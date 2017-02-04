Alphabet Uydu Görüntüleme Şirketi Terra Bella’yı Satıyor

Alphabet sahibi olduğu uydu görüntüleme şirketlerinden bir tanesi olan Terra Bella’yı yakında satışa çıkaracağını duyurdu.

Alphabet’in sattığı Terra Bella daha önce Skybox olarak biliniyordu ve yakında Planet Labs isimli bir girişime satılacak. Anlaşma henüz bitmedi ancak iki firmada bu ilişkiyi doğruladı. Planet Labs ekolojik, tarım ve haritalama yapan firmalara uydu görüntüleri sağlıyor. Skybox’ı Google 2014 yılında 500 milyon dolara satın almıştı.

Anlaşmaya göre Planet Labs, Terra Bella’nın yanında şirketin yedi adet SkySat uydusunu da satın alacak. Bu konuda uzman olan firma bu ay sonunda Hindistan’da bulunan Dhawan Uzay Merkezi’nden 88 uydu daha gönderecek. Firmanın satılmasıyla birlikte yaklaşık 80 çalışan Alphabet bünyesinden ayrılacak.

Şirket Google’ın X Labs olan bölümlerinden zarar edenleri bünyesinden çıkarıyor. Şirketin drone, robot, tüketici donanımı ve sürücüsüz araç departmanı sıkı denetim altına alıyor. Bunun sonucunda sürücüsüz araç mühendisi Chris Urmson, Nest CEO’su Tony Fadell, Google Fiber yöneticisi Craig Barratt ve Project Wind yöneticisi Dave Vox şirketten ayrıldı. Atlas robotlarıyla Boston Dynamics de satılacaklar listesinde yer alıyor.