Almanya, Çocuklar İçin Üretilen Akıllı Saatleri Yasakladı!

Almanya, çocuklar için üretilen akıllı saatleri özel hayatı korumak için kullanımını yasakladı

Piyasada ihtiyaçlara yönelik onlarca farklı akıllı saat bulunuyor, fakat yapılan araştırmalara göre bu cihazlar sadece sizleri korumak için çalışmıyor. Ebeveynler ise çocuklarını takip etmek, anında ulaşabilmek gibi sebepler nedeniyle evlatlarına akıllı saatleri satın alıyorlar.

Bu cihazların dinlenebilir, izlenebilir ve GPS sayesinde takip edilebilir olması sebebiyle güvenlik konusunda soru işaretleri oluşturan Almanya hükümeti, bu akıllı saatleri yasaklama kararı aldı, çocuklara yönelik akıllı saatlerin satışını ve kullanılmasını yasakladı ve ailelerden ise mevcut cihazları yok etmelerini istedi.

Özellikle çocuklara yönelik akıllı saatlerde şifrelenmemiş verilerin aktarılması ve bunların kolaylıkla ele geçirilebileceğini beyan etmesi Alman hükümeti’nin bu kararı almasına en büyük nedenlerden biri olabileceği konuşuluyor. Almanya, 2017 başlarında My Friend Cayla isimli oyuncak bebeği de benzer sebeplere yasaklamış ve attığı katı adımlarla bu konuda özel hayatın korunması için çalışan ülkelerin başında geliyor.