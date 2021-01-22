Alphabet, balonlarla internet sağlama şirketi Loon’u kapatıyor

Google’ın Skype benzeri görüntülü görüşme hizmeti Google Duo, nisan ayından itibaren Google Mobil Hizmetleri (GMS) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Benzer bir kararı Mesajlar uygulaması için de alan Google, görünüşe bakılırsa bizzat lisanslamadığı cihazlara karşı daha agresif tavırlar takınmaya başlıyor.

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Google Duo, sertifikasız Android cihazlara veda ediyor!

XDA Developers ekibi tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Google’ın görüntülü görüşme uygulaması Duo nisan ayında GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda çalışmayı durduracak. Hatırlayacak olursanız birkaç gün önce, benzer bir kararın Google Mesajlar’da da uygulamaya konulacağı ortaya çıkmıştı. XDA ekibi tarafından Mesajlar’ın kodlarında yapılan incelemeler ışığında 31 Mart’tan sonra uygulamanın artık GMS sertifikalı olmayan cihazlarda çalışmayacağı anlaşılmıştı.

Google Duo uygulamasının back-end taraftaki kodlarında yapılan incelemeler ışığında tespit edilen birtakım notlarda da, açıkça “Desteklenmeyen bir cihaz kullandığınız için Duo yakında bu cihazdaki hesabınızı iptal edecek.” uyarısı yer almakta. Bu arada Google, görüşme kayıtlarını kaybetmek istemeyen kullanıcılara da küçük bir güzellik yaparak, kayıtlarını indirmeleri için 14 gün ek süre tanıyacak.

GMS nedir, neden bu kadar önemli?

Şimdilik Google konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmadı, bu nedenle Duo ve Mesajlar’ın GMS sertifikası bulunmayan cihazlarda neden desteklenmeyeceği bilinmiyor. Ancak GMS’nin var olma amacına kısa bir göz atarak, bunu kolaylıkla anlayabiliriz. GMS yani Google Mobil Hizmetleri, Google tarafından kullanıcılara sunulan bütün mobil hizmetlerin ve uygulamaların bir arada paketlendiği bir hizmettir. Şu önemli notu düşmemizde de yarar var; GMS, Android işletim sisteminden bağımsız bir yapıda çalışır, yani her Android’li telefon otomatikman GMS sertifikalı demek değildir.

Android üreticilerinin, GMS sertifikalarına sahip olabilmek için Google’dan ayrıca özel bir lisans almaları gerekiyor. Sadece Android işletim sisteminin o telefonda bulunması yeterli olmuyor. GMS sertifikası olan bir Android telefon, gizlilik ve güvenlik bakımından Google’ın gerekli tüm testlerini geçmiştir ve o cihazda önyüklü olarak hiçbir zararlı yazılım bulunmadığı Google tarafından teyit edilmiş demektir. GMS sertifikası olmayan cihazda ise bunun tam tersi, o cihazın Google tarafından güvenilirliği teyit edilmemiştir.

Bu sebepten ötürü, Google bizzat güvenilir olarak sınıflandırmadığı cihazlarda Mesajlar ve Duo gibi doğrudan kullanıcıların özel olarak mesajlaşıp görüşebildiği uygulamalarını desteklemek istemiyor.