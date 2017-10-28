Alman Devi BMW Ödüle Doymadı!

BMW, Alman dergisi “Auto, motor und sport” tarafından yapılan okur oylamasında elde ettiği birinciliklerle bir kez daha son derece başarılı bir performansa imza attı. Mevcut BMW modellerinde bulunmakta olan haber/eğlence ve bağlantı teknolojisi,düzenlenen 2017 Otomobil Bağlantı Ödülü’nde on bir kategoriden dördünde BMW’ye ödül kazandırdı.

Yeni BMW 5 Serisi’nin Yılın Bağlantılı Otomobili seçilmesi de bu başarılar arasında yer alıyor. Kesintisiz bağlantının yanı sıra tasarım da yeni modellerin popülaritesine katkıda bulunan önemli faktörlerden bir diğeri oldu. “Auto, motor und sport” dergisi tarafından gerçekleştirilen 2017 Autonis tasarım yarışmasında BMW 2 Serisi Coupe ve BMW 4 Serisi Coupe/BMW 4 Serisi Gran Coupe’nin birinci olması, markanın en yeni modellerini karakterize eden sportif şıklığın kullanıcılar tarafından da beğenildiğini kanıtlar nitelikte.

Dijital dünya ile bağlantıda pek çok ödül

2017 Otomobil Bağlantı Ödülü’nde, Bağlantılı Otomobil kategorisinde oyların yüzde 35,4’ünü toplayan yeni BMW 5 Serisi birinci oldu. Connected ve ConnectedDrive servislerinin kapsamlı hizmet portföyüne yeni özellikler eklenmesi ile Sedan otomobillerde bağlantı konusunda yeni standartları belirledi. Akıllı park yeri arama hizmeti, Şehir İçi Park Bilgisi, Uzaktan 3D Görünüm ve otomobilden otomobile aktif trafik uyarısı gibi yeniliklerin hepsi yeni 5 Serisi’nde tanıtılmıştı.

BMW’nin haber/eğlence ve bağlantı teknolojileri, dördüncüsü yapılan Otomobil Bağlantı Ödülü’ne eklenmiş üç kategoride daha birincilik kazanmayı başardı. Şirket Professional Navigation Sistemi, “Auto, motor und sport” (oyların %40,9’unu alarak) en beğenilen navigasyon sistemi seçildi. Bu sistem, doğru ve hızlı harita görüntülemesi, sezgisel kullanım ve güvenilir rota yönlendirmesi ile birlikte etkileyici bir hava yaratıyor. Professional Navigation Sisteminin son nesli daha hızlı başlatma, çok daha hızlı rota hesaplaması ve şehir içinde çok daha gerçekçi 3D grafikler sunar. Navigasyon sistemi aynı zamanda uyarlanabilir özelliktedir, yani sürücü önerilen bir güzergahtan sapmaya devam ederse, sistem yeni güzergahı söz konusu hedef için varsayılan seçim olarak önermeye başlıyor. Professional Navigation Sistemi ile birlikte sunulan seçenekler listesinde on mobil cihaza kadar yüksek hızlı internet bağlantısı sunan WiFi etkin noktası da yer alıyor. Bu opsiyonel özellik, oyların yüzde 28’ini kazanarak Eğlence/Multimedya kategorisinde birinci oldu.