştı. Yeni modelleri ile pazardaki elini güçlendirmek isteyen SENA, 50R ve 50S modellerini de satışa sundu. Bluetooth 5.0 teknolojisini barındıran bu cihazlar; SENA’nın Mesh 2.0 teknolojisinin yanı sıra daha iyi ses kalitesi ve kararlı bağlantı vadediyor.
Cihazların tasarımına baktığımızda ise, tipik SENA çizgilerini görüyoruz. İki model de kaskın sol tarafına monte edilebilmek için tasarlanmış. 50R modelinde tuşlu bir kullanım sunulurken; 50S modelinde daha farklı bir kullanım amaçlanmış.
SENA yetkililerinin belirttiğine göre, yeni modeller, USB Type-C bağlantısı kullanarak çok daha hızlı şarj oluyor; ayrıca hoparlörlerde bazı iyileştirmeler yapılmış. Sesli komut teknolojisi ile Google Asistan veya Siri’ye de, temassız olarak ulaşabiliyorsunuz.
Eski SENA interkom modelleri de Mesh 2.0 güncellemesi alacak
50R ve 50S modellerinin çıkışıyla beraber ortaya çıkan Mesh 2.0 teknolojisi, eski SENA interkom modellerine de ücretsiz olarak tanımlanacak. Bu sayede eski interkomlarını ücretsiz güncelleyebilecek olan kullanıcılar, yeni özelliklerin bir kısmından para ödemeden yararlanabilmiş olacak. Mesh 2.0 güncellemesi alacak modeller ise, SENA 30K, SENA Momentum EVO ve SENA +Mesh modelleri olacak. Güncellemenin 1 Mayıs 2020 tarihinde gelmesi bekleniyor. Biz SENA’nın ek ücret talep etmeyerek güncellemeleri eski kullanıcılara sunmasını takdir ediyoruz.
50R ve 50S modellerinde fiyat nedir?
A.B.D.’de SENA 50R ve 50S için belirlenen fiyat, standart tekli paketler için 339 Dolar. Eğer artçınız ile beraber kullanmak istiyorsanız ise; çiftli interkom paketine 599 Dolar ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. SENA’nın yeni interkom modelleri ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Arttırılmış Gerçeklik
Rokid, Covid-19 vakalarını tespit edebilen gözlüğü ABD’ye sunacak
Bugüne kadar Çin’de, Covid-19 salgınını kontrol altına altına almak için pek çok teknolojinin yardımına başvuruldu. Bu işte en başarılı cihazlardan biri de termal görüş kameraları idi. Çin’in Hangzhou kenti merkezli Rokid firması, T1 isimli termal kameralı gözlüklerini, Covid-19 salgınından dolayı sıkıntı yaşayan ABD’ye satmak için girişimlere başladı.
İlginizi çekebilir: DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
Kim bu Rokid ve sattığı termal gözlükler, Covid 19 salgını karşısında ne işe yarıyor?
Rokid firması, esasen bir start-up girişimi olarak kurulmuş bir şirket. Rokid, özellikle Covid-19 salgını sonrası, salgın ile baş edebilmek için teknolojik cihazlar üretebilmeye odaklanmış durumda. Rokid’in T1 isimli termal gözlükleri de, kızılötesi sensörleri ile, 3 metreye kadar olan uzaklıklardan, 200 kadar kişinin vücut sıcaklığını 2 dakika içinde ölçerek; kullanıcısına, Covid-19 şüphelisi şahısları tespit etmekte yardımcı oluyor. Cihazda, işlemci olarak ise Qualcomm’a ait bir işlemci bulunuyor. 12 megapiksel kameraya sahip olan T1, arttırılmış gerçeklik, ses ile kontrol edilebilme, video kaydı ve fotoğraf çekimi gibi özellikler de barındırıyor.
