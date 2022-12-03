Bu haftanın başlarında Amazfit, Hindistan’da Amazfit Falcon isimli akıllı saatini piyasaya sürdü. Lansman, küresel lansmanından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. Şimdi, akıllı saat nihayet bugünden itibaren Hindistan’da satın alınabilir. Öyleyse fiyatına, bulunabilirliğine ve özelliklerine bir göz atalım.

Amazfit Falcon Hindistan Fiyatı

Amazfit Falcon 44.999 Rs fiyat etiketi ile Hindistan pazarına sunulmuş. Akıllı saat şimdi Amazfit’in web sitesinde satın alınabilir ve bugün daha sonra (3 Aralık) Amazon Hindistan’da satışa sunulacak. Amazfit Falcon, titanyum çerçeveli tek bir Süpersonik Siyah renk seçeneğiyle geliyor.

Amazfit Falcon Teknik Özellikleri

Amazfit Falcon, sağlam bir akıllı saat olduğu için uçak sınıfı TC4 titanyum yekpare gövdeye, safir kristal cam ekrana ve 20 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. 15 askeri sınıf testine dayanacak dayanıklılığa sahiptir ve korozyona dayanıklıdır. Amazfit Falcon, 416 × 416 piksel çözünürlüğe ve maksimum 1.000 nit parlaklığa sahip 1.28 inç AMOLED ekrana sahip dairesel bir kadrana sahip.

Dayanıklılığı ve 20 ATM su geçirmezlik özelliği dışında bu akıllı saati gerçekten özel kılan Zepp Coach adı verilen akıllı antrenman algoritmasıdır. Bu uygulama, performansınızı artırmak ve aşırı antrenmanı belirlemek amacıyla vücut tipinize ve deneyiminize dayalı yapay zeka tabanlı egzersiz önerileri sunar. Kaydedilebilecek 150 spor modu ve antrenman vardır ve Falcon, kalp atış hızı kemeri gibi diğer fitness aksesuarlarına Bluetooth aracılığıyla bağlanabilir.

Spor modunda ekran her zaman açıktır, bu nedenle antrenman istatistiklerinizi kontrol etmek için saati uyandırmanız gerekmez. Veri almak veya yerel olarak depolanan (4 GB yerel depolama) müzik dinlemek üzere spor yayını modunu kullanmak için kablosuz kulaklıkları cihazınıza bağlayabilirsiniz. Dışarıda egzersiz yaparken, birkaç uydu konumlandırma sistemi ve çift bantlı GPS izleme desteği sayesinde doğru hareket edebilir ve yol tarifi alabilirsiniz.

Antrenman verilerinizi Adidas Running, Apple Health ve Strava gibi programlarla da senkronize edebilirsiniz. Giyilebilir cihazın sağlık özellikleri arasında uyku, kalp atış hızı, kan oksijeni ve stres seviyesi izleme yer alır. Amazfit’e göre 500 mAh’lik pil, düzenli kullanımla tek şarjla 14 güne kadar dayanabiliyor.