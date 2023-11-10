Akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyor. Bu bağlamda birçok segmentte birçok akıllı telefon görüyoruz. Bu haberde ise sizler için alınabilecek en iyi 5 akıllı telefonu listeledik.

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Alınabilecek en iyi akıllı telefon listemizde herhangi bir iPhone bulunmuyor. Çünkü özelliklere baktığımız zaman bu listedeki akıllı telefonlar aynı fiyat bandındaki iPhone’lardan iyi. Listede bulunan tüm akıllı telefonlar 2023 yılında piyasaya sürüldü. Yani alacağınız akıllı telefonu uzun süre kullanabilirsiniz.

En iyi akıllı telefon 1: Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra karşımıza 1440×3088 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.8 inç büyüklükte 500 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise Dynamic AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Galaxy S23 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 256GB / 512GB / 1 TB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Galaxy S23 Ultra, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 200 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 10 MP çözünürlükte telefoto kamera ve 10 MP çözünürlüğünde bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

En iyi akıllı telefon 2: Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

En iyi akıllı telefon 3: Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro karşımıza 1220×2700 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte 444 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Huawei P60 Pro kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB RAM ve 256GB / 512GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 88W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4815 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Huawei P60 Pro, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 48 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 13 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 48 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

En iyi akıllı telefon 4: OnePlus 11

OnePlus 11 karşımıza 1440×3216 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 525 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

OnePlus 11 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 16GB LPDDR5X RAM ve 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 11, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

En iyi akıllı telefon 5: Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) karşımıza 1080×2412 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 394 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone (2) kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB RAM ve 128GB/ 256GB / 512GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4700 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında Nothing Phone (2), ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Benim şahsi fikrimi soracak olursanız bu listedeki en iyi akıllı telefon hiç şüphesiz Xiaomi 13 Pro. Ekran ve şarj teknolojilerinde rakiplerini geride bırakan Xiaomi 13 Pro, kamera tarafında Xiaomi’nin Leica ile yaptığı işbirliğinden sonra oldukça kaliteli fotoğraflar sunabiliyor.