Altın gövdeli PS5, fiyatıyla dudak uçuklatıyor!

Altın, diğer bazı mücevherler ve kaliteli deri malzemeler kullanarak aksesuar üretimi yapan Caviar adlı Rus firmanın son ürünü, altın gövdeli PS5 oldu. Bu firma, PS5 için “Golden Rock” adlı özel bir versiyon ortaya koydu. Görüntülerden de görüldüğü üzere bu özel üretim PlayStation 5’in bünyesinde bolca altın bulunuyor. Bu altınların 18-karat oldukları ve toplamda 20 KG geldikleri de belirtiliyor.

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Caviar Golden Rock’ın, altın cevherinin geometrisinden esinlenerek hazırlanmış bir gövde tasarımına sahip olduğu da görülüyor. Bu özel PS5’in gövdesindeki bu altın kaplamanın 8 katmanlı olduğu gibi detay bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Ayrıca yine görüntülerden de görülebildiği üzere, bu cihazın gövdesindeki altın kaplamalı kısım, 3 boyutlu bir şekilde tasarlanmış. Yani gövdede yer alan girinti ve çıkıntılar birer göz yanılması değil, tamamen gerçek.

Caviar firması, PS5’in gövdesi üzerinde yaptığı bu özel çalışmayı, yine özel olarak hazırladığı bir çift DualSense kontrolcü ile taçlandırmış. Bu kontrolcülerin de en az PS5 Golden Rock kadar lüks ve özel göründüğü şüphesiz. Çünkü tutamak kısımlarında timsah derisine yer verilmiş. Orta kısımda ise yine PS5 Golden Rock’ın gövdesinde olduğu gibi 3 boyutlu altın kaplama yer alıyor. Bu kısımda firmanın ismine de yer verilmiş.

Bu özel altın gövdeli PS5 ne kadara mal olacak?

Görüntüsünden zenginlik fışkıran bu özel üretim PS5’in fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fakat 18 karat altının kg fiyatının ABD’de 45.000$ civarında olduğu biliniyor. Buradan yola çıkılarak bir hesaplama yapıldığı zaman bu konsolun fiyatının 900.000$ gibi astronomik bir fiyat olacağı düşünülüyor. Doğrudan kur dönüşümü yaparak Türk Lirası ile düşündüğümüz zaman ise bu fiyatın 6.65 milyon TL gibi, bizler için daha da inanılmaz bir fiyat olduğunu görüyoruz.