Birçok alanda başarılı işler çıkarabilen T1, hastanele personelleri, güvenlik görevlileri vb. için kullanışlı bir cihaz olabilir. Rokid bu cihazlarla beraber, yüz tanıma sistemleri ve data yönetim sistemleri gibi yazılım destekleri de sunuyor. İlk hedef aldığı pazar A.B.D. sağlık sektörü ve yerel yönetimleri olan Rokid, sonrasında başka ülkelere de giriş yapabilir diye düşünüyoruz. Aslına bakarsanız, T1 hava alanları için de kullanışlı bir cihaz olabilir. Sabit termal kameralar yerine; portatif ve her yerde bulunabilen termal kameralar, hava meydanları işletmelerine, pandemi güvenliği açısından yarar sağlayabilir.
Siz Rokid’in T1 isimli pandemi gözlüğü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Giyilebilir Teknoloji
Wear OS, el yıkama hatırlatmaları yapacak!
El yıkama işlemi virüslerin ellerinize tutunmasını ve salgının önlenmesi açısından en iyi savunma yöntemlerinden biridir. Google, Wear OS kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandıracak bir özelliği işletim sistemine ekledi.
Wear OS üzerinde çalışan “Saat” uygulaması, kullanıcılara periyodik olarak el yıkamayı hatırlatacak uyarılar verecek. Uygulama uyarı vermeye başladığında, “Her zaman sabun kullanın” mesajı ile birlikte 40 saniye süresince bir sayaç çalışacak. 40 saniyenin tamamlanmasının ardından uygulama 3 saat sonra yeni bir uyarı geleceğini bildirecek. Her 3 saatte bir bu bildirimi almak istemiyorsanız uygulamanın bildirim ayarlarından bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Watch tanıtıldı! Wear OS’lu MIUI geliyor!
Söz konusu özellik, “Saat” uygulamasının 5.4.0 sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Sizde akıllı saatinizde bu tarz uyarılar almak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Saat uygulamasını güncelleyebilirsiniz.
Aksesuar
OnePlus Bullets Wireless Z tanıtıldı!
OnePlus, 14 Nisan‘da düzenlediği lansmanda, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerini sahneye Bullet Wireless Z kablosuz kulaklığı ile çıkarttı. Bir önceki modelinin (Bullet Wireless 2) yarı fiyatına sahip olan Bullet Wireless Z, 49.95$’lık fiyat etiketine sahip olacak.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 & 8 Pro: SD 865, 120Hz ekran tazeleme oranı ve dahası!
OnePlus Bullets Wireless Z hangi özellikleri sunuyor?
OnePlus Bullets Wireless Z, kullanıcılarına full şarj kapasitesi ile 20 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca ürünün 10 dakikalık şarj ile 10 saatlik kullanım süresi sunması kullanıcılarını mutlu edebilecek özellikleri arasında yer alıyor.
Bullet Wireless Z, iki kulaklık birbiriyle eşleştiğinde veya tek kulaklık kullanıldığında, müziği devam ettirmek ve durdurmak için manyetik kontrol panelleri bulunduruyor. Tek dokunuş ile desteklenen telefona bağlanıyor ve çift dokunuş ile bağlı olan iki cihaz arasında geçiş yapıyor.
İki renk seçeneği sunan bir önceki modelin (Bullet Wireless 2) aksine, Bullet wireless Z; Siyah, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.
IP55 sertifikasına sahip olan ürün, spor yaparken veya şiddetli olmayan yağmur altında kullanım gibi, çok yoğun sıvı teması olmayan durumlara karşı dayanıklı ve kullanılabilir olacak. Ayrıca Bluetooth 5 bağlantı teknolojisi ile gelen ürünün kutu içeriğinde, kulak yapınıza göre seçebileceğiniz 3 adet değiştirilebilir silikon başlık ve USB Type-C şarj kablosu yer alıyor.
Bir önceki modeline kıyasla daha büyük sürücüler kullanan Bullets Wireless Z‘de 10mm‘lik sürücüler bulunuyor. OnePlus resmi sitesi, kulaklıklarda gecikme önleyici mod bulunacağını söylese de henüz detay vermedi.
OnePlus tarafından ürünün ne zaman kullanıcılarıyla buluşacağına dair resmî bir açıklama gelmedi. Ancak aşağıdaki link üzerinden “Notify Me” seçeneğini seçip, ürün siparişe açıldığı zaman OnePlus tarafından bir hatırlatma mail’i alabilirsiniz.