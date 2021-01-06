Alipay, WeChat Pay gibi Çinli uygulamalar ABD’de engelleniyor

ABD Başkanı Trump, başkanlık görevini bırakmadan önce Alipay, Tencent QQ ve WeChat Pay‘in de aralarında bulunduğu 8 adet uygulamanın engellenmesini öngören bir idari emir imzaladı. Öngörülen engellemeler 45 gün içerisinde yani Trump başkanlık görevini devrettikten sonra yürürlüğe girecek.

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Çinli uygulamalar, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülüyor

İdari emre göre engellenecek Çinli uygulamalar şunlar: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, ve WPS Office. Çin menşeli bu ve benzeri uygulamaların yayılma hızları ve yaygınlıkları dolayısıyla ulusal güvenlik tehdidi oluşturduklarına atıfta bulunularak, milyonlarca kullanıcının kişisel verilerini ülkenin aleyhine kullanabilecek potansiyelde oldukları iddia ediliyor.

Emir, uygulanacak yasakların kapsamını detaylandırmıyor. Ticaret Bakanlığı’nın yasakların kapsamını belirlemesi talimatını veriyor. Uzmanlara göre yasaklar Apple ve Google mağazalarından indirilmeyi ve tüm finansal işlemleri kapsayabilir.

Alipay ve WeChat, daha çok Çinli kullanıcılara hitap etmek için perakendeciler tarafından kullanılan mobil ödeme uygulamaları. Firma sahipleri Ant Group ve Tencent, bu durumla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Analiz firması Sensor Tower’a göre bir belge tarama uygulaması olan CamScanner, Apple ve Android mağazalarında toplamda 4.4 milyon defa indirildi. Alipay ise 207.000 indirilme sayısına sahip.

En son ağustos ayında ABD‘de Tencent’in WeChat ve TikTok’un ana şirketi olan ByteDance’ı engellemeye yönelik girişimler olmuştu. Apple, Ford Motor, Walmart, ve Walt Disney’in aralarında bulunduğu bir grup ABD’li firma, bu engelleme girişimine itiraz etmişti. Federal mahkemeler, şimdilik bu yasakları engellemiş durumda ve itirazları değerlendirme sürecinde.

Çinli uygulamalar bir süredir ABD hükümetinin gündeminde. Trump, görevi devretmeden önce son bir hamle daha yaptı. Bir sonraki ABD yönetiminin Çin menşeli uygulamalara tutumu ne yönde olacağını zaman gösterecek.

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